Ved siden av en massiv elbil-satsning, har Mercedes de siste årene også hatt sterkt fokus på sine ladbare hybrider.

Nå ruller en helt ny generasjon ladbare modeller fra Mercedes ute på veiene. Alt fra minstemann A-Klasse til flaggskipet S-Klasse er kraftig oppgradert.

Fellesnevneren er blant annet at bilene har fått en helt ny, større og mer effektiv batteripakke.

Nå har vi testet selveste direktørbilen, S-Klasse, med den helt nye, ladbare drivlinjen. Med en elektrisk rekkevidde på inntil 108 kilometer, er dette blant de ladbare hybridene som går lengst på strøm i dag. I alle fall på papiret.

Dette er en korttest. Det betyr at vi har testet denne modellen tidligere. Nå prøver vi den med ny drivlinje. Du finner en mer grundig test av nye S-Klasse her.

Digre S-Klasse stikker seg tydelig ut på veien, selv om designet i seg selv er nokså diskré.

Hva er dette?

Under skallet på testbilen, med lekker Mojave-sølv metalliclakk, bor en sterk 3-liters rekkeseks bensinmotor på 367 hk.

Sammen med en kraftig elmotor blir samlet systemeffekt solide 510 hk og 750 Nm. Batteripakken er på 28,6 kWt. For å sette det litt i perspektiv: Batteripakken på første generasjon Nissan Leaf var på 24 kWt...

Nå har dessuten Mercedes integrert batteripakken langt bedre enn på forgjengeren. Det betyr det ikke lenger er nivåforskjell i bagasjerommet.

Ny og billigere – kommer til Norge i sommer

Det er nesten litt fascinerende hvor stille det blir når du lukker døra. Det virker ikke som Mercedes har spart på lydisoleringen her.

Hvordan fungerer det?

S-Klasse har alltid servert komfort og luksus i stort monn. Luftfjæring er naturligvis standard, som gjør at du nærmest svever over fartsdumpene.

Vi har tidligere kjørt nyeste generasjon S-Klasse med 3-liters dieselmotor, for øvrig en svært kledelig motorisering. MEN. Etter møtet med nye S580 e, er det ingen tvil om at S-Klasse aldri har vært mer komfortabel enn nå.

Som tilleggsutstyr kan bakakselstyring bestilles med en styrevinkel på opptil 10 grader. Det reduserer svingradiusen med nesten to meter.

Svaret er kanskje åpenbart. Og det handler om den ekstra stillheten når du kjører i elektrisk modus. For all del, bilen er svært god lydisolert i utgangspunktet. Og mange liker utvilsomt å høre en pen murring fra seks sylindre på rekke. Likevel: Å kjøre nyeste generasjon S-Klasse HELT lydløst – det er en ny erfaring.

Det er så stille og bedagelig, at det nesten føles ut som hele kupéen er vakuumpakket.

Elmotoren alene byr på 150 hk og 440 Nm. Det er faktisk mer enn nok til at du fint kan kjøre bilen i helelektrisk modus, uten at du savner nevneverdig med krefter.

Velger du hybrid- eller sportsmodus har du 510 hk tilgjengelig. Skyvet er litt som et Boeing 737 under take off: Det er et jevnt og solid «trøkk» hele veien.

Hva med rekkevidden?

Vi går rett på sak: I vår testløype, som både innebærer bykjøring, motorvei og landevei, kommer vi 95 kilometer elektrisk. Det 1,5 varmegrader og tørre veier.

De offisielle rekkevidde-tallene varierer avhengig av utstyr. Vår testbil er oppgitt til 103 kilometer. Med 1,5 grader og mye landeveiskjøring må 95 kilometer absolutt sies å være godkjent.

Dette kjører Exit-gjengen

S580 e får du både i lang og kort utgave. Dette er sistnevnte, som betyr at du ikke får "liggesete" bak.

Konklusjon

Når du kan kjøre rundt 100 kilometer på strøm begynner den ladbare hybriden virkelig å ha noe for seg.

Selv om gulvet i bagasjerommet nå er flatt, får du ikke plass til like mye som versjonene med ren bensin- eller dieselmotor. De rommer 550 liter mot 350 i denne.

I det daglige fungerer S580e som en elbil. Samtidig trenger du aldri bekymre deg for ladekø eller rekkeviddeangst, når du skal på jobbkonferanse på et eller annet høyfjellshotell.

Dessuten er dette den nest rimeligste S-Klassen du kan kjøpe i dag. Startprisen er rett over 1,5 millioner kroner mot 1.448.000 kroner for S350d, som er den billigste. Da får du en dieselmotor på 286 hk...

Spørsmålet er heller om elbilen EQS kan være et enda smartere kjøp. Den begynner på under én million. EQS 580 4Matic får du fullspekket til 1,5 millioner. Mens vår testbil lander på snaut 2 millioner...

Valget handler mye og følelser og hva du vektlegger i en luksusbil i dette segmentet. Men det vi kan slå fast er at S-Klasse leverer et lite knepp bedre på luksusfølelse og opplevd kvalitet.

S-Klasse som ladbar hybrid har aldri vært mer attraktiv enn nå.

Mercedes S580 e: Motor og ytelser: Motor: 3-liter rekkeseks bensin + elmotor

Systemeffekt: 510 hk og 750 Nm

Girkasse: 9-trinns automat

0-100 km/t: 4,9 sekunder

Toppfart: 250 km/t

Forbruk: 0,07 – 0,1 liter/mil (blandet) Batteri/lading: Batteripakke: 28,6 kWt

Elektrisk rekkevidde: 108 km

Elektrisk rekkevidde testbil: 103 km

Hurtiglading: 60 kW Mål, vekt og volum: L/B/H: 5,17/1,95/1,5 meter

Vekt: 2.420 kg

Bagasjerom: 350 liter Pris fra: 1.520.000 kroner Pris testbil: 1.995.257 kroner

