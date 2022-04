Stabæk har betalt over 24 millioner til agenter på tre år – sjefen mener det er «naturlig»

De befinner seg i Obosligaen etter å ha rykket ned som 15. plass i Eliteserien forrige sesong, men på en annen tabell troner bærumsklubben på topp.

TV 2 har regnet sammen norske klubbers utgifter til agenter de siste tre årene, ved bruk av Norges Fotballforbunds årlige formidlerrapport, og kommet frem til at Stabæk er i særklasse:

Klubben har betalt 24.249.173 kroner til agenter i løpet av årene 2019, 2020 og 2021. De toppet listen i 2019 (10,6 millioner) og i 2020 (6,5 millioner). I fjor, året de rykket ned, var det kun Molde som betalte mer enn Stabæks 7,2 millioner.

De siste tre årene har fire norske klubber brukt over 10 millioner kroner på agenter:

1. Stabæk 24.249.173

2. Molde 20.820.840

3. RBK 17.869.926

4. Glimt 10.105.869

Vålerenga er nummer fem med 9.880.187 kroner.

– Jeg synes det er en ganske naturlig forklaring på det, sier daglig leder Jon Tunold i Stabæk til TV 2.

Slik forklarer han utgiftene

Han mener de høye agentutgiftene skyldes at klubben «sannsynligvis har solgt for mer enn de andre i den perioden». Tunold understreker at han ikke har full oversikt over hva de andre norske klubbene har solgt for.

– Mesteparten av summene vi betaler i agenthonorar, er for salg til utlandet, sier Tunold.

Alle transaksjoner står for hvert år oppført med spiller og agent, men det kommer ikke frem av formidlerrapporten hvor mye penger klubbene har brukt på hver enkelt transaksjon.

I 2020 sa Tunold til VG at de drøye 10 millionene med agenthonorarer i 2019 i hovedsak skyldtes salget av John Hou Sæter til Kina, og at dette krevde høyere honorarer til agenten Li Feng.

SOLGT TIL KINA: John Hou Sæter. Foto: Berit Roald

Siden har Stabæk gjort tre større spillersalg der agenthonorarene er inkludert i rapporten: Kristoffer Askildsen til Sampdoria, Andreas Hanche-Olsen til Gent og Emil Bohinen til CSKA Moskva.

Agentene Stein Hoff, Atta Aneke, Björn Runström og Bjørn Tore Kvarme er tilknyttet disse overgangene ifølge formidlerrapportene.

Navnet til Antonio Nusa, som skal ha sikret Stabæk over 20 millioner kroner da han ble solgt til Club Brugge i fjor, er ikke oppført i rapporten.

– Fra sak til sak kan honoraret til en formidler ligge på fem eller ti prosent. Og hvis en klubb får et bud på en spiller og ønsker å forhandle opp den prisen, så er agenten en god hjelper, sier Tunold og fastslår:

– Stabæk har solgt spillere for gode summer. Det kommer vi til å fortsette å gjøre. Da er vi avhengig av agenter. Og hvis klubben sitter igjen med gode penger, er det naturlig at agentene sitter igjen med gode penger.

Overrasket over Glimt

– Har du ingen betenkeligheter rundt det å være i norgestoppen i agentutgifter?

– Nei. Jeg skulle ønske klubbene kunne beholdt mer penger enn i disse tilfellene, men våre prosenter er ikke ulike andre sine.

– Bodø/Glimt har også utmerket seg med mange gode spillersalg de siste årene, men dere har brukt godt over dobbelt så mye penger som dem på agenter. Hvorfor tror du det er tilfelle?

– Jeg er overrasket over hvordan de har klart å få til så gode spillersalg uten at de har betalt høyere honorar. Nå solgte de vel noen av spillerne sine i år også, så det er kanskje ikke med på fjorårets rapport, sier Tunold.

SOLGT I 2020: Jens Petter Hauge ble solgt til AC Milan for rundt 50 millioner kroner. Ifølge formidlerrapporten skal agentene Atta Aneke og Remi Wulff ha mottatt penger i transaksjoner knyttet til spilleren. Foto: Jonathan Moscrop

Gamlesjefen i søkelyset

Inge André Olsen var sportssjef i Stabæk frem til utgangen av 2019. Også i Danmark har han havnet i søkelyset på grunn av høye utgifter til agenter.

Fjorårets salg av Jores Okore til kinesiske Changchun Yatai FC skal ifølge Mediano ha hatt en overgangssum på 16 millioner danske kroner, men hele 10 millioner danske kroner skal ifølge danske TV 3 ha blitt overført til den norske agenten og advokaten Ole Petter Drevland.

– Hvilke tanker gjør du deg om at deres tidligere sportssjef også har havnet i søkelyset for høye agentutgifter i sin nye klubb?

– Nå vet jeg ikke hvor mye han har solgt spillere for, men Inge er en som har vært flink på spillerlogistikk og å få gode priser for spillerne han selger. Det er viktig for enhver klubb.

– Bekymrer det deg ikke å se så store utgifter?

– Jeg ville bekymret meg hvis agentene stakk av med for mye penger uten å gjøre en jobb, men så lenge de bidrar på vegne av både klubb og spiller til å få opp prisen, har jeg ingen bekymringer med at de får en andel av salget. Det er sånn det fungerer, sier Tunold og fullfører:

– Du kan gå til andre klubber i utlandet og se. Dette er småpenger i forhold til avtalene du finner der.