– Det kan bli blytungt

Etter ydmykelsen mandag samlet Anders Gjøse sine menn til et møte. Mye må endres på, men det er ikke alt treneren får gjort noe med.

De var sjanseløse i første NM-finale. Storhamar ble ydmyket i DNB Arena. Stavanger Oilers fikk en drømmestart på NM-finalen.

Etter kampslutt samlet Anders Gjøse sine menn til et møte i garderoben.

– Alle har et ansvar. Vi må ha like stor tro på at vi kan vinne neste kamp. Det begynner nå, sa Gjøse til TV 2 etter møtet i garderoben.

– Kampen er glemt. Vi har mye å lære, men den er glemt nå, sa kaptein Patrick Thoresen.

Det var en maktdemonstrasjon av Oilers, men vi skal ikke glemme forutsetningene.

I timene før kampstart begynte nemlig ryktene å svirre om at store deler av laget satt igjen på Hamar. Hamar Arbeiderblad var først ute med nyheten om at seks spillere ikke var med på flyet til oljebyen.

IKKE MED: Jacob Lundell Noer er en av Storhamars viktigste spillere. Han var ikke med mandag og er usikker til onsdagens kamp. Foto: Fredrik Hagen

Kan rekke kampen

Andreas Øksnes, Sander Vold Engebråten, Martin Rønnild, Jacob Lundell Noer, Mikael Zettergren og Jonas Djupvik Løvlie er vanligvis sikre kort i Storhamars rekker.

Storhamar har ikke ønsket å kommentere hvorfor disse seks ikke var med til Stavanger, men etter det TV 2 og Hamar Arbeiderblad forstår skyldes det sykdom.

Å ha en lang frafallsliste har blitt en vane på Hamar denne sesongen, men om de skal vinne NM-finalen er de trolig avhengig av nesten alle mann.

– Tror du at flere spillere er klare til kamp onsdag?

– Uten å si hvor mange, så ja, jeg tror jeg det, svarer hovedtreneren.

TV 2 har tirsdag forsøkt å få svar fra alle de seks Storhamar-spillerne. Kun Vold Engebråten har besvart TV 2s henvendelser.

– Håper det, svarer han på spørsmål om han tror han blir klar til onsdagens kamp.

EKSPERTEN: TV 2s ishockeyekspert mener Storhamar nesten er helt avhengige av å få spillere tilbake fra sykdom. Foto: Christoffer Andersen

– Blytungt

Jesper Hoel, TV 2s ishockeyekspert, tror Storhamar vil få det tøft om ikke flere spillere blir klare til kamp.

– Det kan bli blytungt for Storhamar om de skal spille med tre rekker i en best-av-syv-serie mot et så bra maskineri som Oilers, sier Hoel.

– Tror du i det hele tatt at de har noen mulighet til å vinne om de ikke får tilbake flere spillere?

– Alt er mulig. Vi så Sparta klarte å ta Oilers til syvende kamp med veldig god disiplin. Storhamar har på hjemmebane hatt et godt tak på Oilers. Deres håp blir å vinne alle kampene hjemme og klare å stjele med seg en borteseier, svarer Hoel.

EN KRIGER: Martin Rønnild i en duell i semifinalen mot Stjernen. Foto: Stian Lysberg Solum

Eksperten trekker frem hvor bra rekka med Samuel Solem, Jonas Djupvik Løvlie og Martin Rønnild var i semifinalene. Det at to av dem nå er usikre også til onsdagens kamp, mener Hoel kan bli skjebnesvangert for Storhamar.

Hoel mener at Rønnild er den viktigste spilleren for Storhamar å få tilbake.

– Han er utrolig viktig, sier han.

KLAR: Patrick Thoresen forsøker å legge mandagens kamp bak seg og heller fokusere på hjemmekampen onsdag. Foto: Carina Johansen

Graver seg ikke ned

– Vi kom ikke opp på det nivået vi ønsket. 6-0 er selvfølgelig ikke noe pent resultat, men vi må håndtere det som at vi tapte en kamp i serie på syv kamper. Vi kan ikke grave oss ned, sier Thoresen.

– Hvorfor tror du at dere ikke kom opp på ønsket nivå?

– Det er vanskelig å si. Vi går oss bort for mye i midtsonen og klarer ikke demme opp mot trykket deres fra start. Vi ble litt jagende etter og var generelt mye dårligere enn Stavanger. Vi får legge det bak oss og se fremover, svarer han.

Gjøse hadde i likhet med sin kaptein allerede flyttet fokus over på neste kamp da han møtte TV 2 etter kampslutt.

Hovedtreneren tok også med seg noe positivt fra den tunge kampen.

– Jeg synes at vi i den andre perioden fant intensiteten og tempoet vi ønsker i spillet vårt. Det må vi ta med oss, sier Gjøse.