Gjør store endringer: – Det er helt fantastisk

Frem til nå har spillerne som er under kontrakt med Håndballjentene fått landslagshonorar de fire første månedene av svangerskap.

Nå har Norges Håndballforbund bestemt at honoraret forlenges og de som blir gravide skal motta den faste godtgjørelsen under hele svangerskapsperioden.

– Vi jentene synes det er helt fantastisk. Vi er utrolig stolte av at Håndballforbundet har fikset dette for oss, for det er noe vi har jobba for - å få bedre vilkår for gravide, sier landslagsspiller og tillitsvalgt, Kari Brattset Dale, til TV 2.

– Det må tas på alvor

Utbetalingen øker dermed med mer enn det dobbelte, og endringen gjelder fra 1.januar 2022.

– Med bakgrunn i de erfaringer Norges Håndballforbund har gjort de seneste årene, har vi besluttet at de som blir gravide skal motta den faste godtgjørelsen under hele svangerskapsperioden, og ikke bare de første fire månedene, sier generalsekretær i Norges Håndballforbund, Erik Langerud.

– Med dette ønsker vi å styrke kvinnelige håndballspillere på landslaget sine rettigheter ytterligere, legger Langerud til.

Brattset Dale og Håndballjentene har også jobbet sammen med den Norske Idrettsutøveres Sentralorganisasjon (NISO) for å få utarbeidet ny kontrakt og forbedre forholdene.

– Det er forskjell på lønnsnivået for ulike spillere og hvilken ansiennitet man har, men det utgjør en stor forskjell å få den støtten hele veien. For er du gravid, så kommer du også til å måtte trene og gjøre de tingene for å holde deg i form lengst mulig og komme tilbake raskt.

HJEMME: Kari Brattset Dale og flere av nøkkelspillerne på landslaget har fått fri fra samling denne uken. Foto: Anja Borg / TV 2

TV 2s sportskommentator, Mina Finstad Berg, synes det er positivt at håndballen tar grep for å gjøre det enklere å kombinere det å være landslagsspiller med å stifte familie.

– Vi har sett flere eksempler på landslagsspillere som har utrolig mye å bidra med også godt ut i 30-årene. Flere har kommet tilbake etter fødsler og hatt mange gode landslagsår igjen. Det er også viktig at man faktisk erkjenner at kvinnelige toppidrettsutøvere har en del andre ting å forholde seg til enn sine mannlige kollegaer. Det må tas på alvor. Derfor er det så bra ta man endelig har ordninger som tar innover seg dette, sier Finstad Berg.

Erfaringsidrett

– Tiden har endret seg: spillerne har blitt mer profesjonelle og de lever av dette, fortalte Thorir Hergeirsson i podcasten «Kommentatorbua» i forkant av VM.

Landslagssjefen trekker frem at for flere år siden kom ikke alle kvinnelige utøvere tilbake etter svangerskap. Nå er det andre betingelser for spillerne, som igjen kan gi en forlenget karriere.

– Håndball er en erfaringsidrett av dimensjoner. De fleste som holder på blir bedre etter hvert år de holder på. De blir klokere, både om seg selv og idretten. Så lenge du er motivert og frisk, så utvikler du deg til du er 42 og til og med eldre. Som Katrine Lunde, som er utrolig flink til å lete etter utviklingspunkter hele tiden, sa landslagssjefen i den nyeste episoden av «Kommentatorbua».

LANG ERFARING: Thorir Hergeirsson har vært landslagssjef for Håndballjentene siden 2009. Foto: Beate Oma Dahle / NTB

Brattset Dale trekker også frem landslagsveteran Katrine Lunde som et prakteksempel.

– Jeg tror dette kan ha ganske mye å si, spesielt det at kanskje flere ser det som overkommelig med å få barn når man er profesjonell utøver og det å kunne komme tilbake og fortsette å spille. Det gjør at, forhåpentligvis, flere kan spille mye lenger når man ikke må legge opp hvis man ønsker barn, forteller Brattset Dale.