Vant million-søksmål mot jobben etter overraskelsesbursdag

En amerikansk mann har blitt tildelt nærmere 4 millioner kroner etter at jobben holdt en overraskelsesfest på bursdagen hans mot hans ønsker.

For Kevin Berling i delstaten Kentucky i USA er det ikke alltid tanken som teller.

Det gikk nemlig ikke helt som planlagt da kollegaene på arbeidsplassen hans overrasket han med en bursdagsfest i august 2019, skriver BBC.

I stedet for å glede seg over oppmerksomheten fikk Berling, som selv hadde bedt arbeidsgiveren sin om å ikke feire bursdagen hans, en rekke panikkanfall.

Nå har han blitt tildelt 450.000 dollar, nærmere 4 millioner kroner, for den uønskede festen.

ILLUSTRASJONSFOTO: Mannen ble tildelt 450.000 dollar, nærmere 4 millioner kroner, etter å ha saksøkt arbeidsgiveren for diskriminering. De holdt en overraskelsesbursdag til tross for at han sliter med angstlidelser. Foto: Ted Soqui / Reuters / NTB

Ville ikke ha fest

Søksmålet, som ble avsluttet i retten i Kentucky i slutten av mars, går ut på at Berling mener jobben diskriminerte han på grunn av en funksjonshemming etter den uheldige bursdagsfesten.

Ifølge søksmålet hadde mannen, som lider av angstlidelser, bedt arbeidsgiveren om å ikke feire bursdagen hans på jobben slik de vanligvis gjør for andre ansatte, da det kunne trigge panikkanfall.

Likevel overrasket de han på kontoret da han hadde bursdag, noe som resulterte i at Berling raskt forlot festen og spiste lunsj alene i bilen unna kollegaene som hadde møtt opp for å feire han.

Det skal ikke ha falt i god jord hos arbeidsgiveren, som i søksmålet står anklaget for å ha «konfrontert og kritistert» mannen på et møte dagen etter den pinlige hendelsen, og beskyldt han for å «stjele gleden fra sine kollegaer» og «oppføre seg som en liten jente».

Fikk sparken etter panikkanfall

Bursdagsfesten var dermed starten på en rekke panikkanfall for Berling, som ble sendt hjem fra møtet på grunn av angst.

Kort tid senere fikk han beskjed om at han hadde fått sparken, som førte til at han saksøkte arbeidsgiveren for urettferdig oppsigelse og diskriminering.

ILLUSTRASJONSFOTO: Overraskelsesfesten i Kentucky gikk ikke etter planen. Foto: Dieu-Nalio Chery / Reuters / NTB

Selskapet på sin side nekter for anklagene, og hevder mannen fikk sparken av hensyn til «sikkerheten på arbeidsplassen» etter å ha brutt deres retningslinjer om vold på kontoret.

– Mine ansatte var ofrene i denne saken, ikke saksøkeren, sa sjef i selskapet Julie Brazil til det lokale nyhetsmediet Link NKY, ifølge BBC.

Hun sier de står ved sin beslutning om å si opp Berling.

Diskriminerende

Berlings advokater avviser forklaringen, og mener det overhodet ikke finnes bevis på at Berling utgjorde en trussel for kollegaene og anklaget selskapet for å sverte mennesker med psykiske lidelser.

– Han fikk et panikkanfall. Det er alt. Og fordi de ikke forsto reaksjonen hans og var nervøse, antok de at han utgjorde en trussel, sa advokat Tony Bucher til BBC.

– Å anta at mennesker med psykiske lidelser er farlige uten bevis for voldelig oppførsel er diskriminerende.