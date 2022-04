Skulle overta familiens bedrift – nå gjør han noe helt annet én etasje over

Familien til Andreas Rolland (25) hadde drevet en Joker-butikk i 90 år, og alt lå til rette for at det var han som skulle overta skuten. Rolland hadde derimot helt andre planer for fremtiden.

– Jeg vegret meg til å fortelle dem at det ikke var dette jeg ville gjøre når jeg blir voksen, sier han til TV 2.

For to år siden ble Rolland bitt av «flippebasillen». Det har resultert i tusenvis av nye følgere på sosiale medier, et godt lag med smør på skiven og et svært bredt smil om munn på jobb. Nå har han tatt fatt på et nytt oppussingsprosjekt i Bergen – bare én etasje over familiens Joker-butikk.

GOD FORTJENESTE: Andreas Rolland tjener godt på å kjøpe gamle boliger, for så å pusse dem opp og selge dem igjen. Nå har han startet på et nytt oppussingsprosjekt - bare én etasje over jokerbutikken han egentlig skulle overta. Foto: Geir Johnny Huneide / TV 2

Les om meglerens beste tips til ferske og erfarne flippere nederst i saken.

Kjøp lavt, selg høyt

Du har sikkert hørt om fenomenet tidligere: gjør et røverkjøp på en slitt, gammel bolig, puss den opp og selg den for en langt høyere pris enn hva du kjøpte den for. Eller såkalt «flipping».

Det hele startet med en kjærlighet for eiendom, en knapp egenkapital og trangen til å unngå en klassisk ni-til-fire-jobb. Så kjøpte Rolland sitt første oppussingsobjekt sammen med en kompis.

Det gikk langt bedre enn forventet.

– Det vanskeligste var å komme i gang. Vi kjøpte det første prosjektet vårt for å lære. Det gikk mye bedre enn forventet, men det kunne fort blitt en dyr utdanning, forteller han.

To år senere forvandler han kjøkken om til soverom og toromsleiligheter om til treroms.

TOTAL FORANDRING: På kort tid forvandlet Andreas Rolland en slitt og gammel bolig om til et moderne og stilfullt hjem. Foto: Privat

Risiko gir god valuta

Veien fra å jobbe på den lokale butikken borti gaten til å bli en flippekonge kan virke lekende lett, men ikke la deg lure, advarer Rolland.

– Man kan fort gå på en smell.

Rolland har så langt totalrenovert tre boliger og pusset opp én. Det ligger det gode penger i. Men med gode penger kommer også risikoen for å mislykkes.

– En god «flipp» i Bergen og Oslo kan føre til at man sitter igjen med alt i fra 400.000 til 1.000.000 kroner i profitt. En kamerat av meg flippet nettopp et hus på egenhånd og tjente 3 millioner kroner. Men trå forsiktig, ikke vær for ivrig i budrunden og vær forberedt på at det kan gå begge veier, sier han.

Rolland forteller at det er i de mer risikable kjøpene at pengene ofte ligger. Dette dreier seg gjerne om prosjekter som krever godkjenning av kommunen ved oppussing.

Å dele opp boligen inn i flere boenheter eller leiligheter, eller omgjøring av kjeller eller loft til et oppholdsrom, er eksempler på prosjekter som krever godkjenning, skriver Direktoratet for byggekvalitet på sine nettsider.

TRÅ VARSOMT: Andreas Rolland har flippet leiligheter i to år, og med det kommer erfaring. Nå kommer han med tips til hvordan du ikke går på en flippesmell. Foto: Geir Johnny Huneide / TV 2

Med godkjenning kommer også ventetid, papirarbeid og svært nøyaktig arbeid.

Gir vekk tips han selv kunne trengt

Men til tross for at det er de mer tidkrevende og risikable prosjektene som oftest gir best valuta, kan det også ligge gode penger i boliger som kun trenger et ekstra strøk med maling og nytt interiør.

Rolland på sin side hadde verken utdanning eller erfaring innenfor oppussing og eiendom da han satt i gang sin første flipp.

– Da jeg begynte på mitt første prosjekt, skulle jeg ønske at jeg hadde en veileder som kunne gi meg tips og triks til hvordan jeg kunne lykkes. Det hadde jeg ikke, sier Rolland.

Det ville han gjøre noe med.

Nå driver han flere kontoer på sosiale medier som TikTok og Youtube hvor han deler tips og triks til hvordan man kan lykkes med flipping. Bare på TikTok har han snaue 290.000 likerklikk fra flippehungrige nordmenn som ønsker å lære.

Meglerens beste tips

Administrerende direktør i Privatmegleren, Grethe Wittenberg Meier, forteller at trenden rundt flipping av boliger ofte skjer samtidig som prisene i markedet stiger. Da kan man pusse opp og selge i et stigende marked.

Meier forventer derimot at færre vil flippe leiligheter i tiden fremover, da det forventes at boligprisene vil stabilisere seg og ligge på en svak positiv utvikling.

– Da vil ikke flipping være like aktuelt, med mindre man finner objekter som er lavt priset, sier Meier til TV 2.

På en annen side er hun helt klar på at flipping kan være en god måte å tjene penger på, både om du er fersk eller erfaren på feltet.

Kjøkken og bad er avgjørende:

Meier er helt klar på hva hun mener er lurt å se etter for å få til en god flipp. Ifølge megleren, er kjøkken og bad blant de rommene som krever mest investering av tid og penger.

GODE PENGER: Adm. direktør i Privatmegleren forventer at færre vil drive med flipping i tiden fremover, da boligprisene er på vei til å stabilisere seg. Hun mener likevel at flipping er en god måte å tjene penger på. Foto: Truls Aagedal / TV 2

– Hvis du kjøper en bolig der det må gjøres mye med både kjøkken og bad, får man ikke alltid betalt tilbake for arbeidet og investeringene man legger ned, advarer megleren.

Meiers tips er derfor å kjøpe boliger som har kjøkken og bad av god standard. På den måten kan man legge ned mer tid og penger i andre rom som stue og soverom; det være seg en ny parkett, et ekstra malingsstrøk eller nytt interiør.

Et slitt uteareal er gull:

Meglerens andre tips er å se etter eiendommer som har et slitt eller lite utarbeidet uteareal.

– Man kan for eksempel gjøre mange enkle grep i en hage. I tillegg er grepene ofte billige, samtidig som det kan føre til at prisen på boligen kan sige godt. Vi ser ofte at flippere drar ut flere 100.000 kr ved å gjøre en svært enkel jobb, sier hun.

Tenk realistisk:

Meglerens siste og kanskje viktigste tips til flippehungrige nordmenn, er å tenke realistisk – både i forhold til hva du faktisk kan å få til på egenhånd gjennom oppussing, samt hva du kan klare å selge boligen for i ettertid.

– Hvis du er fersk på feltet ville jeg aldri ha kjøpt en gammel enebolig som må pusses opp. Da dukker det ofte opp en del lik i lasten og uforutsette kostnader.

Meier minner også om at man må ta høyde for kostnader forbundet med salg, som med megler og dokumentavgifter, og at man må se på hele regnestykket før man setter i gang sin første eller neste flipp.