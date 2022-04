Slik reagerer internett på Skjelbæk-sjokket – TV 2 svarer på kritikken

I kommentarfelt på sosiale medier er flere overrasket over at Marius Skjelbæk (31) har karret seg til en finaleplass, siden han egentlig røk ut av programmet for noen uker siden. Noen mener resultatet er ufortjent.

«Flere som reagerer på at Skjelbæk kom gjennom nåløyet og fikk den oransje bereten?»

«Skjelbæk burde vært ute for lenge siden.»

«Føler at Skjelbæk har hatt ti liv ganske lenge.»

Slik lyder noen av de mange kommentarene på sosiale medier etter lørdagens episode.

– At noen mener det, får jeg ikke gjort noe med. Det er også helt forståelig. Jeg hadde et veldig avslappet forhold til konkurransene og kunne ikke måle meg med de jeg sto sammen med. Jeg synes det er rått å se hva de får til og jeg er stolt over å stå sammen med dem i en finale. Man kan sikkert finne gode argumenter for at det er ufortjent, sier Skjelbæk til God kveld Norge.

På Instagram har Skjelbæk selv sammenlignet seg med den fiktive Nissene på låven-karakteren Bent Leikvoll, som er kjent for å være en av de som gjør det dårligst i julekalender-programmene, men som alltid får en mulighet til å kjempe om seieren likevel.

Skjelbæk røk egentlig ut i episoden som ble sendt 9. april, men Dennis Siva valgte å ofre sin plass og gi den til TV 2-programlederen.

KJENT FIGUR: Bent Leikvoll (spilt av Atle Antonsen) har vunnet både Nissene på låven og Nissene over skog og hei, selv om han alltid ryker ut flere ganger i løpet av programmene. Foto: Discovery

Flere stusset

Etter lørdagens episode av Kompani Lauritzen er det mange som har klødd seg litt i hodet og lurt på hvorfor Marius Skjelbæk er med i finalegjengen.

Før seremonien, hvor det skulle avgjøres om han var verdig en oransje beret, hadde han som eneste rekrutt minuspoeng.

Han hadde ikke klart å lage bål uten hjelpemidler, brukte feil militært utstyr under overnattingen og forsynte seg grovt av kassen med fristelser – noe ingen av de andre rekruttene gjorde.

I forskjellige kommentarfelt skriver engasjerte TV-seere at Skjelbæk ikke burde fått muligheten til å kjempe om å vinne hele programmet.

Derfor fortjente han beret

Pressesjef i TV 2, Jan-Petter Dahl, anerkjenner at Skjelbæk ikke leverte særlig godt på de praktiske oppgavene.

– Skjelbæk leverte ikke like godt på praktiske oppgaver, men han viste at han har en sterk viljestyrke. Uavhengig av hvordan han løste de praktiske oppgavene så holdt han ut, og ga seg ikke, sier Dahl, og fortsetter:

– Befalet vektla også at Skjelbæk har et skarpt intellekt og et oppvakt blikk, som han brukte både til å løse oppgaver for laget og til å vise omsorg for de andre. Også humøret hans var viktig for gruppen. Alt dette gjorde at befalet mente at Skjelbæk også fortjente den oransje bereten.

Det bør understrekes at det også er flere som unner Skjelbæk finaleplassen i de nevnte kommentarfeltene, nettopp fordi han ikke trakk seg slik som Tone Damli og Ruben Markussen gjorde i samme episode.