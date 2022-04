Russiske styrker skal ha tatt by i Luhansk

– Akkurat nå er kontrollen over byen Kreminna tapt. Det foregår kamper i gatene, sa den regionale lederen Serhij Haidaij på Telegram sent mandag, ifølge CNN.

– Russere skyter og dreper mennesker som forsøker å forlate Kreminna, la han til, og hevdet at fire personer har blitt drept mens de har forsøkt å evakuere byen mandag morgen.

Ukraina mener at Russland har startet den planlagte storoffensiven i øst. Han beskriver hjem, bygninger, idrettsanlegg og ande bygninger er ødelagt på grunn av bombardementet av byen. Dette gjelder også andre byer i nærheten: Rubizne og Lysychansk, skriver CNN. I Lysychansk er politistasjonen ødelagt, og seks politimenn er innlagt på sykehus, ifølge Haidaij.

LUHANSK 18 APRIL: De grønne sirklene viser hvor de hardeste kampene har stått, mens de gule feltene viser områder russerne angivelig skal ha inntatt de siste 24 timene. Kreminna skal ha vært på russiske hender allerede tidlig mandag, og kampene raser i Rubizhne. Foto: Institute for the Study of War and AEI's Critical Threats Project.

Rykker mot Kramatorsk fra nord, øst og sør

Kramatorsk er regionens administrasjonssenter. Den russiske offensiven rykker frem langs en bred front, og dersom russerne klarer å kjempe seg frem langs alle frontene, vil de kunne angripe Kramatorsk fra flere kanter på en gang. Ifølge ISW (Institute for The Stury of War), viser informasjonen og observasjonene de har sammenstilt om kamphandlinger de siste 24 timene at russerne rykker frem over hele fronten. De antas å ha tatt nye områder langs hele fronten. På kartet over er nye områder som er inntatt av Ukrainerne markert med lyseblått. Ifølge ISW har de altså tatt et par små områder nær byen Kreminna, men er ellers på vikende front.

– Jeg oppfordrer folk til å evakuere. Det er ingen trygge steder igjen i regionen, sier Luhansks regionsleder Haidaij på Telegram.

Angrep langs hele fronten

– I dag tidlig forsøkte okkupantene å bryte gjennom hele fronten i regionene Donetsk, Luhansk og Kharkiv, sa Oleksij Danilov, som er sekretær for Ukrainas nasjonale sikkerhetsråd, ifølge Reuters.

Danilov sa videre at de russiske styrkene nå konsentrerer seg om å ta kontroll over hele regionene Donetsk og Luhansk.

Ukrainas president, Volodymyr Zelenskyj, kaller den nye offensiven for «slaget om Donbas» i en oppdatering på Telegram.

KYIV: Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj på en video fra hans konto på appen Telegram. Foto: AP / NTB

– Nå kan vi si sikkert at de russiske styrkene har startet slaget om Donbas, som de har forberedt i langt tid. En veldig betydelig del av den russiske armeen er konsentrert til den offensiven, sier Zelenskyj.

– Det spiller ingen rolle hvor mange styrker som blir satt inn der, vi vil slåss, vi vil forsvare oss selv. Det gjør vi hver dag, sier presidenten.

Det har de siste ukene vært ventet at Russland ville sette inn en større offensiv for å skaffe seg kontroll over Øst-Ukraina. Dette har også vært et uttalt mål fra Russland etter at de trakk seg tilbake i Nord-Ukraina, inkludert områdene rundt hovedstaden Kyiv.

Tidligere på dagen sa den ukrainske generalstaben at de russiske forberedelsene nesten var fullført.

– I det østlige operasjonsområdet fullfører Russlands væpnede styrker oppbyggingen av en offensiv styrke, skrev generalstaben i sin situasjonsrapport.