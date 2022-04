30 søvnløse netter er over for Zainaida (82)

Den 82 år gamle kvinnen har opplevd både Andre verdenskrig og Sovjetunionens fall. Men ingenting kan sammenlignes med det hun har opplevd de siste ukene.

Det er kulehull i frontruten på bilen til sønnen til Makisjaiva. . Foto: Reuters/Zohra Bensemra

Helt siden Zainaida Makisjaiva var barn har hun hatt samme arbeidsrutine med dyrking av grønnsaker og hønsestell på det enkle gårdsbruket i Borodjanka utenfor Kyiv. Men så smalt det.

– Dørene ble blåst ut. Jeg hentet hønene og tok dem inn, for jeg trengte noe å spise. Jeg hadde ingenting utenom poteter. Ikke vann, ikke gass, ingenting, sier Makisjaiva til Reuters.

TOK INN HØNENE:Zinaida tok hønene inn da bombingen startet. Egg og poteter var det eneste hun spiste så lenge beleiringen varte.. Foto: Reuters/Zohra Bensemra

De russiske troppene kom i tre bølger. Den første var den verste, forteller hun. En dag kom soldatene inn i huset hennes og kommanderte henne ned i kjelleren.

– «Kom deg ned i kjelleren, din gamle bitch», sa de til meg. Jeg sa: «Drep meg, men jeg går ikke ned», forteller hun.

Hun forteller at soldatene begynte å skyte rundt henne for å skremme henne.

– Gud reddet livet mitt, sier hun.



NABO DREPT: Zinaida og Volodymyr Maksuta er på graven til en drept nabo. Foto: Reuters/Zohra Bensemra

En nabo ble drept i et angrep, og deretter kom de russiske soldatene innom hver dag.

– Redd beskriver ikke hva jeg følte. Jeg følte meg død, uten mening. Jeg hadde ikke engang tid til å hente ved på grunn av bombingen, sier hun.

MERKET HUSET: Zinaida forteller at hun merket huset sitt med «her er det mennesker». Soldatene kom inn i huset og begynte å skyte rundt seg for å skremme henne. Foto: Reuters/Zohra Bensemra

En dag måtte hun trosse angrepene for å hente noen kanner med vann fra en brønn i nærheten, og eggene fra hønene gjorde det mulig å overleve.

For to uker siden ble Borodjanka befridd av ukrainske styrker og 30 søvnløse netter er forbi. Makisjaiva går to, tre timer per dag rundt mellom forlatte russiske tanks for å finne mat. Enten i forsamlingshuset eller i kirken.

ROLIGERE DAGER: Zinaida har igjen selskap i radio, og hverdagen har begynt å roe seg to uker etter de russiske soldatene trakk seg ut. Foto: Reuters/Zohra Bensemra

– Det er roligere nå. Vi har radio igjen også. Det var ingenting i én måned, jeg følte meg døv. Jeg hadde ingen samtaler unntatt med hundene mine og katten, sier hun.

– Nå sier radioen ifra når det er midnatt, og jeg tar litt valerianurter og sover godt til klokken fem. Jeg drømmer bedre nå. Det er mer glede, sier hun.

Makisjaiva setter sin lit til Gud. Hun har vært gjennom to kriger, og ber om at kampene ikke må komme tilbake.