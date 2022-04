– Målet vårt er at det skal være penger å spare i forhold til å kjøpe bruktbil på den tradisjonelle måten.

Det sier Espen Hovde som er bruktbilsjef i forhandlerkjeden Birger N. Haug.

Han legger til at å kjøpe bruktbil på denne måten også skal føles profesjonelt og ryddig.

– Absolutt. Det er viktig for oss. Selv om det er billig, skal det være ordentlig. Det er selvsagt er en økt risiko. Jo eldre bilene blir og jo dårligere servicehistorikk den har jo større er risikoen. Dette gjenspeiles i prisen.

Det han snakker om er noe som nå brer om seg mer og mer om seg. Nemlig outlet for bruktbiler. Veldig enkelt forklart er det snakk om egne utsalg for bruktbiler.

– Mer konkret kan man si at det er litt eldre og rimeligere biler. For vår del primært i prisleiet mellom 35.000 og 400.000 kroner. Dette er ofte biler som er utenfor nybilgaranti, eller som ikke har helt komplett servicehistorikk, eller kanskje noen småskader i form av riper, skraper og kanskje en liten parkeringsbulk. Vi snakker om biler som ikke helt uten videre passer inn i vårt premium-konsept.

Flere norske familiebil-favoritter er å finne blant outlet-bilene. Her en Audi Q7, Volvo V60 og Mitsubishi Outlander.

Fort inn – fort ut

– Det betyr ikke på noen måte at bilene behøver å være dårlige. Men dette er jo ting som trekker prisene noe ned. Derfor kan de selges billigere, forklarer Hovde.

En annen del av hemmeligheten for å få prisene ned, er at det jobbes med å få en rask turnover, med så lite stå-tid som mulig. Tid er som kjent penger.

Outlet-bilene gjennomgår en kjapp klargjøring, en funksjonstest og en verdivurdering, før de rulles inn i salgshallen.

Her finnes det til en hver tid rundt 100 biler. Av alle merker og i ulike prisklasser.

Når det gjelder outlet for bil var Birger N. Haug først ute. De åpnet sin første i Røyken, mellom Oslo og Drammen, i 2017. Et par år senere åpnet en ny outlet til ved Gardermoen.

Siden den gangen har de omsatt flere tusen biler gjennom dette konsptet.

– Vi har brukt litt tid på å gå opp løypa og har foretatt justeringer underveis. Det har vært lærerike år. Nå føler vi at vi konseptet begynner å sitte som det skal, selv om det alltid kan bli enda bedre. Så nye justeringer kan nok komme, utdyper Hovde.

Vi var først med outlet på bruktbil i Norge. Det her vært en lærerik og interessant reise, sier salgsdirektør for bruktbil, Espen Hovde, i Birger N. Haug.

Dette må du vite

– Hva bør man være oppmerksom på som kunde om man kjøper bil på et outlet?

– Vi forsøker å være veldig tydelige i vår kommunikasjon i annonsene for outlet-bilene. Rett og slett for at vi ikke vil skape falske forventinger. Vi ønsker at kundene skal se og prøvekjøre bilene, samt sette seg inn i vedlikeholdshistorikken. Det kan være en viss risiko forbundet med å kjøpe en bil med store hull i servicehistorikken. Det velger vi å være dønn ærlige på. Vi har også valgt å ikke selge biler usett.

– Samtidig vil vi skape trygghet. Bilen kjøpes under ordnende forhold, de står inne i oppvarmet og godt belyst lokale. De er rengjort, slik at man ser hva man kjøper. Ellers kan vi være behjelpelige med å ordne alt fra eventuell innbyttebil, finansiering, forsikring og omregistrering.

– Er det skummelt å kjøpe bil på denne måten?

– Nei, det vil jeg ikke si. Men konseptet er kanskje ikke for de som er ute etter maksimal trygget i alle ledd, og som er villige til å betale ekstra for det. Man må rett og slett forstå hva dette er. Uansett ligger kjøpsloven i bunn. Den hverken vil eller ønsker vi å komme unna. Vi skal gi kunden trygghet. Det er vår plikt å forklare hva dette konspetet går ut på.

Kanskje ikke for alle

– Hvem er det som kjøper outlet-biler?

– Jeg vi si alle. Alt fra unge mennesker som skal ha en rimelig bil, par i etableringsfasen som kan få en relativt ny bil til rimelig pris - og som kan leve med en ripe eller to. Videre til de som skal ha en billig nummer-to eller -tre bil i familien. Eller de som skal ha en billig førstebil. De som vil ha en fossilbil i tillegg til elbilen, de som pendler – ja, rett og slett veldig mange, oppsummerer han.

– Billige biler, det gir vel en del klager?

– Det skulle man kanskje tro, men det er ikke slik. Vi har faktisk ikke flere klager enn de som selger nyere biler, med garantier og det hele. Igjen dette med ærlighet, gjøre kunden oppmerksom på hvordan dette fungerer, det er alfa og omega. Vi opplever at kunder kommer igjen og kjøper bil nummer to og tre hos oss. Da føler jeg at vi har lyktes.

Outlet for bruktbiler blir vanligere i Norge blant de større aktørene. Det kan gjøre det tøffere for frittstående bruktbilbutikker.

Kommer for fullt

– Hvor mye kan man spare på å kjøpe en outlet-bil i forhold til en som er solgt gjennom vanlige forhandlere?

– Det er umulig å svare på. Det kommer helt an på bilen, men at besparelsen kan være betydelig er det ingen tvil om. Vi snakker fort om flere titusen kroner.

– Nå kommer flere andre, som blant annet Ford, VW/Audi og Volvo etter med Outlet-konsepter. Hva tenker du om det?

– Det ser jeg på som positivt. Jeg forstår at flere enn oss vil holde i hele verdikjeden selv. Det er også positivt i den forstand at dette kan rydde litt opp i et ikke altfor godt brukbilrykte fra små, frittstående aktører som kanskje ikke alltid er like "proffe" for å si det litt pent, sier salgsdirektøren helt til slutt.

