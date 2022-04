Knutsen beklager ordbruk om Roma-feiden

Etter kampen mellom Bodø/Glimt om Vålerenga fikk Kjetil Knutsen på nytt spørsmål om konflikten mellom ham og Romas keepertrener Nuno Santos.

Basketaket på Aspmyra endte med at begge var suspendert til Conference League-kvartfinalen på Stadio Olimpico forrige uke.

NRKs sportskommentator Jan Petter Saltvedt reagerte på ordbruken til Knutsen i forbindelse med konflikten.

Knutsen brukte ordet «overgrep». Det beklager Glimt-treneren:

– Jeg har ikke lyst å rippe opp i den sagaen der, for det føler jeg det har vært. Så kan jeg være helt ærlig på at det å ordlegge seg riktig når man får en mikrofon i fjeset... Det var egentlig angrep jeg skulle si, og det er forskjell på angrep og overgrep, sier Glimt-treneren på en felles presseseanse, og legger til:

– Jeg føler at ordet ble for sterkt, og jeg har ingen problem med å beklage. Jeg skal ikke fremstille meg som noe offer i det. Det beklager jeg, for det var ikke tilsiktet.

Knutsen snakker ut etter Roma-bråket

– Forbeholdt alvorligere saker

Det er følgende sitat Knutsen tar selvkritikk for:

– Det jeg har vært med på er et overgrep. Så sterke ord vil jeg bruke. Det har vært en ambivalent følelse å stå i det, men akkurat nå er jeg ferdig med det, sa Knutsen til NRK da han landet på Bodø lufthavn fredag kveld.

Det var flere som reagerte på ordbruken til Knutsen, deriblant Glimt-supporter Gard L. Michalsen, som er tidligere E24- og Medier24-redaktør:

«Behandlingen av Kjetil Knutsen den siste uken har ikke vært et «overgrep». Mulig han opplever det, men burde aldri sagt det. Det devaluerer et ord som er forbeholdt alvorligere saker med reelle ofre. For noen av disse kan en slik ordbruk oppleves som respektløst», skrev Michalsen på Twitter.