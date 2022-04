– Drepte kone og datter med kniv

Den 56 år gamle mannen som er siktet for å ha drept både sin kone og sin datter i Kristiansand 29. mars, brukte kniv mot dem. Det bekrefter flere kilder nær etterforskningen til TV 2.

Naja Alsharaa (42) og Khadijeh Saed (20) ble begge angrepet i deres eget hjem på Søm i Kristiansand om formiddagen mandag 29. mars. Mannen i huset meldte seg selv på politihuset i Kristiansand noe tid etter hendelsen.

– Barn var vitne til drapene

Et mindreårig barn skal ha vært vitne til hendelsen ifølge TV 2s kilder. Familien er fra Syria og de resterende familiemedlemmene er tatt hånd om av kommunens kriseteam og sendt videre i helsevesenet.

Ingen av de to bistandsadvokatene i saken, Solrun Vik og Erik Børresen ønsker å kommentere TV 2s opplysninger.

Politi og ambulanse er på stedet etter melding om en alvorlig voldshendelse i Søm I Kristiansand 29. mars. Foto: Tor Erik Schrøder/NTB

Æresdrap

Politiet etterforsker om drapene er såkalt æresdrap, altså drap som begås i den hensikt å gjenopprette æren til en person, familie eller slekt som føler seg krenket.

– Æresdrap er en av hypotesene vi etterforsker og det er naturlig å se på familiens bakgrunn, religiøse ståsted og andre faktorer rundt dette. Jeg vil understreke at dette er en av flere hypoteser og at politiet undersøker flere mulige motiver for hvorfor drapene skjedde.

Det sier politiadvokat Bernt Olav Bryge ved Agder politidistrikt til TV 2 tirsdag. Han sier politiet er i ferd med å danne seg et bilde av hva som har skjedd og hvorfor det skjedde. Det til tross for at den siktede familiefaren ennå ikke er avhørt.

Politiadvokat, Bernt Olav Bryge under en pressekonferanse etter dobbeltdrapet på Søm i Kristiansand. Foto: Tor Erik Schrøder/NTB

– Vi har foretatt flere avhør i påsken og fått svar på flere tekniske analyser. Når det gjelder den siktede så er han fortsatt på sykehus og har så langt ikke latt seg avhøre.

– Hva kan du si om drapsvåpenet?

– Så lenge den siktede ikke er avhørt så må vi holde tilbake en del detaljer av hensyn til etterforskningen. Vi har fått den foreløpige obduksjonsrapporten men hva som forårsaket dødsfallene vil vi så langt ikke gå ut med.

Judisiell observasjon

Det er oppnevnt fagpersoner som skal vurdere den siktedes tilregnelighet da hendelsen fant sted. En slik rettspsykiatrisk undersøkelse begjæres i saker der det er tvil om siktedes tilregnelighet i gjerningsøyeblikket. De har fått frist til å levere sin rapport innen utgangen av mai.

Ikke planlagt avhør

Det er så langt ikke planlagt noe avhør av den siktede mannen. Det bekrefter mannens forsvar, Nils Anders Grønås til TV 2 tirsdag.

Advokat Nils Anders Grønås i Kristiansand. Foto: Tor Erik Schrøder/NTB

– Det er ikke avtalt avhør per nå for han er ikke i medisinsk stand til det. Når og om det blir noe av må vi komme tilbake til. Han er fortsatt innlagt ved Sørlandet sykehus og der blir han inntil videre.