Åpner opp om det hemmelige møtet med dronningen

GOD KVELD NORGE (TV2): I et intervju med BBC fortalte Prins Harry hvordan det var å møte den britiske dronningen igjen.

Forrige uke ble det kjent at prins Harry (37) og hertuginne Meghan (40) besøkte dronning Elizabeth (95) i Storbritannia i forbindelse med Invictus Games.

Åpner opp om møtet med dronningen

Dette var parets første tur sammen til Storbritannia siden de trakk seg tilbake fra sine kongelige plikter i mars 2020. Møtet har frem til nå blitt holdt privat.

I et intervju med BBC mandag, åpnet prinsen opp om møtet og fortalte at han synes det var flott å se dronningen igjen. Dronningen skal også ha kommet med lykkeønskninger til britene som deltar i Invictus Games, ifølge Daily Mail.

– Det var flott å se henne, og jeg er sikker på at hun ville elske å være her hvis hun kunne, fortalte prinsen den britiske TV-kanalen.

Trakk seg fra sine kongelige plikter

Invictus Games er et internasjonalt arrangement, som prinsen opprettet i 2014, der sårede og syke soldater, og krigsveteraner konkurrerer i i ulike idretter.

Parets valg om å trekke seg fra sine kongelige plikter skal ha påvirket forholdet deres til resten av den britiske kongefamilien. Paret har også tidligere gått hardt ut mot kongefamilien.

Prins Harry og hertuginne Meghan var heller ikke tilstede under minnegudstjeneste for Prins Philip, som gikk bort i april i fjor, 99 år gammel.

Årsaken skal ha vært den pågående rettssaken mot den britiske staten som mener at Prins Harry ikke lenger får lov til å kjøpe politibeskyttelse når han er i Storbritannia. Prinsen mente derfor at det ikke var trygt nok at han deltok på minnegudstjeneste.