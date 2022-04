Mange drømmer om en stor bil med god plass til alle i familien og gjerne noen venner i tillegg. Er den dessuten trygg, er komfortabel, går bra og byr på en såpass god dose status og luksus at naboen blir litt misunnelig – ja, da snakker vi skikkelig drømmebil.

Den helt nye og elektriske Mercedes EQS SUV er definitivt en slik bil. Det byr på alt dette og mer.

Vi i Broom var tidligere i april i Frankfurt, Tyskland og fikk en eksklusiv før-premiere på bilen. Vi kan bare bekrefte at drøm-faktoren vil være der for mange familier. Les mer om det her.

Dette var før bilen var offentlig lansert og Mercedes var derfor sparsommelige med opplysninger og spesifikasjoner om den nye, store SUV-en som de omtaler som sitt nye flaggskip.

Nye Mercedes EQS SUV er over fem meter lang – så vi snakker stor bil.

Rekkevidde og lading

Nå har de sluppet flere opplysninger om bilen og for å begynne med det veldig mange lurer på, er rekkevidden på opptil 660 kilometer. Den har et litium-ion-batteri med opptil 12 cellemoduler, og batterikapasiteten er på solide 107,8 kWt.

Bilen kan lades med opptil 200 kW på hurtigladestasjoner. En rekkevidde på 300 nye kilometer kan teoretisk lades opp på kun 15 minutter, under optimale forhold.

Utgavene med 4Matic firehjulsdrift blir trolig vanligst i Norge. Disse har et såkalt Torque Shift-system som kontinuerlig fordeler momentet mellom for- og bakakselen. Slik sikrer systemet at den mest effektive motoren brukes, og gir en raskere respons enn med mekanisk firehjulstrekk. Motorene kan reguleres uavhengig av hverandre.

EQS SUV deler samme lange akselavstand som personbilen EQS, men er over 20 centimeter høyere. Dette bidrar til raus innvendig plass. Bilen kan leveres med tre seterader og plass til syv personer.

Inntil syv sitteplasser og en midtre seterad som er regulerbar gir fleksibilitet.

Fleksibelt interiør

Andre seterad kan justeres elektrisk, opptil 13 centimeter i lengden. Som et resultat av dette skal kneplassen i andre seterad være på et komfortabelt nivå. Vinkelen på bakseteryggen kan også justeres. Ved å justere andre seterad, kan bagasjeromsvolumet økes fra 645 liter, der maksimal beinplass er prioritert, til opptil 880 liter. Dersom seteraden felles ned, vil EQS SUV kunne romme opptil 2.100 liter.

Med alle syv setene er i bruk, går det naturligvis ut over bagasjeplassen som da ender på 195 liter.

Med lærbar programvare tilpasser MBUX (Mercedes-Benz User Experience) seg til brukeren og gir vedkommende personlige forslag til flere av infotainment-, komfort- og kjøretøyfunksjonene.

Den store Hypescreen preger førermiljøet.

Hyperscreen

Interiørdesignet følger Mercedes sin visjon om digitalisering. Den store Hyperscreen som først ble lansert i EQS er en 56-tommers buet skjermenhet. Den dekker nesten hele bilens bredde. Hyperscreen smelter sammen tre skjermer i én stor. Nemlig instrumentpanelet, multimediaskjermen og passasjerdisplayet. De tre forskjellige skjermene finnes bak én stor glassflate.

Navigasjon med Electric Intelligence planlegger den raskeste og mest praktiske ruten, inkludert ladestopp. Den baserer seg på flere faktorer som topografi, rute, omgivelsestemperatur og fart. Den reagerer i tillegg dynamisk på kø eller endring i kjørestil og kan foreslå alternative ruter i forhold til dette.

Luftfjæring er standard, og systemet er kombinert med adaptive ADS+ dempere, der karakteristikken kan variere mellom hvert individuelle hjul. Om det er behov for en høyere bakkeklaring, kan EQS SUV løftes 25 millimeter. Sjåføren kan velge mellom kjøremodusene ECO, COMFORT, SPORT, INDIVIDUAL og OFFROAD.

En moderne stor SUV med god plass og firehjulsdrift er det mange drømmer om. Det får man her.

Kommer i 2023

Bakakselstyring med en styrevinkel på opptil 4,5 grader er standard. Som tilleggsutstyr er bakakselstyring med en styrevinkel på opptil 10 grader tilgjengelig. Dette bidrar til å gi den over fem meter lange bilen god svingradius.

Når bilene blir tilgjengelige for forhåndssalg og ikke minst hva prisene vil bli sier ikke Mercedes noe om ennå.

Til sammenlikning kan vi jo opplyse om at EQS i personbilutgave har en startpris på rundt 930.000 kroner i rimeligste utgave og før tilleggsutstyr. Skal man ha den med firehjulsdrift, spretter prisen opp til godt over 1,1 millioner. Det er neppe noe som tilsier at den større SUV-utgaven blir billigere. Dermed blir det nok med drømmen for mange.

Vi kommer selvfølgelig tilbake med priser og andre opplysninger om bilen så snart de blir kjent.

De første kundebilene er forventet å ankomme Norge tidlig i 2023.

Kilde: Mercedes-Benz.

