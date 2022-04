I forbindelse med utgivelsen av boken «Out of the Corner», åpner skuespiller Jennifer Grey (62) opp om sine egne plastiske operasjoner i et intervju med People.

Grey er best kjent fra den ikoniske filmen «Dirty Dancing» fra 1987 i rollen som Baby, der hun spilte mot den nå avdøde skuespilleren Patrick Swayze.

Ble ugjenkjennelig

I intervjuet forteller 62-åringen at hun nå ønsker å ta så mye plass som mulig, og at hun aldri har vært så komfortabel med seg selv som det hun er nå. Men Grey innrømmer at hun ikke alltid har følt det sånn.

Under en premiere for noen år tilbake, skal skuespiller Michael Douglas (77) ikke ha kjent igjen Grey etter at hun hadde gjennomført sin andre neseoperasjon.

– Det var første gang jeg gikk ut blant folk. Og det ble tingen, ideen om å være helt usynlig, fra den ene dag til den andre. I verdens øyne var jeg ikke lenger meg selv, forteller Grey til magasinet.

FØR OG ETTER: Jennifer Grey slik hun så ut da hun spilte i filmen «Dirty dancing» i 1987 (t.v.). Til høyre ser du hvordan stjernen så ut i da hun ankom den 81. Oscar-utdelingen i 2009. Foto: NTB/ Ian West/Arkiv.

Var imot plastisk kirurgi

Skuespilleren forteller at hun lenge var opprørt over moren, som skal ha oppfordret henne til å operere nesen, selv om hun selv følte seg «vakker nok», og var imot neseoperasjon da hun var yngre.

– Jeg tenkte: «Jeg er god nok. Jeg burde ikke trenge å gjøre dette». Det var egentlig det jeg følte, forteller Grey.

Skuespilleren forteller at oppfordringen ikke handlet om at moren ikke elsket henne, men at moren var pragmatisk.

– Hun sa: «Gjett hva? Det er for vanskelig å caste deg. Gjør det lettere for dem». Og så gjorde jeg det, og hun hadde rett, sier Grey.

Videre forklarer hun at ting var annerledes på den tiden, og mener foreldrene hadde gode intensjoner, og bare gjorde så godt de kunne for å passe inn.

– Jeg forstod at du måtte endre navn og at du måtte gjøre visse ting, og det ble normalisert. Du kunne ikke være homofil. Du kunne ikke være jøde. Du kunne ikke se jødisk ut. Du prøvde bare å passe inn i det gruppen mente var riktig, forteller Grey.

«Mye narkotika og drikking»

Som 16-åring skal skuespillerinnen ha levd et slags dobbeltliv der hun festet mye og brukte rusmidler.

– Ja, det var mye narkotika og drikking. Hele tiden, sier hun.

– Jeg hadde en kjæreste, vi var ute på nattklubber. Jeg skiftet klær hjemme hos ham, og så gikk jeg på skolen. Jeg levde et dobbeltliv, sier hun videre.

Patrick Swayze spilte hovedrollen som danseinstruktøren Johnny Castle i «Dirty Dancing». Foto: TV2/LEFTERIS PITARAKIS

Grey forteller også at kjemien mellom henne og skuespiller Swayze ikke var like god i virkeligheten, som i den ikoniske filmen «Dirty Dancing».

– Vi var ikke en naturlig match. Og det faktum at vi måtte være en naturlig match skapte en spenning. Til vanlig når noen ikke er en naturlig match går begge videre, men vi ble tvunget til å være sammen, forteller hun og fortsetter:

– Jeg tenkte faktisk akkurat på Patrick. Hvis jeg kunne si hva som helst til ham nå ville jeg sagt: «Jeg er så lei meg for at jeg ikke bare kunne sette pris på den du var, istedenfor at jeg skulle ønske at du var mer lik det jeg ville at du skulle være», innrømmer hun.

Sammen med selskapet Lionsgate, jobber skuespilleren med en oppfølger til «Dirty Dancing»-filmen, der hun skal stå både foran og bak kameraet.

– Vi har jobbet med det i et par år. Jeg vet innerst inne at jeg ville elsket å gi fansen eller et ungt og nytt publikum en opplevelse som aldri vil gjenskape det, men som bygger på det samme, forteller Grey.