Irritert Rekdal: – Det ga meg déjà vu

– Det var definitivt ikke slik vi så for oss at det skulle bli, sier Rekdal.

Førsteomgangen mot Sarpsborg mandag var i stor grad enveiskjøring mot Rosenborg-målet og kulminerte i at Tobias Heintz ga Sarpsborg ledelsen mot tafatte trøndere.

Svenske Stefano Vecchia sikret siden 1-1 for Rekdals menn, men RBK-leiren er etter kampen tydelig på at opptredenen i første omgang var langt under pari.

– Jeg blir ikke forbanna, bare irritert, sier Rekdal.

– Det ga meg déjà vu til oppkjøringen, der vi slo mye langt, tapte dueller og aldri fikk til noe eget spill, fortsetter 53-åringen.

SIKRET POENG: Stefano Vecchia ble Rosenborgs redningsmann mot Sarpsborg søndag. Foto: Christoffer Andersen / NTB

Skrekkvinter

Sesongoppkjøringen Rekdal sikter til var bekmørk for Norges største fotballklubb. På åtte treningskamper vant Rosenborg bare to kamper – og tapte fem, blant annet mot Raufoss og Ranheim.

– Samtidig gleder jeg meg stort over annenomgangen. Dette er et lag som er ungt, og skal settes sammen med ny formasjon og måte å spille på, sier Rekdal videre, og får støtte av kapteinen sin:

– Omgangen er noe av det svakeste vi har gjort i seriesammenheng, men vi tar med oss det vi gjorde i andreomgangen. At vi klarte å snu det – det klarte vi ikke å gjøre i oppkjøringen. Måten vi kom tilbake på i dag har vi ikke klart før under Kjetil og Geir (Frigård, assistenttrener), sier Markus Henriksen.

På tross av en blytung sesongoppkjøring, har Rosenborg bedret seg i sesonginnledningen. Uavgjort mot seiersvante Bodø/Glimt i seriepremieren lot seg høre – forrige uke ble det seier mot Odd på Lerkendal.

– Omgivelsene må bare akseptere at vi skal bygge et nytt lag. I dag gjør vi en god og en veldig svak omgang. Vi svinger. Men når det setter seg, blir dette laget skikkelig vanskelig å ha med å gjøre, mener Rekdal.

– Fyrverkeri

Neste oppgave blir Molde og en av norsk fotballs aller største klassikere.

– Det kommer til å bli en jevn kamp, og vil falle ned på enkeltprestasjoner og kanskje litt tilfeldigheter. Jeg vil påstå at det er to jevngode lag som møtes, sier Rekdal.

– Jeg har vært med i de kampene på andre siden, og vet at det kommer til å bli et fyrverkeri og inneholde dramatikk. Det blir gøy.

