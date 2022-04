Støtter Rowling etter omstridt utspill: – Jeg beundrer henne

Miriam Margolyes, som spilte professor Pomona Stikling i trollmannsserien, har forsvart Rowling etter den mangeårige debatten rundt forfatterens syn på transpersoner.

Det var i juni 2020 at skandalen ble et faktum, i forbindelse med en serie Twitter-meldinger der forfatteren poengterte behovet for å skille mellom biologiske kjønn. Etter bølgen av kritikk og hetsen hun fikk, publisert Rowling et essay der hun argumenterte for at det hun hadde skrevet verken var sexistisk eller transfobisk.



Det har kokt rundt Rowling siden den gang, og hun er gjentatte ganger blitt forsøkt «kansellert». Noen vil hevde at forsøkene har vært vellykket.



Ti Harry Potter-profiler som offentlig har kritisert Rowling: Daniel Radcliffe Hovedrolleinnehaveren var en av de første stjernene som kritiserte Rowlings trans-kommentarer, og sa i en uttalelse i 2020: «Transkjønnede kvinner er kvinner. Enhver uttalelse om det motsatte sletter identiteten og verdigheten til transpersoner. Emma Watson Hun spilte Harry Potters nære venninne, Hermine Grang. I juni 2020 skrev hun: «Transmennesker er den de sier de er, og fortjener å leve livene sine uten å stadig bli spurt eller fortalt at de ikke er den de sier de er». Rupert Grint Etter at Watson og Radcliffe uttalte seg, kom også Ronny Wiltersen-skuespilleren på banen. Han sa: «Jeg står med transsamfunnet og speiler følelsene uttrykt av mange av mine jevnaldrende». Bonnie Wright Wright hadde rollen som Ronny Wiltersens søster, Gulla. Gulla blir også Harry Potters kone ved en senere anledning. Hun skrev følgende på Twitter: «Hvis Harry Potter var en kilde til kjærlighet og tilhørighet for deg, er den kjærligheten uendelig. Kjærligheten er der uten dom eller spørsmål. Transkvinner er kvinner. Jeg ser dere og elsker dere». Evanna Lynch Lynch, som for øvrig var en stor Harry Potter-fan og skrev Harry Potter-fan fiction før hun fikk rollen som Luna Lovegood, har uttalt: «Jeg vil ikke være med på å marginalisere transkvinner og -menn ytterligere.» Eddie Redmayne Redmayne har hovedrollen i Fantastic Beasts, som er en spin off av Harry Potter. Han har også spilt en transperson i filmen The Danish Girl. «Som en som har jobbet med både J.K. Rowling og medlemmer av transmiljøet, ønsket jeg å gjøre det helt klart hvor jeg står. Jeg er uenig i Jo sine kommentarer», har han uttalt. Chris Rankin Rankin hadde rollen som Ronny Wiltersens storebror, Percy. Han delte på Twitter: «Mine vakre, modige, sterke, transvenner (...). Vi elsker dere. Jeg kan ikke si det nok.» Katie Leung Cho Chang-stjernen satte søkelyset på svarte transkvinner, og tvitret en tråd for å donere penger til transsamfunnet og Black Lives Matter-bevegelsen Noma Dumezweni Dumezweni hadde den mye omtalte rollen som Hermine Grang i West End-produksjonen av Harry Potter And The Cursed Child. På Twitter delte hun en liste over transseksuelle aktivister, før hun skrev at hyllest til sine transseksuelle venner. «(...) Jeg vil lære av deres levde erfaringer, og ikke være med å fjerne dem». Arthur Levine Den kjente amerikanske forleggeren har gitt ut flere av Harry Potter-bøkene. Han uttalte seg også i kjølevannet av Rowlings Twitter-melding: «(...) Transkvinner ER ekte kvinner, både i sinn og kropp.»

Ifølge Independent, som gjengir et radiointervju hun gjorde for Radio Times, sier Miriam Margolyes at hun personlig mener at kjønn er et spektrum, og at man kan befinne seg hvor som helst i det spektrumet. Samtidig forsvarer hun Rowling.

– Jeg tror skjellsordene Rowling har fått er feilplassert. Jeg kjenner henne ikke i det hele tatt, men jeg beundrer henne som et menneske. Hun er en sjenerøs kvinne. Hun er også en strålende forfatter.

TATT AVSTAND: Alle de mest kjente Harry potter-skuespillerne har tatt avstand fra Rowling, inkludert Radcliffe, Grint og Watson. Foto: NTB

Villig til å megle

Margolyes sier at hun på generelt grunnlag mener at folk burde være snillere mot hverandre, og at mye «mye av elendigheten ville forsvinne» om folk var det.

Deretter får hun spørsmål om hun hadde vært villig til å megle mellom Rowling og Harry Potter-stjernen Emma Watson. Watson er en av skuespillerne som har ytret seg mest offentlig om Rowling og hennes trans-kommentarer.

– Jeg hadde gjort det, om noen hadde spurt meg, svarer hun på megle-spørsmålet.

80-åringen sier også at hun mener transspørsmålene er uten fasit.

– Det er ingen svar på alle disse transspørsmålene. Vi kjenner alle folk som er litt feminine eller litt «butch», eller hva du kaller det.

Margolyes har selv vært åpen om at hun er lesbisk, og er gift med historieprofessoren Heather Sutherland.

Lite støtte i Harry Potter-miljøet

Margolyes er en av få Harry Potter-stjerner som har forsvart Rowling. Fra før er det kun Jason Isaacs som har tatt henne i forsvar. Til The Telegraph forklarte Isaacs, som hadde rollen som Lucifus Malfang, at selv om han er uenig i Rowlings transfobiske kommentarer, er han ikke klar for å kaste forfatteren under bussen.

– Det er en haug med ting om Jo. Du vet, jeg spiller kompliserte mennesker, jeg er interessert i kompliserte mennesker. Jeg vil ikke bli dratt inn i transproblematikken og snakke om dette, fordi det er et så ekstraordinært minefelt, sa Isaacs i januar 2022, før han forklarte at han ønsket å snakke med Rowling om tematikken, men ikke hadde hatt anledning til det enda.

Daniel Radcliffe, Rupert Grint og Emma Watson har alle offentlig fordømt forfatteren etter at Rowling postet følgende Twitter-meldinger i juni 2020:

The idea that women like me, who’ve been empathetic to trans people for decades, feeling kinship because they’re vulnerable in the same way as women - ie, to male violence - ‘hate’ trans people because they think sex is real and has lived consequences - is a nonsense. — J.K. Rowling (@jk_rowling) June 6, 2020

‘People who menstruate.’ I’m sure there used to be a word for those people. Someone help me out. Wumben? Wimpund? Woomud?



Opinion: Creating a more equal post-COVID-19 world for people who menstruate https://t.co/cVpZxG7gaA — J.K. Rowling (@jk_rowling) June 6, 2020

Flere Harry Potter-skuespiller og fans har tolket Twitter-meldingene dit hen at Rowling mener man må være født med vagina for å kalle seg kvinne, og at hun dermed krenker mennesker som identifiserer seg som kvinne, men er født med et annet biologisk kjønn.

Stadig nye Rowling-skandaler

I juli 2020, altså rundt en måned etter de første Twitter-meldingene om transpersoner, skrev hun et essay hvor hun prøvde å forklare at hun mener vi må kunne skille mellom biologiske kjønn, uten å være sexistisk eller transfobisk.

Mediestormen virket ikke å minske etter essayet, og det er stadig flere som tar avstand fra Rowling.

1. januar 2022 lanserte HBO en Harry Potter-reunion hvor de ikke inviterte Rowling. Holdningene hennes til transpersoner skal ha vært årsaken.