Pai med rester fra kjøleskapet

Lag en paibunn og fyll med rester. Denne oppskriften er til 4-6 personer.

Paibunn:

250 g hvetemel

125 g kaldt smør

1 dl vann, begynn med ¾ dl

Slik gjør du:

Bruk en foodprocessor (eller smuldre sammen med hendene). Kjør sammen hvetemel, kaldt smør i terninger og salt til en kornete masse. Tilsett vann og kjør/kna sammen til deigen samler seg. Pakk deigen i plast og legg i kjøleskapet i ca. 30 minutter.

Forbered fyllet.

Paifyll med ost og skinke:

1 purre, eventuelt finhakket paprika

Ca. 2 dl strimlet kokt skinke-, kalkun- eller kyllingpålegg eller stekt finhakket bacon (eller en blanding, bruk opp rester)

Ca. 250 g revet hvit ost (bruk det du har, du kan blande forskjellige oster, hvit ost, mozzarella, eller bland med litt norzola eller brie)

3 egg

3 dl matfløte, rømme eller creme fraiche eller bland sammen det du har til ca. 3 dl

Salt, pepper

Eventuelt tørket urtekrydder, for eksempel Provence blanding, lett dryss med malt tørket paprika på toppen

Slik gjør du:

Skyll og finhakk purre og surr/stekt lett i smør i en stekepanne. Tilsett strimlet kokt skinke, kalkun, kylling pålegg eller stekt finhakket bacon.

Pisk sammen egg og matfløte/rømme, salt og pepper.

Kjevle ut paideigen og legg over i en paiform ca. 22 cm, la den henge litt utover kanten. Prikk deigen med en gaffel og forstek paibunnen i forvarmet stekeovn 180 grader på nederste rille i ca. 15 minutter.

Fordel purre og skinkeblandingen over den forstekte paibunnen.Dryss over revet ost og fordel over egg og fløteblandingen tilsatt salt, pepper og urtekrydder. Dryss eventuelt over litt røkt paprika før paien settes i stekeovnen.

Stek ved 180 grader på nederste rille i 40-50 minutter, til fyllet virker fast når du kjenner på tippen av paien eller rister/beveger lett på formen.

Server med en grønn salat og en rømme- og sennepsdressing. Smak til rømme med grov sennep og eventuelt litt ravigottesaus.