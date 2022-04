Opplysninger til TV 2: Haaland har fortsatt ikke tatt en avgjørelse

Ifølge TV 2s opplysninger har Erling Braut Haaland fortsatt ikke tatt en endelig avgjørelse om fremtiden.

Det pågår diskusjoner og forhandlinger for øyeblikket, og stjernespissen kan definitivt ende opp i Manchester City, men jakten på jærbuen skal ikke være over, og inkluderer fortsatt Real Madrid.

Flere rapporter i britisk presse

Sent mandag kveld hevdet den engelske avisen Daily Mail at Manchester City var blitt enig med Haalands representanter.

Tirsdag ettermiddag erfarte The Athletic at Haaland har gitt grønt lys for en overgang til Manchester City. De skrev at spissens representanter angivelig skal ha blitt enig om såkalte «innledende personlige betingelser» med City.

Nettstedet understreket at det fortsatt er jobb som gjenstår: Som betalingen til Dortmund, godtgjørelse til Haalands representanter og detaljene i kontrakten. Derfor skal det ikke være avklart, ifølge The Athletic.

SAMTALER: Her hvisker Erling Braut Haaland og Manchester Citys Phil Foden om noe etter Champions League-duellen i fjor. Nå pågår det diskusjoner og forhandlinger om førstnevntes klubbfremtid. Foto: WOLFGANG RATTAY

Manchester City har ikke ønsket å kommentere nyhetssakene om Haaland overfor TV 2 det siste døgnet. Kilder rundt klubben har beskrevet rapportene som «spekulasjoner».

Pappa Alfie Haaland og agent Mino Raiola har ikke besvart TV 2s henvendelser.

Ordknapp Guardiola

City-manager Pep Guardiola ville ikke svare på spørsmål om Erling Braut Haaland da han hadde pressekonferanse tidligere tirsdag.

– Jeg har ingen svar på spørsmålet ditt. Jeg har andre ting å tenke på nå enn hva som vil skje med klubben vår neste sesong, sa Guardiola.

Senere fikk han spørsmål om Manchester City er på jakt etter en ny angriper.

– Vi spiller uten angriper. I mange år nå har jeg ikke tenkt mye på overgangsvinduet midt i sesongen, spesielt ikke nå når vi har så mange utrolige ting å spille for, lød det fra City-sjefen.

INGEN SPISS: Manchester City har gått hele sesongen uten en utpreget målscorer på topp. Midtbanespiller Kevin De Bruyne er lagets toppscorer i Premier League med elleve mål. Foto: Jonathan Moscrop

Det er blitt bredt meldt at Haaland har en utkjøpsklausul i kontrakten på rundt 750 millioner kroner, som trer i kraft denne sommeren.

Til tross for at Haaland har slitt med skader denne sesongen, er jærbuen på tredjeplass på toppscorerlisten i Bundesliga. 21-åringen står med 18 mål og sju målgivende pasninger på 17 starter og tre innhopp.