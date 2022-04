Vi i Broom-redaksjonen får noen ganger invitasjoner til billanseringer. Dette er en unik mulighet til å få kjøre nye bilmodeller tidlig. De siste årene har det dessuten dukket opp en rekke nye produsenter, som har gjort markedet enda mer komplisert og uoversiktlig for bilkjøpere.

Stort sett handler de nyhetene om elbiler. Men for en et par uker siden kom redaksjonssjef Vegard Møller Johnse, inn på kontoret med stjerner i øynene - og et spørsmål.

– Gutter, jeg lurer på om jeg skal ta en tur til Sverige neste uke... Det er bare én dag.

– Hva slags bil er det som skal lanseres da?

– En veldig viktig én. Vi trenger ikke å snakke så mye om detaljene akkurat nå. Dere må bare stole på meg.

Gikk i glemmeboka

Vanligvis har vi relativt grei kontroll på alle lanseringene som dukker opp. Men denne gangen kom invitasjonen direkte til redaksjonens vestlending.

I alt stresset før påskeferien, gikk hele turen i glemmeboka. Vi snakket aldri noe mer om den – og følgelig heller aldri om hva slags bil det var snakk om.

Faktisk har jeg ikke husket på at han skulle dra, før jeg sto opp i dag og så følgende melding i innboksen min:

"Hei Knut! Minner om at jeg er borte på lanseringstur i dag. Vi kan ringes utover dagen, så gir jeg en liten rapport".

Så nå er jeg like spent som deg, kjære leser. Hva er det vår mann egentlig skal teste i dag? Her er det bare å slå på tråden ...

Har tapt 2,5 millioner - for hver solgte bil!

Disse to bilene skal vi bli bedre kjent med. Bentayga S til venstre og Continental GT Speed til høyre.

– Speeeeed

Ring-ring ...

– Hei Knut!

– Nå er jeg spent, Vegard. Hva er det du kjører rundt med i Stockholm i dag?

– Jo, det skal jeg fortelle deg. Dette er intet mindre enn Bentley Continental GT Speeeeeed. Jeg elsker biler med ordet «Speed» integrert i modellbetegnelsen. Det rydder liksom all tvil til side. Bentley har forresten brukt akkurat det ordet på sine råeste modeller helt siden 1929. Så de har tradisjoner å vise til her.

– Continental GT Speed, ja? Men sa du ikke at dette var en viktig lansering? Meg bekjent er det vel knapt noen som kommer til å kjøpe denne bilen i Norge...

– Altså, det er ikke en viktig bil for registreringsstatistikken vår. Der vil den aldri gjøre seg bemerket. Faktisk er det kun to slike hos importøren i Norge – og flere ser det ikke ut til å bli. Derfor er den viktig. Den representerer på mange måter avslutningen av et kapittel. Dette er trolig en av verdens siste biler med W12-motor. Altså to V6-ere som er satt sammen til én. I årene framover kommer vi knapt til å få en nybil til Norge med 12 sylindre. Og det er jo verdt å markere, synes jeg. Et siste hurra, liksom.

Her avdukes en av verdens mest eksklusive biler – i Norge

Sånne biler møter du bare i Sverige. Her er det "traktor" på bilkarosseri.

Ekstrem motorisering

– La gå, jeg skal la være å pirke for mye å begrunnelsen for å dra. For jeg må jo innrømme at jeg er spent på å høre mer om denne Speed-modellen. Gi meg noen stikkord ...

– Gjerne! Hør bare her: 659 hestekrefter og et dreiemoment på 900 Nm. 900! Da er det kanskje ikke så rart at selv denne digre «børsa» klarer spurten fra 0-100 km/t på bare 3,6 sekunder. Jeg kan skrive under på at akselerasjonen er helt hinsides.

– Og hva med prisen – det er neppe gratis for de to kundene som vil ha navnet sitt i vognkortet?

– Det stemmer. Startprisen på Coupeen, den vi kjører her, er på knappe fire millioner kroner. Men det er mer eller mindre uendelig muligheter for å bygge på ganske mye mer, om du synes det høres litt spinkelt ut. Cabrioleten koster forresten 400.000 kroner over det, igjen. Det er ikke bare enkelt å få fullfinansiert en slik bil, for å si det sånn ...

Sjelden fugl

På turen til Sverige har vi også fått lov til å teste en annen bil fra Bentley. SUV-en Bentyaga, som det faktisk er solgt en del av i Norge. Den er kommet i fornyet utgave. Den leveres også som ladbar hybrid. Men bilen som er gjort tilgjengelig for testing i dag, er S-utgaven med V8-motor.

– Det er ikke mange som kjøper den, heller. Men jeg mener faktisk det er den som er den beste versjonen av Bentayga. En nydelig V8-motor som virkelig gir en opplevelse av både lyd og fraspark – og langt mindre vekt å drasse på enn den ladbare hybrid-modellen. I tillegg er den satt opp og justert her og der, for å klare seg bedre i svingene.

I området utenfor Stockholm er det mange fotobokser. Mange.

Selv Bentley-eiere tar seg ikke råd til denne fargen

– Ærlig talt

– Men du, nå som vi nærmer oss slutten her. Vi kan vel være ganske enige om at du har reist på årets minst viktige billansering. Du tester ikke bare én bil ingen i Norge kommer til å kjøpe – men to!

– Tør jeg minne om at «ingen» er en sterk overdrivelse her? Bentley forventer tross alt å selge de to Speed-utgavene de har. Og jeg er sånn passe sikker på at på at en eller to entusiaster unner jeg Bentayga S, også.

– Men jeg skal ikke protestere høylydt om du føler for å bruke det med minst viktig i tittelen, altså. Dette har jeg uansett ikke tid til å diskutere noe mer. Hører du lyden i bakgrunnen? Det er 659 hestekrefter som står og tripper utålmodig, mens jeg prater med deg. Hils resten av gjengen!

Vi kommer som vanlig tilbake med mer informasjon om de "viktige" modellene vi har testet. Følg med!

Video: Dette utstyret er det ingen i Norge som unner seg:

