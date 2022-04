Blir målløse når de får se den nye hagen

Det var ikke mye som minnet om hageglede rundt familiens hus da Tid for hage kom hit første gang.

En falleferdig mur, en ganske så stygg peis, og slitte gamle møbler var det som prydet spiseplassen. Ellers i hagen fantes en del større trær, noen gamle frukttrær og plen.

– Peisen røykla hele området om den var i bruk, og hagen var vel ikke akkurat opparbeidet, forteller huseier Lene Lunde om hvorfor de søkte hjelp fra Tid for hage.

FØR: Stor plass og lite opparbeidet hage, rundt gammel ubrukelig peis. Foto: Pandora Film/TV 2

Ble overrasket

Familien måtte flytte ut i fire dager, og ble veldig overrasket da de kom hjem og fikk se resultatet av hagearbeidet.

– Oi, så fint! Her tror jeg vi har fått alt vi kunne drømme om og mer til, sier Lene.

ETTER: Muren er fjernet og området fylt med planter. Foto: Pandora Film/TV 2

De hadde kanskje ikke sett for seg det blomsterfloret som møtte dem. Gleden var også stor over nye sitteplasser. Nå kan man nemlig velge å sitte ved huset eller litt lenger bort i hagen.

GRØNT: Det gamle dukkehuset i sin nye engelskinspirerte farge. Foto: Pandora Film/TV 2

Også den gamle lekestuen var pusset opp, i en kanskje overraskende grønnfarge. Årsaken til akkurat den fargen var designer Yvonne Robberstad Breens engelskinspirerte hagedesign.

Engelsk hage

Familien hadde en tanke om at det ville passe med engelskinspirert hage her. Den engelske stilen er både formell og uformell, og har idealer både fra parklignende anlegg og fra cottagestilen.

Parkhagen har store trær, vintergrønn beplanting og struktur, mens cottagestilen er uformell og preget av et enormt blomsterflor.

– I denne hagen ønsket vi å lage en hage med både stramme former og et mykt preg. Det skulle være litt bugnende, med syriner, roser, og mye blomster – men også stramt i form gjennom hagens inndeling, forteller designer Yvonne Robberstad Breen.

Hagen ble derfor delt inn i tydelige felt: Et nedsenket sitteområde som følger hagens terreng, et nytt sitteområde ved huset, brede hageganger mellom de ulike områdene, og klart definerte firkantete bed.

STRAMT: Inndelingen av hagen følger rette linjer og vinkler. Foto: Pandora Film/TV 2

Eksisterende vintergrønne planter ble gravd opp og plantet på ny, og sammen med nye vintergrønne vekster ble disse brukt til å lage rette hekker flere steder i hagen. Rette lave hekker som gir struktur til uterommet hele året.

Yvonnes tre tips til en engelskinspirert hage

Fjern murer eller annet som stenger sitteplassen din ute fra resten av hagen. Sørg for at der er visuell kontakt mellom der du sitter og hagens beplanting – at sitteplassen er koblet til hagen.

KONTAKT: Stor mur borte og kontakt mellom hagen og spiseområdet, Foto: Pandora Film/TV 2

Ta hageinngangen på alvor. Prøv helst å unngå at veien går rett frem – det blir kjedelig om du ser rett på døren når du åpner porten. Se om det er mulig å heller legge merke til vakre planter, og lag det slik at du må gå en liten omvei rundt dem for å nå døren.

INNGANG: Gangvei i vinkel rundt hekk og bed gjør veien interessant. Foto: Pandora Film/TV 2

Bruk vintergrønt for å få struktur i hagen. Gjerne ved inngangsdør, og ellers som lave hekker. Vintergrønt som buxbom og laubærhegg vil alltid være til stede og lede øyet ditt, også om vinteren.

Nedsenket sitteområde

Den store sofaavdelingen i denne hagen ble laget som et nedsenket område.

– Det er her det er mest sol på på ettermiddag og kveld, så dette er det beste stedet å legge et slikt sosialt område. Ideen med å lage et nedsenket område kom som følge av at terrenget skrådde nedover her, forteller designeren.

NEDSENKET: Det blir lunt på uteplassen om du lager en nedsenket sitteplass. Foto: Pandora Film/TV 2

Får å få dette til ble det gravd og flyttet på en del masser. Området måtte bli plant før det fikk omramming av grove svillematerialer.

Gulvet ble først planert med pukk og komprimert. Deretter ble det lagt på et armeringssystem som minner om bikubemønster. Dette hindrer ugress i å komme opp, og gjør at grus eller singel ligger i ro og føles fastere når man går på det. Her ble det brukt elvegrus – vakre runde steiner som er litt større enn vanlig hagesingel.

Noen områder ble holdt av til planter som vil trives i dette lune og litt næringsfattige miljøet.

KVELDSPLASS: Sitteplassen her har sol på ettermiddag og kveld.. Foto: Pandora Film/TV 2

På nedsiden av sitteområdet ble det plantet store syriner som lager en vakker avgrensing mot øst. Legg også merke til oppstammede trær i potter som skaper høyde og variasjon.

Gangveier og bed

Hagerommet er ganske stramt, geometrisk oppdelt og består av sitteområder, brede hageganger, og store firkantede bed.

Ved inngangen til hagen ble det laget portstolper og port, der det fra før av var helt åpent. Dette skjermer hagen for innsyn, og gjør det langt mer spennende å entre det nye området.

Gangveien er bred og innbydende, og lagt i rette linjer og rette vinkler rundt et stort blomsterbed. Der gangveien skulle komme ble det planert og komprimert med pukk, før det ble lagt armeringsmatte og elvegrus.

ELVESTEIN: Både på gangvei og i sofamoråde ble det brukt elvestein Foto: Pandora Film/TV 2

Der det skulle komme blomsterbed ble eksisterende jord frest opp, ugress ble fjernet og det ble tilsatt litt ny næringsrik jord. Som avgrensing mot grusvei og plen ble det slått ned gressskanter i metall.

Beplanting

For å få til denne engelske stilen ble det brukt masse blomstrende planter. Her er som sagt syriner, men også en god del roser og clematis ble plantet. De fleste av dem var ikke i blomst, da hagen ble anlagt.

PLANTERIKT: I det største bedet er det masse roser, clematis og kattemynte. Foto: Pandora Film/TV 2

Det ble brukt rosa klaseroser, og masse kattemynte fyller ut mellom dem. Midt i det store bedet ble det også plassert obelisker og runde høye klatrestativer som klatreplanter kan klatre i, eller støtte seg til.

Se hva som ble brukt av planter, materialer og møbler her.

Designer Yvonne er også glad i prydgress, og mener det bør få plass i en hver hage.

VARIASJON: Geum rundt formklippet buxbom, og prydgress i bedet bak. Foto: Pandora Film/TV 2

– Prydgress tilfører noe mykt og naturlig og vil alltid få en hage til å føles moderne og tidsriktig, avslutter hun.

Rosa mur

De gamle murene på terrassen ble fjernet, men på kortsiden er det høyt ned, så her ble det laget en ny mur.

Muren ble pusset og malt – og det i en ganske utradisjonell farge. For selv om huset er hvitt, ville Yvonne ha litt farge på det som ble laget av mur, og valget falt altså på en blekrosa-farge.

ROSA: Blekrosa murer. Foto: Pandora Film/TV 2

Denne fargen ble også brukt på betongringen der hengealmen ble plantet, og på de nye murte portstoplene.

