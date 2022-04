Når higen etter barn blir så stor at du tar gale valg

Det skjer raskt. Fra å være bekymret for å bli gravid til en sterk forestilling om barn som noe eksistensielt. Frykten for å ikke få barn slår ned i deg idet du innser at du strever. Rundt deg stimler barnefamiliene sammen og du får oftere og oftere spørsmål om du ikke skal få barn snart. Vi er villige til å gå langt for å oppnå drømmen om barn.

«Begynner det ikke å rasle i eggstokkene dine da?» En kommentar fra en mannlig kollega, mens jeg er midt i et IVF-forsøk som jeg ikke vet utfallet av. Ti verdifulle år brukte jeg på å forsøke å få barn. Med en sterk forestilling om at bare jeg satte inn alle ressurser og energi på dette, så ville det gå til slutt. Mine forventninger til livet var så smale at de fortalte meg at hvis jeg ikke fikk barn ville mitt liv og mitt forhold til mannen min ikke ha den samme verdien lenger.

Vi har et sterkt behov for tilhørighet. Kommentarene vi får når vi i voksen alder ikke har barn forteller oss at at det er noe vi må ønske oss, skaffe oss. Venner forsvinner i sine familiebobler og reiser heller på hyttetur med andre småbarnsfamilier enn oss som ikke har barn. Det er klart det er lett å kjenne på et utenforskap når du er uten barn.

«Har dere tenkt på barn da? Jeg vet at din far gjerne ønsker seg barnebarn», fikk jeg høre fra en venn av min far. Så klarte jeg ikke det. Å gi faren min barnebarn. Som om jeg ikke oppnådde det naturligste av alt – å sørge for at slekten gikk videre. Det skulle stoppe ved meg. Nå er jeg den eldste i familien, og det er rart å tenke på at ingen arver oss eller formes av oss, verken gener, tradisjoner eller væremåter går videre.

UNDER PROSESSEN: Cecilie forsøkte i ti år å få barn. Her i 30-årene. Foto: Privat

Presset om å få barn gjorde at jeg tok dristige og gale valg. Jeg går fra ham jeg har vært sammens med i elleve år, fordi jeg ikke klarer å gi ham det jeg tror han ønsker seg aller mest, et barn. Denne beslutningen tok jeg uten å dele disse tankene med ham.

Jeg finner meg en ny mann og etterhvert skjønner jeg at tiden er i ferd med å renne ut. «Vi kan jo sette tilbake alle de tre befruktede eggene?», sier jeg til legen på fertilitetsklinikken. Jeg blir gravid med trillinger. Vi forbereder oss, bytter ut bilen, jeg blir sykemeldt og vi planlegger sommeren med tre barn. Så går det galt i uke 17. Jeg går fra en tro om at jeg skal bli trebarnsmor til å innse at jeg aldri vil komme til å få barn. Jeg har blitt for gammel.

«Kan du ikke dra til Danmark og forsøke eggdonasjon?» Jeg var over 40 år, skilt og hadde bestemt meg for at jeg skulle leve et godt liv uten barn. Omgivelsene gir seg ikke, selv ikke en god venn som vil mitt beste. Det skal noe til å skape seg et godt og tilfredsstillende liv uten barn når folk aldri gir seg med å fortelle deg at du også kan bli lykkelig, her skal du få noen råd!

Gynekologen fortalte meg i en alder av 46 år at det fortsatt var egg igjen. Jeg kom for noe helt annet. Med dagens nye metoder som gjør at du kan få satt inn et befruktet egg laget med andres sædceller og eggceller, kan du i teorien bli gravid så lenge du betaler og har en livmor. Jeg tok et bevisst valg om å lukke døren om å få barn og finne nye dører jeg kunne åpne. Det var et klokt valg for meg.

Ett av seks par strever med å få barn. 25 prosent av alle menn og 15 prosent av alle kvinner har ikke barn ved 45-årsalderen. Prosjekt Åpenhet, som jeg driver, rister i fastlåste normer og smale forventninger til livet, og sørger for at barnløshet blir et tema vi kan snakke om.

Jeg har åpnet mange nye dører som gir livet mitt nye dimensjoner. Det vil jeg bidra til at andre også oppnår. Prosjekt Åpenhet lar andre fortelle sine historier, og ikke minst at vi får fram at gode liv leves uten barn. Hvem skulle tro det, med alt fokuset vi har på barn og familieliv i samfunnet og noen som stadig spør: «Du bør vel tenke på barn snart?»