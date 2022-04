Lenge var det X5 og X6 som var BMWs flaggskip i SUV-familien. Men i 2019 kom det en ny sjef i familien – nemlig X7. En diger bil, med mulighet for sju seter, høy komfort og en god porsjon ekstravaganse.

BMW X7 er det tyske merkets største og mest luksuriøse SUV.

Siden lanseringen i 2019 er det solgt rundt 150.000 eksemplarer på verdensbasis. Noen har også blitt levert til kunder i Norge.

Nå fornyes den – og særlig i fronten har det skjedd ting. Her har BMW valgt å dele opp frontlysene i to "etasjer" – litt sånn som Citroën har gjort. Det setter ikke alle pris på.

Kommentarfeltene tar som vanlig fyr, når BMW gjør kontroversielle grep. Sannsynligvis akkurat som BMW både forventer og håper på. De liker å skape debatt med bilene sine.

Lys-løsninger

De smale, horisontale LED-lys elementene, som er satt høyere opp på fronten, inneholder posisjonslys, kjørelys og blinklys. Under disse, innebygd i frontspoileren i et mørkt parti, finner vi Matrix LED-enhetene for nær- og fjernlys med nye funksjoner.

Disse lysene kommer først til syne når de aktiveres. Om ønskelig leveres også BMW «Iconic Glow». Da lyses nyregrillen opp – både når bilen står stille og når den er i bevegelse.

På innsiden får nye X7 som ventet det nye infotainmentsystemet – som inkluderer den buede skjermen som vi har blitt vant med i elbilene i4 og iX.

Enorme felger

Sett bakfra preges nye X7 av den nye lyktedesignet med tredimensjonal skulptur. Den horisontale kromlisten som binder baklyktene sammen, er nå innelukket i et glassdeksel.

X7 bærer også på en annen stor nyhet, bokstavelig talt: Om ønskelig kan bilen nå leveres med felger i 23" størrelse. Dette er første gang BMW tilbyr felger i en slik dimensjon, rett fra fabrikken.

De kundene som ønsker et sportsligere utrykk kan velge M Sport eksteriørdesign, med skarpere linjer en tidligere. Og ønsker man noe enda mer luksuriøst og unikt, så står BMW Individual til tjeneste med egne farger og materialer fra øverste hylle.

Få vil være likegyldige til denne fronten ... Bilen på bildet har M-pakken – som inkluderer mer sporty design.

Romslig

X7 har tre seterader, selvsagt kledd i skinn som standard. Den andre raden har plass til tre passasjerer. Om ønskelig leveres to spesielt komfortable individuelle seter som ekstrautstyr.

I begge konfigurasjoner kan midterste rad flyttes 14,5 cm i lengderetningen. Elektrisk justering og oppvarming er også standard for alle seteradene.

Bagasjerommet rommer 326 liter med alle syv setene oppfelt, og økes til 722 liter med tredje seterad nedfelt. Felles også andre seterad ned, blir volumet 2.120 liter.

Ny skjerm

Den store nyheten i interiøret er BMW Curved Display. X7 får den samme buede infotainmentskjermen som vi blant annet kjenner fra iX. Det betyr også en helt ny generasjon operativsystem og nye digitale tjenester.

Kjennere vil også se at girspaken i nye X7 er den samme som i iX. Den skulpturelle lyslisten i dashbordet med egen grafikk er et annet nytt element i den oppgraderte modellen.

Standardutstyret inkluderer blant annet luftfjæring, skinnseter, tre-delt panoramasoltak, ambient interiørbelysning, firesoners klimaanlegg og nøkkelfri betjening, for å nevne noe.

Slik kan nye X7 se ut om du ikke vil ha M-pakke.

Stjernehimmel

Om ønskelig leveres bilen med Sky Lounge, hvor panorama-soltaket lyses opp med LED i et mønster av 15.000 punkter og fremstår som en stjernehimmel. Fargen på lyset kan man selvsagt velge selv.

Infotainmentsystemet har 10 høyttalere som standard, mens de med «audiofile» ører vil nyte godt av å velge et Harmon Kardon-anlegg med 16 høyttalere – eller et Bowers & Wilkins Diamond Surround Sound System med 20 høyttalere og en effekt på 1.500 watt i 3D.

Luftfjæringen kan kompletteres med firehjulsstyring og et kamerabasert system som tilpasser demperinnstillingen etter underlaget foran bilen.

Motorutvalget ledes av en ny 4,4-liters bensin-V8 i X7 M60i xDrive. Det viktigste fellestrekket til de tre motorene som tilbys, er integreringen av en ny generasjon 48V mildhybridteknologi. Den kraftige startgeneratoren er integrert i girkassen og bidrar med en ekstra ytelse på 9 kW/12 hk og ytterligere dreiemoment. Kreftene finner vei til underlaget gjennom en 8-trinns Steptronic girkasse og xDrive intelligent firehjulsdrift.

Opptil sju personer er det plass til i X7. Midterste seterad kan skyves hele 14,5 centimeter.

