Slik blir årets sesong av Skal vi danse

Til høsten skal tidligere Skal vi danse-deltakere svinge seg over parketten i den 18. sesongen av Skal vi danse.

Denne høsten sendes den 18. sesongen av Skal vi danse. I løpet av sesongen har omtrent 200 kjendiser svinget seg over dansegulvet.

Nå bekrefter TV 2 at årets sesong av Skal vi danse blir en all stars-sesong.

– Etter 15 år og med nærmere 200 norske kjendiser på dansegulvet, er vi veldig glade for å kunne bekrefte at det i år blir «Skal vi danse: All stars», sier programredaktør i TV 2 Kathrine Haldorsen til TV2.no.

Det betyr at årets deltakere blir tidligere vinnere, finalister og publikumsfavoritter.

– Vi jobber fortsatt med hvem disse deltakerne blir, og ser frem til å fortelle mer om dette senere. Dette blir virkelig sesongen hvor alt kan skje, forteller Haldorsen.

Forrige sesong var det TV 2-profil Simon Nitsche (30) som stakk av med seieren, sammen med dansepartner Helene Spilling (25).

I løpet av de siste årene har Skal vi danse-seerne vært vitne til historiske opptredener. I fjor var første gang to av samme kjønn danset sammen – Joakim Kleven (28) og Benjamin Jayakoddy (27).

I 2020-sesongen danset også idrettsutøver Birgit Skarstein (33) i rullestol, sammen med sin dansepartner Philip Raabe (22).

TV 2-profil Kathrine Moholt (48) vant den første sesongen av Skal vi danse i 2006, før hun i 2011 tok over som programleder for det populære programmet. De siste årene har hun ledet Skal vi danse med programleder Anders Hoff (45).

«Skal vi danse: All stars» sendes høsten 2022 på TV 2 og TV 2 Play.