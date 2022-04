City-fansen: – Aldri i h****** om Braut Haaland får mer i lønn enn De Bruyne

Manchester City-fansen ønsker Erling Braut Haaland velkommen til Manchester City, men har vanskelig for å tro at den engelske Premier League-giganten vil gi nordmannen den gigantiske lønnen engelsk avis påstår.

Avisen Daily Mail hevder å ha eksklusive opplysninger om at Erling Braut Haaland blir Manchester City-spiss med kjempelønn.

Ifølge avisen blir Haaland Premier Leagues best betalte spiller neste sesong. Han er angivelig tilbudt en ukelønn på 500.000 pund for å ikle seg den lyseblå drakten, en sum som tilsvarer 5,75 millioner kroner etter dagens kurs.

Videre skriver Daily Mail at kontrakten med City kan signeres allerede i neste uke. Det skal dreie seg om en femårsavtale.

Pressetalsmann Ole Fuglestad i ManchesterCity.no har selvsagt fått med seg opplysningene i den engelske storavisen. Han har imidlertid svært vanskelig for å tro at alt avisen skriver stemmer.

– Jeg kan strekke meg så langt å si at det er spennende hvis Braut Haaland kommer til City. Men på generelt grunnlag er overgangsspekulasjoner et spill mellom klubber, agenter og spillere. Og gjengen rundt Erling har åpenbart nå lekket at en avtale med City er klar. Men det kan like gjerne være fordi de ønsker å få mer penger ut av for eksempel Real Madrid. Det har vi sett utallige eksempler på tidligere, sier Fuglestad til TV 2.

I Manchester City er ukelønnen i snitt på 115.000 pund, eller omtrent 1,4 millioner kroner, viser tall fra spotrac.com. Den som håver inn mest er Kevin De Bruyne med 350.000 pund, foran Raheem Sterling med 300.000 pund i uken.

TJENER BEST: Kevin de Bruyne tjener for øyeblikket mest i Manchester City. Foto: CARL RECINE

En av grunnene til at Fuglestad har vanskelig for å tro på påstandene i den engelske avisen er opplysningene om Braut Haalands massive lønn på Etihad.

– Aldri i helvete om det skjer

City-supporteren er nemlig klar på at han aldri tror det kommer til å skje at nordmannen får mer i lønn enn stjernespilleren Kevin De Bruyne.

– Den biten får meg til å rynke på nesen. Det kommer aldri til å skje, det er 110 prosent sikkert. Derfor tror jeg det bare er et spill. Aldri i helvete om Braut Haaland får mer i lønn enn Kevin de Bruyne. Det kan hende at Braut Haaland får en fet og saftig lønn, og en bonus når han når 40 mål. Men de fantasisummene som The Daily Mail skildrer kommer aldri til å skje, slår han fast, og forklarer hvorfor:

– De som har fulgt med City de siste årene, har sett at klubben har en veldig sunn drift spesielt når det gjelder lønnsnivået til spillerne. Nå er det De Bruyne som er best betalt i City. Men selv om han har vært «Player of the Year» noen ganger, så er det mange stjerner i Premier League som tjener mye mer enn ham, poengterer Fuglestad, og ramser opp spillere som blant annet Paul Pogba og Cristiano Ronaldo hos Citys erkerival Manchester United.

– Derfor får det meg til å sette et rødt flagg ved troverdigheten når det gjelder opplysningene om lønnen Haaland skal få, sier han.

SUPPORTERTALSMANN: Ole Fuglestad. Foto: Ole Fuglestad/Twitter

Fuglestad understreker at han selvsagt ønsker Braut Haaland velkommen til Etihad til sommeren, men minner om at Manchester City allerede har hentet inn en ny angriper for neste sesong.

– Selvfølgelig trenger Manchester City en ny spiss, men Julian Alvarez ankommer klubben 1. juli. Det er mange som håper at han kan bli en ny Agüero. De som har fulgt ham har sett at han har mange av de samme egenskapene som Sergio Agüero, sier supportertalsmannen, som fremdeles er usikker på om Braut Haaland faktisk ender opp i City:

– Det eneste som er sikkert er at jeg er sikker på at Erling Braut Haaland skifter klubb i sommer, slår han fast.

– Absurde summer

TV 2-ekspert Simen Stamsø Møller har også vanskelig å tro på den gigantiske lønnen Braut Haaland tilsynelatende skal få i Manchester City.

– Det er vanskelig å si om det stemmer eller ikke. Det er naturligvis absurde summer det er snakk om, som kun en håndfull klubber i verden kan betale uten å ødelegge harmonien, poengterer han.

TV 2-ekspert: Simen Stamsø Møller, kommentator og og fotball-ekspert i TV 2. Foto: Daniel Sannum Lauten, Tv 2

Premier League-eksperten føler seg heller ikke sikker på at Braut Haaland ender opp på Etihad.

– Jeg har en sterk følelse av at Braut Haaland ønsker å spille for Real Madrid, men der blir det nok eventuelt vanskeligere med tanke på de rutinerte spillerne som er der at det kommer en unggutt inn og skal tjene kanskje dobbelt så mye som dem, spekulerer han.

Til slutt håper han at team Haaland tar det best mulige sportslige valget. At Manchester City henter den 22 år gamle argentineren Julian Alvarez til sommeren tror Stamsø Møller ikke vil hindre spilletid for den norske landslagsspilleren i klubben.

– Det er nok plass til ham i City, samtidig som de allerede har sikret seg en ny angriper. Samtidig så ser du jo nå at City ikke akkurat har hatt noen krise på banen, sier han – og sikter til at Manchester City denne sesongen jakter både Premier League-troféet og Champions League-pokalen.