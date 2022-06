Vålerenga-lag fikk stor pengegave fra uventet hold: – Får ikke takket nok

I januar fulgte en av landets største ishockeyklubber, Vålerenga, i fotsporene til Frisk Asker, Stavanger Oilers og Lørenskog da de startet det første superlaget i sin klubbhistorie.

– På Vålerengas superlag kan gutter, jenter, eldre og yngre med spesielle behov komme å trene gratis. Vi ønsker kun å skape samhold og ha det skikkelig moro, sier daglig leder i VIF bredde, Ingunn Holberg.

Da TV 2 kom innom i forbindelse med en trening i var det mye idrettsglede å spore, selv om skade og sykdom gjorde at kun tre av lagets åtte spillere kunne møte akkurat denne dagen:

SUPERLAGSPILLERE: Emma Jensen Marthinussen og Jakob von Hanno. Foto: Lars Doksæter

– Det er veldig gøy! Jeg har hatt lyst å begynne en stund, men det har ikke vært tilbud før nå, sier superlagsspiller Jakob von Hanno til TV 2 før lagvenninnen følger opp:

– Alle har en felles interesse for ishockey her, og det tror jeg vi bånder over. Her er veldig bra folk på laget og jeg tror vi blir enda bedre venner etter hvert, sier Emma Jensen Marthinussen.

Under superlagets oppstart ble klubben kontaktet av Rune Johansen. Han var der på vegne av avdøde Jan fra Oslo øst.

VILLE GI STØTTE: Det var Jans penger som nå kommer det nye superlaget til gode. Bildet er fra 2020. Foto: Privat

Fikk 100 000

Jan levde i 74 år før han gikk bort i fjor. Han hadde en autismerelatert sykdom, nærmere bestemt Asperger syndrom.

Noen år før han døde skrev han et testamente, og der sto det at deler av hans arv skulle gå til mennesker på Oslo øst som opplever lignende vanskeligheter som ham selv.

VALGTE FORMÅL: Det var Johansen som fikk bestemme hvilket formål pengene skulle gå til på Oslo øst. Foto: Øyvind Brattegard, TV 2.

– Det er veldig fint å tenke på at en person med så store utfordringer som Jan har hatt i livet greier å snu om og tenke at ja, det jeg har skal i hvert fall gå til noe fornuftig og hjelpe andre som har en eller annen form for vanskelig situasjon.

Johansen ble utnevnt av Jan til å fordele de etterlatte pengene. Valget falt på Vålerengas nye superlag:

– Jan ønsket at pengene skulle bli værende på Oslo øst, så da jeg hørte om superlaget tok jeg kontakt med klubben og deretter hadde vi et møte hvor vi avtalte at dette var midler som skulle gå til superlaget og innkjøp av utstyr.

STORSTUE: En time hver lørdag får superlagsspillerne Jordal til fri disposisjon, Foto: Privat

– Man blir rørt

Siden superlaget startet å trene i januar, har Johansen tatt turen til Jordal for å se på flere ganger:

– Det er veldig gøy å se på, fordi det er en helt vill glede å se blant spillerne. Man ser at dette er drømmen, og at de virkelig har glede av å gå ut på isen, ha på seg ordentlig utstyr og kanskje til og med få trene med en spiller fra elitelaget.

– For å være ærlig så blir man rørt over å se hvor glade dem blir når de får lagt til rette sånne muligheter som ikke hadde vært mulig hvis ikke Vålerenga eller andre lag tok tak, skryter Johansen.

Retro: Se da TV 2 møtte Stavanger Oilers superlagsspillere i fjor:

– Får ikke takket nok

I Vålerengas breddeavdeling tas pengene imot med stor takknemlighet:

– Det er helt supert at noen vil donere så mye penger til dette formålet. Hva skal man si egentlig? Man får ikke takket nok, sier Holberg og fortsetter:

– Det er overveldende at noen skjenker så mye penger til et sånt formål, og det gjør det mye lettere for oss å holde dette til et kostnadsfritt tilbud, noe som naturligvis er veldig, veldig viktig.