Tror kjæresten hadde en personlig agenda med Sommerhytta-deltakelsen

Lars Jørgensen (29) tror Sommerhytta-deltakelsen var et smart grep for å forberede han på kjæresten Lise Sakariassen (28) sin store drøm.

Byplanleggerne Lise Sakariassen (28) og Lars Jørgensen (29) skal denne våren bygge sin egen hytte i vakre omgivelser på Nes Strandhager i Romerike.

Til tross for at de til vanlig planlegger store kvartal og byområder, ble det utfordrende å skulle bygge en mindre hytte. Denne sesongen er det nemlig fokus på smarte løsninger i de moderne og miljøvennlige hyttene.

– Det var som å komme til et lite stykke syden for det var sandstrand og fryktelig idyllisk. Det var ganske fint da vi så hyttene lå så nære stranda, sier Lars da han og kjæresten Lise gjestet God morgen Norge tirsdag.

UBESLUTTSOMHET: Lise Sakariassen og Lars Jørgensen beskriver seg om ubesluttsomme folk. Det ble en utfordring på Sommerhytta. Foto: TV 2/God morgen Norge

– En taktikk

Allerede i premiereepisoden la ikke paret skjul på at ubesluttsomhet kunne påvirke progresjonen når hytta skal ferdig om ti uker. For å komme et steg videre mener Lise det er hun som er sjefen når beslutninger skal tas.

– Det er jo jeg som er sjefen, er det ikke det?, spør hun kjæresten.

– Jo, det er oftest best slik. I jobben vår er det mye planlegging, så vi har det vel litt i ryggmargen at det er viktig å planlegge godt før vi setter i gang, sier Lars.

– Jeg hører jo på hva du har å si, men jeg liker å bestemme og liker at det går litt for fremover, sier Lise og ler.

Se hva Lars tror var tanken bak påmeldingen til Sommerhytta i videovinduet øverst i saken.

Da Lise meldte paret på det populære TV 2-programmet hadde de bygd en benk som ga dem en mestringsfølelse og selvtillit.

– Den ble skikkelig, skikkelig fin. Det var jo et lite miniprosjekt som vi følte gikk veldig bra. Da tenkte vi at vi kunne gjøre noe større også, sier paret.

Lise har alltid hatt en drøm om å kjøpe seg et oppussingsobjekt. Tiden har derimot ikke strukket til, og tanken på å starte på et slik prosjekt uten erfaring har vært skummelt.

Da Lise meldte paret på Sommerhytta, tror Lars det var et taktisk grep for å få han tryggere på hennes store drømmeprosjekt.

– Jeg har sagt at det hadde vært litt skummelt med lite erfaring. Så det var vel en taktikk for å få meg tryggere, så vi kan kjøpe noe annet etter hvert, sier Lars.

Ble litt furt på hverandre

Paret møttes på studier, og har jobbet sammen med ulike prosjekter, både i skole- og jobbsammenheng.

– Vi tenkte at vi kjente hverandre litt bedre i en slik prosjektsammenheng, i tillegg til å være samboere, sier Lars.

– Vi har jo ikke så mye praktisk erfaring, så jeg vil ikke si vi hadde noe større fordel enn de andre deltakerne – selv om vi er byplanleggere. Vi jobber jo vanligvis med en mye større skala enn en hytte, forteller Lise.

Selv om paret kjenner hverandre godt, innrømmer de at de lærte mye – også om seg selv som par.



– Det ble jo en del nye erfaringer. Vi er ikke noen som krangler så mye. Hvis det er noen problemer, så lar vi det ligge og tar det opp senere. Det har man ikke tid til å på Sommerhytta. Kanskje man ble litt furt på hverandre, sier hun og smiler lurt.

– Man kom jo opp i noen nye situasjoner, som vi ikke har gjort før. Det var lærerikt, forteller Lars.

Se Sommerhytta på TV 2 mandag, tirsdag, onsdag og torsdag, og på TV 2 Play når du vil.