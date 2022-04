Sola skinner over hele Norge – dette sier værmelderen om fortsettelsen

Når solen stråler over Norge, pleier TV 2-fotografene å rykke ut for å lodde stemningen hos solhungrige nordmenn.

Denne gangen var likevel mer spesiell enn vanlig, for absolutt alle steder fra nord til sør var det kun solskinn og varmenytelse å finne.

– Vi har absolutt ingenting å klage på. Det har vært en kald vinter i Trondheim, så dette har vi ventet lenge på, sier Vilde Almestad, som har tatt turen ut for en sol-pause fra masterskrivingen i Trondheim.

– Tror du dette vil vare?

– Nei, ikke i det hele tatt. Jeg tror det varer i to dager, så er det ferdig, sier hun noe pessimistisk.

UTELUNSJ: Steinar Leite og vennene tok lunsjen ute i Trondheim. Foto: Stein Roar Leite / TV 2.

Varer det?

Det fins ingen vær-garantier i Norge, men hvis man ser på varslingen, kan det være Almestad tar feil. Utsiktene er nemlig svært lovende.

Over hele Norge er det fint og varmt, og TV 2s væranker Eli Kari Gjengedal forklarer hvorfor.

– Årsaken er et høytrykk som har favnet om hele landet. Det er noen steder med litt høye cirrus-skyer, så det er ikke helt skyfritt, men det er ikke langt ifra, sier hun.

Det store spørsmålet er om godværet vil vare.

I EKSTASE: TV 2s væranker Eli Kari Gjengedal elsker å overbringe godt vær-nytt, og nå er tiden inne. Foto: Ronald Toppe

– Hvis du er glad i sol, kan du glede deg. Det blir mye sol og høye temperaturer helt frem til søndag. Da reiser høytrykket litt vestover, men ryggen blir liggende igjen. Det betyr at det er store sjanser for godvær også i neste uke, sier Gjengedal.

«Norges Toscana»

Jo lenger frem i tid man ser, jo mer unøyaktig kan værvarslingen bli. Gjengedal har likevel sesongvarselet klart.

– Det viser at juni kan bli litt varmere enn normalt. Juli skal bli skiftende, men så skal det bli tørt i august. Sesongvarslingen skal man likevel ta med en klype salt. Den gir oss en indikasjon, men er ikke hundre prosent sikker, sier værankeret.

Noen som i aller høyeste grad bryr seg om tørke og nedbør, er familien Gjør ved Fredheim Gård i Stange kommune.

På folkemunne kalles området «Norges Toscana», og er et av de mest fruktbare stedene i landet.

JOBBER: Gårdbruker Kristoffer Gjør jobber med åkeren, under perfekte forhold. Foto: Olav T. Hustad Wold / TV 2.

– Sola gjør at vi gamlinger blir litt våryre, og nå er det kjempefint å drive på åkeren, sier Kristoffer Gjør og smiler.

– Jeg blir så glad

Sammen med datteren Louise og kona Kari, er bonden ute og jobber i solsteiken.

– Se knoppene på trærne. Det er vår, og det er helt herlig. Vi er så privilegerte som får lov til å oppleve dette hvert år. Å ha det trygt og godt rundt oss, smiler Kari.

– Hva gjør sola med deg?

– Jeg blir så glad og har store forhåpninger til vår og sommer. Det er så godt å se ting spire og gro rundt seg, og jeg vet det er så viktig det vi driver med, sier hun.

DRIVHUS: Datter Luise Gjør setter kålplanter når TV 2s team er på besøk. Hun elsker fineværet. Foto: Olav T. Hustad Wold / TV 2.

– Kanskje ikke normalt

I Bodø er det ikke bare fotballen som varmer hjertene om dagen. Også sola gjør sitt for å gi folk kjærkommen nytelse etter en kald vinter.

– Det er kanskje ikke helt normalt, og det kommer overraskende hver gang, men det er vel slik at den første sommerdagen ofte kommer litt brått på. I Bodø er vi vant til å hive oss rundt når godværet først kommer, før det blir kaldt igjen, sier Ellisiv Løvold.

Sammen med venninnen Kristin Kristiansen koser hun seg med årets første utelunsj på torget i nordlandsbyen.

KOS: Ellisiv Løvold og venninnen Kristin Kristiansen med årets første utelunsj i Bodø. Foto: Roy-Arne Salater / TV 2.

Ikke for varmt

Ailo Gjerpe og fem år gamle Magnus Norlund Kemi har også nyttet sjansen til å komme seg ut i finværet.

– Er det for varmt?

– Nei, for i Bodø er det så mye vind at det blir aldri helt varmt. Det er vel sånn at det ikke er så kaldt som det pleier å være, forteller han.

– Tror du vinteren er over?

– Vi får håpe det, men det vet vi vel strengt tatt ikke før i slutten av juli. Piggdekkene er fortsatt på bilen og vi spiser is, så vi får håpe at sommeren kommer snart, humrer han.

LEK: Ailo Gjerpe sier fem år gamle Magnus Norlund Kemi har ventet utålmodig på sola i lang tid. Nå kom den endelig nordpå. Foto: Roy-Arne Salater / TV 2.

Johaug: – Fantastisk

På Øyerfjellet ved Hafjell støtte TV 2s reporter på selveste Therese Johaug. Selv om påska er over, er hun fortsatt å finne i skiløypa.

– Det er nå det er best her. Løypa er tom for folk, og jeg koser meg. Det er selvsagt fantastisk å se at folk er ute og går på ski i påska, men det er godt å ha løypa for seg sjøl og, sier hun.

Også Veronica Kenworthy venter med å pakke vekk skiene, og sier hun jobber med brunfargen i løypene før bikinisesongen begynner.

– Dette er bedre enn stranda, vil jeg si. Her får man beveget seg litt, mens på stranda ligger man jo bare og later seg, humrer hun.

KJENDISFAKTOR: Også Therese Johaug hadde tatt turen ut i sola. Hun har absolutt ikke lagt vekk skiene, selv om påska er over. Foto: Harald Bjørnson Jacobsen / TV 2.

Fint sørpå

I Stavanger velger enkelte å nyte sola i litt roligere omgivelser.

Ved sjøkanten i Paradis har Thor Ove Carlsen funnet fram kaffekoppen mens terrassemalingen tørker.

– Helt herlig. Vi trengte dette nå, sier han sindig og tar en slurk av kaffien.

AVSLAPNING: Hva gjør man når terrassemalingen må tørke? Jo, da kan man gjøre som Thor Ove Carlsen i Stavanger og slappe av med en kopp kaffe. Foto: Kristian Myhre / TV 2.

15-åringene Aurora Alsterberg og Sofie Frantzen føler sommeren virkelig er på vei.

– Helt herlig med dette nydelige været. Nå slipper vi å være inne, og vi kan sitte ute på brygga og male, sier Alsterberg.