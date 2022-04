Sorgterapeut om Ronaldos dødsbeskjed: – Modig og fint

Mandag la fotballspiller Cristiano Ronaldo ut et innlegg på sin Instagram-konto der han delte at han og samboeren Georgina Rodríguez har mistet en sønn. Rodríguez var nemlig gravid med tvillinger, der bare jenta overlevde.

Trine Giving Kalstad er fagsjef i Landsforeningen uventet barnedød (LUB), og forteller at det er mange som når ut til LUB for å komme i kontakt med andre som har opplevd liknende.

SORG: Trine Giving Kalstad understreker at sorg er naturlig og nødvendig. Foto: Thomas Andersen

– Det har en sterk virkning ved at man kjenner seg mindre alene om noe mange kjenner seg veldig ensomme i, sier Kalstad til God kveld Norge.

Hun forteller at det ligger et fellesskap og en styrke i å kunne dele slike erfaringer.

Det å vite at andre har opplevd noe av det samme som deg, gjør at du ikke føler deg så annerledes, og det gir håp, sier fagsjefen.

– Det er av betydning

Kalstad legger til at det er av betydning at kjente og profilerte mennesker deler slike historier, sånn som Ronaldo.

– Det åpner nok opp for at andre kan dele mer av hva som har skjedd med dem og den smertefulle sorgen over et lite barn som dør. Det er modig og fint, og til eksempel for andre at man våger å fortelle hva dette gjør med en, også over tid, sier Kalstad og legger til:

– Å miste et barn er å miste fotfeste i livet, du mister en del av din fremtid. Det er en eksistensiell erfaring som reiser spørsmål som: «Hva nå? Hvem er jeg nå?».

Kalstad understreker at noe av det viktigste foreldre kan gjøre i en slik situasjon er å akseptere de reaksjonene som måtte komme.

– Sorg er en naturlig og instinktiv reaksjon som har en funksjon: Å tilpasse seg livet som ikke ble slik man forventet og etter hvert finne en måte å leve livet videre uten den døde. Å finne en måte å forsone seg med at dette har skjedd, tar tid, sier hun.

Fagsjefen anbefaler å ta gradvis opp dagligdagse rutiner i hverdagen igjen, unngå sosial isolering og gjerne søke kontakt med andre i liknende situasjon.

– Behovene man har i en sorgprosess endrer seg etter hvert og det er aldri for sent å søke hjelp og støtte.

Å miste en tvilling

Organisasjonen «Vi som har et barn for lite» har som formål å sikre at alle som mister barn, uansett dødsårsak eller alder, får den hjelpen de trenger i forbindelse med dødsfallet og i tiden etterpå.

KONTRAST: Anne Giersten forteller at de sterke følelsene når man mister en av to barn står i stor kontrast. Foto: Privat.

Generalsekretær Anne Giertsen forteller til God kveld Norge at å miste en tvilling kan for mange gi en dobbelthet som er svært vanskelig:

– Sorgen over tapet av et ønsket barn, samtidig som man skal glede seg over barnet som er født og som lever. De sterke og delte følelsene står i stor kontrast, og det kan virke uoverkommelig å forholde seg til begge deler samtidig.

– For mange som opplever å miste en tvilling vil det for omgivelsene være lettere å fokusere på at man må ha fokus på det levende barnet. Men det å formidle at man er sønderknust og at sorgen og gleden går side om side i lang tid, er viktig å få frem, legger Giertsen til.

– Gir oss styrke

I innlegget til den profesjonelle fotballspilleren skriver paret at en slik bortgang er den største smerten foreldre kan kjenne på.

– Bare fødselen til den lille jenta vår gir oss styrke til å leve dette øyeblikket med noe håp og glede, skriver Ronaldo og Rodríguez.

– Vi ønsker å takke legene og sykepleierne for all deres omsorg og støtte. Vi er alle knust over dette tapet og ber om at privatlivet vårt respekteres i denne veldig vanskelige perioden. Vår lille gutt, du er vår engel. Vi vil elske deg for alltid, avslutter paret innlegget med.

Ronaldo er fra før far til Cristiano Jr (11), tvillingene Eva og Mateo (4) og Alana Martina (3). Sistnevnte fikk han sammen med Rodriguez, mens de tre første barna er bragt frem ved hjelp av surrogatmor.

Tirsdag bekreftet Manchester United, klubben Ronaldo spiller på, at fotballspilleren ikke blir å se på banen i kamp mot Liverpool.

– Familie er viktigere enn alt annet og Ronaldo støtter sine kjære i denne ufattelige vanskelige tiden, skriver klubben på sine nettsiden.

– Cristiano, vi tenker alle på deg og sender styrke til familien, avsluttes uttalelsen med.