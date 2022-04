Knut-Helge (25) slapp senskader – snart kommer behandlingen til Norge

Rekordmange nordmenn lever i dag med kreft.

Ved inngangen til 2021 var det ifølge Kreftregisteret registrert 305.000 personer som lever med en kreftdiagnose.

Det positive er at forskning og teknologisk utvikling gjør at stadig flere får behandling i helsevesenet, som igjen fører til at flere lever lengre og liv reddes.

Kreftsvulst i hjernen

Høsten 2020 fikk Knut-Helge Nesse (25) sjokkmeldingen. MR-bildene viste en kreftsvulst i hjernen.

– Ja, det var et sjokk. Jeg ble sendt fra Østlandet med luftambulanse til Haukeland universitetssykehus. Det var veldig prekært, forklarer jusstudenten.

Han slet med øresus og hadde problemer med konsentrasjonen. Fastlegen henviste ham til spesialist. Så gikk det slag i slag.

– En nevrolog forklarte at det var veldig sjelden svulst og de visste ikke egentlig hva de skulle gjøre. Den lå plassert midt inn i hjernen, forklarer Nesse.

Det hadde hopet seg opp med væske rundt kreftsvulsten i hjernen og det var oppstått et trykk i hodeskallen. Alt var på det tidspunktet svært usikkert.

Lavere dødelighet - men mange senskader

I dag er Nesse friskmeldt og han er del av en positiv statistikk: Tre av fire overlever i dag sin kreftsykdom i fem år eller mer. Og dødeligheten er på vei ned for mange kreftformer.

Men samtidig opplever mange senskader etter kreft og kreftbehandling. Langtidsbivirkninger er et økende problem på grunn av intens medikamentell behandling og stråling.

Minst en av tre rammes av senskader.

Ny kreftbehandling

Om to år åpner Norge to protonsentre, et i Oslo og et i Bergen. Protonterapi er mindre skadelig og reduserer faren for senskader, spesielt for barn og unge som får kreft.

– Presis stråling som kan ta knekken på kreft og samtidig sørger for mindre senskader er viktig. Et reddet liv skal også leves, sier Ingrid Stenstadvold Ross, generalsekretær i Kreftforeningen.

– Presis stråling som kan ta knekken på kreft og samtidig sørger for mindre senskader er viktig. Et reddet liv skal også leves, sier Ingrid Stenstadvold Ross, generalsekretær i Kreftforeningen.

En merkedag sa Stenstadvold Ross under grunnsteinsnedleggelsen i dag:

– Vi håper altså at protonbehandling skal være én av løsningene og vi forutsetter at denne investeringen følges opp med god viten og forskning slik at vi får en enda bedre oversikt over hvordan denne behandlingen kan ha best mulig effekt, og samtidig være så skånsom som mulig.

Senskader

Nesse fikk først tradisjonell strålebehandling i Bergen.

– Jeg følte meg helt utkjørt etter den behandling og vet ikke om jeg hadde klart å fullføre denne behandlingen.

Legen mente at den konvensjonelle strålebehandlingen kunne bli skadelig for Nesse fordi svulsten lå så langt inne i hjernen.

Nesse ble derfor sendt til Tyskland hvor han fikk protonbehandling våren 2021.

Jeg kjente jeg ingenting, det var som å ligge å slappe av i en lenestol og ingen senskader, smiler Nesse.

– Hvordan opplever du protonterapien, nå i ettertid?

– Jeg føler jeg har fått en ny giv egentlig, nesten et mirakel egentlig. Jeg er heldig som har klart å komme igjennom dette og jeg har fått den behandlingen jeg trengte, sier Nesse.

Fornøyd statsråd

I dag var det grunnsteinsnedleggelse i forbindelse med det nye protonsenteret som skal åpne ved Haukeland universitetssjukehus i 2024.

Protonbehandling skal bidra til at flere kan leve et normalt liv etter kreftsykdom. Barn og unge er spesielt egnet siden vev i utvikling er strålefølsomt og det har et stort potensiale, ikke minst i bruk sammen med medikamenter.

Protonbehandling skal bidra til at flere kan leve et normalt liv etter kreftsykdom. Barn og unge er spesielt egnet siden vev i utvikling er strålefølsomt og det har et stort potensiale, ikke minst i bruk sammen med medikamenter.

– De fleste av oss overlever kreft, men behandling har sin pris. Dessverre så rammes minst en av tre av bivirkninger av strålebehandling, og får en forringet livskvalitet når man egentlig skal videre i livet, sier helseminister Ingvild Kjerkol (Ap).

Helseministeren mener protonbehandling gir nye muligheter, og resulterer i at flere vil leve normale liv etter kreftsykdom.

– Vi bygger også opp egen kompetanse, vi skal lære, dokumentere og utvikle, presiserer Kjerkol.

2024: Slik vil deler av det nye protonsenteret se ut når det åpner i 2024. Foto: Arkitema architects BYGGER FOR FREMTIDEN: Her kommer Haukeland sykehus sitt nye protonsenter. Foto: Robert Reinlund / TV 2

Strålende

– Det går strålende nå, sier Nesse spøkefullt da han skal forklare hvordan han har det i dag.

– Hvor viktig var protobehandlingen?

– Den hadde alt så si. Jeg kunne blitt blind, mange av de kognitive egenskapene i hjernen kunne blitt skadet, sier Nesse som avslutningsvis skryter uhemmet av legene, Haukeland universitetssjukehus og helsevesenet generelt.

– Helt fantastisk oppfølging, jeg betaler min skatt med glede, smiler Nesse.