«Paco»-signeringenes utradisjonelle reise: – En sånn klubb vi skal være

Siden Pål Arne «Paco» Johansen ble Odd-trener i januar har mye skjedd. I de to kanskje mest fascinerende historiene spiller Mikael Ingebrigtsen og Josef Baccay hovedrollene.

For ingen av de to spillerne, som for øvrig ser ut til å bli viktige brikker i «Paco» sitt Odd-lag, var klubbens eiendom før den 45-årige treneren satte føttene i Skien.

Ingebrigtsen var nettopp blitt kontraktsløs etter flere år i Tromsø - og for Baccay var ståa akkurat den samme etter flere år i Lillestrøm og diverse utlånsklubber.

Bare to-tre måneder senere ser fremtidsutsiktene mye lysere ut for begge Odd-spillerne som helt tilfeldig tydde til det nøyaktig samme, utradisjonelle virkemiddelet for å få fart på karrieren.

– Viser vilje, råskap og sult

– Etter noen år med motgang gjennom både skadehistorikk og det jeg følte var mangel på tillit i min tidligere klubb, så sto jeg der klubbløs.

– Da jeg så at «Paco» skulle overta Odd nølte jeg ikke et sekund, så jeg bestemte meg for å ringe ham, forteller Ingebrigtsen da han møter TV 2 etter å ha scoret i sin debut fra start for Odd.

Se scoringen her:

– Hva sa du da du ringte?, spør TV 2 om telefonsamtalen som fant sted i februar.

– Jeg måtte selvsagt bare si det som det var: At ting ikke hadde gått min vei de siste årene, men at jeg er innstilt på å snu det og vet at jeg har noe å bidra med.

Det tok ikke lang tid før den ferske Odd-treneren tente på ideen:

– Jeg kjente jo Mikael fra 2016 da vi var på u-landslagssamling sammen og hadde et par gode opplevelser på La Manga. Så da han ringte visste jeg at han hadde noen kvaliteter vi manglet i stallen, forteller den tidligere u-landslagstreneren og fortsetter:

– Jeg satte pris på at det var spilleren som ringte, fordi oftest er det agentene som tar av seg den jobben. Det føles autentisk og ekte når spilleren selv ringer.

VERDSATTE HANDLINGEN: Odd-treneren satte pris på at spillerne selv slo på tråden. Foto: MARIUS SIMENSEN

Fire uker borte fra familien

Selv om Ingebrigtsen besatt kvaliteter som Odd manglet, var det ikke bare å ringe Odds nye trener og vipps var man sikret en kontrakt.

Den da kontraktsløse spilleren forlot kjæresten i Tromsø for å bo på hotell i Skien i totalt fire uker før han fikk det endelige svaret:

– Han overbeviste oss de to første ukene fotballmessig, og etter det ønskte vi å se den fysiske utviklingen. Da den også pekte oppover fikk han et kontraktstilbud etter totalt fire uker med prøvespill.

– Det sier litt om Mikael at han kom hit og bodde på hotell i fire uker. Så fort han fikk kontrakt fløy han tilbake i Tromsø før både han, kjæresten og hunden kjørte ned hit og har etablert seg her, forklarer «Paco».

ODD-DEBUT: Det er ikke mer enn drøye to uker siden Mikael Ingebrigtsen (t.h i hvitt) fikk sin debut i Odd-drakten hjemme mot gamleklubben Tromsø i serieåpningen. Foto: Trond Reidar Teigen

I Baccays fotspor

Det Ingebrigtsen ikke visste, var at en annen klubbløs spiller hadde gått akkurat samme vei bare noen uker i forkant:

Til TV 2 forteller Odd-treneren at nøyaktig det samme var tilfellet for venstrebacken som har spilt samtlige minutter for Odd denne sesongen, Josef Baccay.

– Baccay ringte i januar, med andre ord litt tidligere enn Ingebrigtsen. Dermed rakk Baccay også å være med oss på treningsleir. Han har startet alle kampene til nå og levert veldig bra, sier en åpenbart fornøyd «Paco».

– Det viser at flammen er stor når man ringer til en trener og ber om å få prøvespille sånn som Josef og Mikael gjorde i fire uker. Vi ønsker å være en klubb der spillere kan få fart på karrieren og utvikle seg til høyt nasjonalt og internasjonalt nivå. Det er en sånn klubb vi skal være.