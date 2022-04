Det startet forsiktig, med små og rare biler som ikke gikk mange mil på strøm før de måtte lades. Så kom de store bilprodusentene etter hvert på banen. Og nå er det elbil som er hovedfokus hos de aller fleste av dem.

Her i Norge har elbilsalget økt kraftig de siste årene. I forhold til folketallet, er det ingen som kjøper flere elbiler enn oss nordmenn

Nå har vi passert en viktig milepæl. 500.000 elektriske person- og varebiler kjører nå på norske veier.

Aller flest Leaf

– Få andre enn Elbilforeningen trodde dette kunne være mulig da elbilpolitikken i sin tid ble etablert, sier Christina Bu, generalsekretær i Norsk elbilforening.

Blant de 500.000 elbilene, er de aller fleste Nissan Leaf. Volkswagen e-Golf er på andreplass og Tesla Model 3 på tredje. Det siste er en ekstra sterk prestasjon. Mens Leaf og e-Golf har vært på markedet i en årrekke, kom Model 3 første gang til Norge i 2019.

De har utviklet en «reservekanne» for elbiler

Bittesmå Buddy og Think dominerte blant elbilene i starten. En del av disse ruller fortsatt på norske veier. Foto: Scanpix

Spennende på bruktmarkedet

– Elbil er nå blitt folkebilen. Den dominerer totalt i nybilmarkedet, og nå vokser også bruktbilmarkedet. Denne suksessen har vi nordmenn all grunn til å være stolte av. Utskiftingen av en forurensende bilpark er det mest effektive klimatiltaket vi har, sier Christina Bu i Elbilforeningen.

Over tid har det norske elbilsalget vært høyt, og i 2021 utgjorde elbiler 64,5 prosent av nybilsalget. I årets tre første måneder valgte 8 av 10 nybilkjøpere elbil. Vedvarende høyt nybilsalg på elbil, forplanter seg videre i bruktmarkedet.

– Bruktmarkedet er jo der de fleste finner sin neste bil. Nå er det spennende å følge utviklingen i her., sier Bu, i en pressemelding.

Topp 10 brukt elbil: Dette er bestselgerne

Mitsubishi i-MiEV er bilen som for alvor startet det moderne elbil-eventyret i Norge.

Må bli enklere å lade

Parallelt med elbilsalget har Norge bygget ut et ladenettverk som snart er landsdekkende. Denne påsken har det vært rekordmange biler ute på landets 4.344 hurtigladere. Det betyr at for hver hurtiglader er det 115 elbiler. Elbilforeningen har vært fornøyd med utbyggingstakten de siste årene, men minner om at det må bygges om lag 5.000 nye hurtigladere innen utgangen av 2025, for å holde tritt med elbilsalget.

– Vi feirer den enorme elbilsuksessen, men det er verdt å legge merke til at mens elbilistene elsker bilen sin, så ergrer de seg over hvor komplisert det skal være å betale for hurtiglading. Derfor har Elbilforeningen på vegne av medlemmene, bedt regjeringen lage regler som gjør at forbrukerne kan få betale med kort direkte på hurtigladeren. Det bør være like enkelt å lade som å fylle bensin og diesel, avslutter Christina Bu.

Slik ser utviklingen i elbilsalget ut, fra 2010 og til i dag. Grafikk: Norsk elbilforening.

