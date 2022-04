Dette må du vite om koronapass før sommerferien

Har du lagt merke til at det er en utløpsdato på koronapasset ditt? Dette må du vite før du drar på ferie.

Sommeren nærmer seg med stormskritt og flere har begynt å planlegge ferie.

Selv om det i større grad er åpnet opp for å reise på ferie til utlandet, kan vaksinestatus være avgjørende for å komme inn i mange land.

Fortsatt krever flere EU-land et gyldig europeisk koronasertifikat ved innreise.

Se full oversikt nederst i saken.

UTLØPSDATO: Om koronapasset ditt er gyldig hele sommeren kommer an på vaksinasjonsstatus. Det kan være greit å sjekke før ferien. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

På helsenorge.no kan man sjekke status på sitt koronasertifikat, både innenlands og til bruk ved grensepasseringer i EU og EØS. Har du tatt tre doser trenger du ikke bekymre deg for gyldighetsdatoen på sertifikatet ditt.

Derfor er det utløpsdato

Assisterende helsedirektør, Espen Rostrup Nakstad, forklarer at utløpsdatoen er til av sikkerhetsmessige årsaker.

– For alle som er vaksinert med tre doser er det i utgangspunktet ingen utløpsdato for koronasertifikatet, men for å unngå misbruk er utløpsdatoen av sikkerhetsmessige grunner satt 90 dager fram i tid, sier Nakstad og legger til:

– Det betyr at utløpsdatoen endrer seg hver gang du laster ned koronasertifikatet. Den vil alltid være 90 dager fram i tid.

Hvis man er under 18 år holder det med to vaksinedoser for å få grønt koronasertifikat.

Har du kun tatt to vaksinedoser bør du likevel sjekke at koronasertifikatet ditt er gyldig før du reiser.

Dette viser det europeiske koronasertifikatet: Sertifikatet vil vise den siste, tellende koronavaksinen som er satt eller registrert i Norge.

Et negativt testresultat fra PCR eller antigen hurtigtest tatt på teststasjon vil vises hvis er tatt i løpet av siste 72 timer.

Hvis du har gjennomgått sykdom, vil prøvesvar fra PCR eller antigentest som er registrert i Norge vises fra og med 11 til og med 180 dager etter positiv test.

På kontrollsiden for EU/EØS vises fornavn, mellomnavn og etternavn og hele fødselsdatoen. Kilde: helsenorge.no

Dette bør du sjekke før avreise

TV 2 har gjennomgått innreiserestriksjoner i de mest populære ferielandene i Europa.

De aller fleste land krever bevis på enten vaksinasjon, gjennomgått sykdom eller koronatest tatt 72 timer før avreise. Noen land krever også at alle innreisende fyller ut et skjema før ankomst. Blant disse landene er for eksempel Italia, Portugal og Frankrike.

Fra 1. februar besluttet EU at man må ha tatt oppfriskningsdose hvis det har gått mer enn 270 dager siden grunnvaksinasjon, altså tto doser eller én dose og gjennomgått sykdom.

Noen land vil derfor kreve at du har tatt en oppfriskningsdose hvis det er over 270 dager siden forrige dose.

Unngå disse misforståelsene

Dette kan være lurt å sjekke før man reiser på ferie.

Koronasertifikatet er tilgjengelig på helsenorge.no, og kan lastes ned på mobil, PC eller nettbrett. Det blå sertifikatet gjelder for grensepassering i EU/EØS.

Nakstad understreker at det er lurt å sjekke UDs reiseråd før man pakker kofferten, men tror flere land kommer til å droppe kontrollen ved grensene.

– De fleste land i Europa kontrollerer ikke lenger koronasertifikat ved innreise, men i noen land benyttes det enkelte steder i forbindelse med større arrangementer, sier han.

Dette er reglene:

SJEKK FØR DU DRAR: Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad anbefaler å sjekke lokale regler for feriedestinasjonen. Foto: Morten Kristoffersen / TV 2

Kroatia

Ingen innreiserestriksjoner for personer i EU. Mer info på de lokale nettsidene får du HER.

Hellas

Må ha koronasertifikat, bevis på gjennomgått koronasykdom, eller negativ koronatest tatt senest 72 timer før ankomst. Mer info på de lokale nettsidene får du HER.

Italia

Må kunne vise et gyldig EU-koronapass. I tillegg må alle innreisende fylle ut et skjema før innreise. Mer informasjon på de lokale nettsidene får du HER.

Spania

Må vise gyldig koronapass eller fylle ut et elektronisk helseskjema før avreise med dokumentasjon på om man er fullvaksinert, har negativ test eller har gjennomgått sykdommen. Mer informasjon HER.

Bulgaria

Må vise gyldig koronasertifikat. Kan ikke dette fremlegges, må man gå 10 dager i karantene. Mer informasjon HER.

Tyrkia

Reisende til Tyrkia må vise norsk koronapass. Det anbefales at dette skrives ut på forhånd. Fullvaksinasjon gjelder 14 dager etter andre dose. Det er flyselskapet som har ansvar for å sjekke at passasjerene har papirene i orden. Mer informasjon om innreise til Tyrkia finner du HER.

Frankrike

Innreisende over tolv år som ankommer Frankrike fra Norge må ha gyldig europeisk koronapass. Alle reisende til Frankrike må også fylle ut digitalt innreiseskjema. Mer informasjon HER.

Portugal

Må vise til gyldig europeisk koronasertifikat i tillegg til å fylle ut et helseskjema før innreise. Mer informasjon HER.

Storbritannia

Ingen innreiserestriksjoner.

Tyskland

Må vise gyldig europeisk koronapass.

Danmark

Ingen innreiserestriksjoner.

Sverige

Ingen innreiserestriksjoner.