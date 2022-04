Russerne angriper stålverk i Mariupol

Rundt 1000 sivile skal ha søkt tilflukt under stålverket Azovstal. Russerne krever nå at ukrainske styrker skal forlate stålverket innen klokka 12 russisk tid.

Det russiske nyhetsbyrået RIA Novosti skriver på sine sider at russiske styrker har gått til angrep på stålverket Azovstal i byen Mariupol.

Litt etter klokka 10 norsk tid kommer russisk militære med et ultimatum til ukrainske styrker: Forlat stålverket og legg ned våpnene innen klokka 12 russisk tid - klokka 11 norsk tid.

Det betyr at ukrainerne har én time på å forlate Azovstal.

Russland hevder de da vil spare livene til soldatene på innsiden av stålverket.

Ber om humanitær korridor

Angrepet bekreftes av myndighetene i den ukrainske byen, som ber om en humanitær korridor for dem som har søkt tilflukt under stålverket.

Mange av de sivile som har søkt tilflukt er eldre og kvinner med barn, skriver bymyndighetene på meldingstjenesten Telegram.

Avisa The Guardian skriver at rundt 1000 sivile har søkt tilflukt i kjellerrom under stålverket som nå angripes.

Mariupol, som ligger sør i Ukraina ved Azov-havet, har vært beleiret av russiske styrker i flere uker.

FN har beskrevet den humanitære situasjonen i byen som «katastrofal».

Mål om «frigjøring»

Lederen for separatiststaten Donetsk, Eduard Basurin, sier til Ria at målet er å frigjøre området så raskt som mulig.

Han hevder også at stålverket er stormet av de pro-russiske styrkene. Dette er ikke bekreftet fra annet hold.

Ifølge RIA Novosti mener de russisk-støttede separatistene at det ikke er sivile under stålverket.

De hevder Ukraina kun forsøker å forsinke den russiske offensiven.

Russerne skal ha fortsatt bombardementet av stålverket til tross for at det er mange sivile som oppholder seg på området, meldte The Guardian natt til mandag.

Bruker spesielle bomber

Ifølge Denys Prokopenko, en av lederne for Azov-regimentet, slipper Russland tungt bombardement over Azovstal, skriver Sky News.

– De russiske okkupantene vet at det er sivile under stålverket, men angriper likevel, sier Prokopenko.

Bombene sluppet over stålverket, kalt «bunker-busters», skal være designet for å treffe mål som ligger under bakken, som bunkere eller kjellere, ifølge Prokopenko.