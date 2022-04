Tror dette blir verre før det blir bedre

Norsk ekspert mener Norge har noen av forutsetningene for å kunne få opptøyer som Sverige, men at flere vesentlige faktorer mangler.

Det ble voldsomme opptøyer i flere svenske byer da den danske høyreekstremisten Rasmus Paludan startet sin Sverige-turné skjærtorsdag.

Han vakte sterke reaksjoner med sine taler og koranbrenning, og 16 sivile og 26 politifolk er skadd etter opptøyene.

Bak protestene mot Paludan finner man ifølge svensk politi et nettverk av kriminelle gjenger som benytter anledningen til å angripe politiet - som de ser på som sin fiende.

Politiet måtte avfyre varselskudd i Norrköping, som gjorde at tre personer ble skadd.

– God anledning til å lage bråk

Den svenske rikspolitisjefen sier gjengmedlemmenes angrep mot politiet har vært forsøk på drap.

– Jeg tror nok disse bråkmakerne benytter dette som en god anledning til å lage bråk og kjempe mot politiet, sier forfatter og tidligere Aftenposten-journalist Einar Haakaas til TV 2.

FORFATTER: Einar Haakaas har skrevet bok om gjengmiljøene i Norge og Sverige. Foto: Privat

Haakaas har jobbet mye med gjengmiljøer i Norge og Sverige, og har skrevet boken «Advarsel: svenske tilstander i Norge».

Han tror Paludan ville blitt møtt annerledes i Norge enn i enkelte svenske byer.

– Dette har ikke så mye med Paludan å gjøre i det hele tatt, tenker jeg. Det har vært tilløp til det samme her, blant annet med SIAN, men det har aldri tent gnister som i Sverige. Folk har snudd ryggen til og vist sin avsky på annen måte, sier Haakaas.

Det har blitt satt fyr på Koranen også i Norge tidligere, blant annet av grupperingen SIAN (Stopp islamiseringen av Norge). Det har oppstått basketak og sterke reaksjoner, men foreløpig ikke av samme omfang som vi har sett i Sverige.

TÅREGASS: Politiet i Bergen brukte tåregass mot demonstranser under en SIAN-demonstrasjon i 2020. Foto: Ole Enes Ebbesen / TV 2

Dette skiller gjengmiljøene

Ifølge Haakaas er voldsomme opptøyer fra gjenger rettet mot politiet mindre trolig i Norge av flere årsaker. Blant dem er bosettingsmønsteret man ser i flere svenske byer.

– Du har disse utsatte områdene som på en måte er bygd som en borg. Tidligere skulle det være en oase, men så har det blitt et samfunn innenfor som lever sitt eget liv med sine egne regler. Vi har stort sett ikke sånne boområder i Norge, mener Haakaas.

– Det nærmeste vi kommer er kanskje Romsås eller Mortensrud, men det er ikke det samme likevel.

DRABANTBY: Romsås i Groruddalen i Oslo er kjent for drabantbybebyggelsen fra 60- og 70-tallet. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

I de svenske drabantbyene bor spesielt mange innvandrere, og Haakaas mener myndighetene har mislyktes med integrering av områdene.

– Det svenske samfunnet ga i lang tid blaffen i hva som skjedde i disse utsatte områdene. Så begynte uskyldige å bli drept, og først da begynte politiet å interessere seg for dette. Drabantbyene har fått leve sine egne liv helt utenfor det svenske samfunnet, sier Haakaas.

Det er likevel ikke bare de rent praktiske boløsningene som skiller landene. Haakaas mener det at Norge har tatt imot innvandrere mer geografisk og tidsmessig spredt, samt at politiet i større grad har vært proaktivt ute i utsatte miljøer, er faktorer som skiller oss fra Sverige.

Rekrutterer utenforstilte

Haakaas mener imidlertid man også kan se likheter i hvordan gjengmiljøene i Sverige og Norge er strukturert, og i hvordan de brukes av kriminelle nettverk.

– En gjengleder sa det ganske tydelig: «Der hvor samfunnet stenger døren for disse ungdommene, åpner jeg døren for dem. De blir akseptert og en del av samfunnet vårt».

Lav eller ingen utdannelse, dårlig språk, samt fattige og trange levekår, er fellestrekk for de som finner fellesskap i gjengene, ifølge Haakaas.

UTBRENT: Daniel (29) så bilen sin i Norrköping i en nyhetsartikkel i påsken. Den var fullstendig utbrent etter opptøyene. Foto: Per Haugen / TV 2

Politiet som fiende

Som hovedsamfunnets voldsapparat, blir politiet ofte sett på som en fiende i gjengsamfunnet.

– Det er en virkelighetsoppfatning som disse gjengene dyrker - at politiet er fienden. De definerer seg litt ut fra det, sier Haakaas.

Justisminister Morgan Johansson (S) har uttalt til Aftonbladet at den eneste måten å håndtere opptøyene på er å «sette hardt mot hardt».

OPPTØYER: Flere svenske byer har hatt opptøyer i påsken, etter høyreekstreme Rasmus Paludan sine taler. Politiet mener gjenger bevisst angriper politiet. Foto: Johan Nilsson / TT / NTB

Haakaas trekker fram at Sverige akkurat nå står i en tilspisset situasjon, men tror ikke «hardt mot hardt» er en god strategi på lengre sikt.

Ressursmangel

Det samme mener Stefan Holgersson, professor og forsker ved Linköping universitet og Politihøgskolen i Oslo.

– Disse segregerte områdene har problemer, og så er det politiets måte å agere i disse områdene som har bidratt til et hat mot politiet. At politiet jobber hardere og tøffere har ofte motsatt virkning, sier han.

– Når de kaster steiner er det litt sent å ha dialog, men det handler om dialog.

Holgersson trekker samtidig frem det han mener er høyt arbeidspress på det svenske politiet.

– Visse steder kan man ikke få pass før i januar neste år. Det tyder på ressursmangel, sier han.

BRANN: Både biler og busser stod i flammer under opptøyene. Her fra Malmö. Foto: Johan Nilsson / TT / NTB

Tror det blir verre

Haakaas tror ikke noen umiddelbar bedring er i gjære i nabolandets gjengmiljøer.

– Jeg tror situasjonen i Sverige kommer til å bli mye verre enn den er nå. Man blir ikke kvitt problemet over natta med disse kriminelle gjengene. Det må nytenking til over tid for å bedre situasjonen, sier han.

– Jeg er ganske sikker på at det blir verre før du får en bedring.



Manne Gerell er førsteamanuensis i kriminologi ved Malmö universitet. Han sier til TV 2 at han tror løsningen på lengre sikt ligger i å sikre barna i drabantbyene gode oppvekster.

MINSKE SEGREGERING: Førsteamanuensis Manne Gerell tror løsningen på gjengproblemene ligger i å minske segregeringen blant svenske barn. Foto: Frode Sunde / TV 2

– Vi må få færre barn i disse utsatte områdene som ikke klarer skolen. Mange klarer ikke skolen, og får dårlige fremtidsutsikter, mener han.

Gerell mener noe av ansvaret ligger på foreldrene, men at ansvaret på nasjonalt hold ligger helt oppe hos regjeringen.

Konsekvensene av en slik innsats vil imidlertid ikke kunne sees med det første.

– En del av det man gjør nå ser man ikke resultatene av før om ti år. Vi vet heller ikke helt sikkert hva som fungerer best for å få vekk dette problemet, sier Gerell.