Fikk sjokk av LSK-mentalitet: − Jeg tenkte «åh, fy faen»

I Lillestrøm vil 12. desember 2019 for alltid bli husket som dagen da byens stolthet rykket ned til 1. divisjon etter 45 sammenhengende år på øverste nivå.

Men vel to år og fire måneder senere er situasjonen snudd på hodet for Sportsklubben Lillestrøm.



En råsterk 4. plass i comebacket i Eliteserien i fjor, klare for Europa-kvalifisering – og aller ferskest en råsterk 2-1-seier over Molde mandag kveld.

Borte mot Molde ble islendingen Holmbert Fridjonsson den store helten med sin scoring i det 98. spilleminuttet. Men særlig overrasket over at LSK-maskineriet virker å suse videre i 2022, er ikke spissen.

− Da jeg kom hit, så tenkte jeg «åh, fy faen, denne gjengen legger virkelig ned en innsats». Det å komme hit og se hvordan alle jobber, det har vært imponerende, sier Fridjonsson til TV 2.

Da han startet mot HamKam i serieåpningen, hadde han ikke startet en eneste kamp på 566 dager. Nå mener han det er perfekt å komme til kulturen i Lillestrøm for å restarte karrieren.

− Starten i klubben har vært veldig bra. Jeg har følt meg velkommen fra dag én. Det er som alle sier en veldig god gruppe, alle har mentaliteten på plass. Det føles bra for meg å komme til en kultur som dette, sier 28-åringen.

Fra to til 15 på egentrening

En som kanskje har stått i bresjen for kulturen som har vokst fram på Romerike, er årets Lillestrøm-kaptein Gjermund Åsen.

Han var riktig nok ikke med da klubben kjempet seg tilbake fra 1. divisjon, men ble hentet til klubben fra Rosenborg ved returen til Eliteserien.

Men selv etter hans ankomst til klubben har han merket en gradvis endring i klubben.

− Det jeg og Pål (André Helland) la merke til da vi kom til klubben, var at det var litt for lite egentrening her og litt for lite det med å ta ansvar for egen utvikling. Når det kommer to på 30 år fra Trøndelag som står opp seks om morgenen og reiser hjem sent på kvelden − mens resten ikke gjør det − så er det ikke helt bra, sier Lillestrøm-kapteinen.

− Hvordan er den biten nå?

− Nå er det veldig bra. På en fridag kan vi være 10-15 mann på Åråsen der noen trener fotball og noen trener styrke. Alle gjør ikke det samme, men du er på Åråsen, du tar en kaffekopp og du snakker om livet utenfor fotball. Plutselig snakker du på taktikktavla og diskuterer ting, sier Åsen.

NØKKELSPILLER: Gjermund Åsen har blomstret og blitt en nøkkelspiller for Lillestrøm både på og utenfor banen. Foto: Marius Simensen / BILDBYRÅN

Han mener det er med på å skape en kultur − og ikke minst en kultur der du ønsker at medspillerne dine skal lykkes.

− Det er en bevisstgjøring, da. Kulturen må dyrkes, du kan ikke bare si det. I Lillestrøm har vi vært flinke til å dyrke det over tid. Vi har en mentaltrener som heter Mette (Rosseland, journ. anm.) som har oss med på kultursamlinger med gruppearbeid og sånt. Det er mange slike småting som utgjør en ganske stor forskjell. Vi er et lag. Og ønsker hverandre godt, sier Åsen.

Fikk restartet klubben

Da arbeidet med å gjenreise byens fotballstolthet startet etter nedrykket i 2019, ble det tidlig klart at daværende Sarpsborg 08-trener Geir Bakke var mannen som skulle få den viktigste jobben som klubbens hovedtrener.

Men starten på livet i 1. divisjon var ikke bare en dans på roser. I august hadde Lillestrøm bare vunnet tre av ti kamper, og TV 2 konkluderte med at LSK på det tidspunktet var en middelhavsfarer i Obos-ligaen.

Men siden har alt snudd på hodet.

− Lillestrøm var jo en klubb som i mange år hadde kjempet med nedrykksspøkelset. Økonomien var litt skrantende og etter 45 år i Eliteserien ble det kanskje en litt sånn overlevelseskultur. Da man tok turen ned, så virket det nesten som at man kunne restarte hele motoren og starte på nytt. Det har vi fått lov til å være med på å bygge opp, sier Geir Bakke.

Han mener mye handler om tålmodighet. Flere i LSK-miljøet peker overfor TV 2 på at Lillestrøm-styret sto ved sin strategi selv om det buttet litt imot i starten. I stedet for dyre løsninger som kunne gitt større sjanse for umiddelbar sportslig suksess, satset man for eksempel på yngre og mer langsiktige løsninger.



− Vi har hatt et fornuftig klubbstyre som har visst at ting kan ta tid, så har det kanskje gått litt fortere enn vi hadde trodd. Men vi har fått jobbet med de viktige tingene, sier Bakke.

SJU PÅ TRE: Lillestrøm-trener Geir Bakke var naturligvis storfornøyd etter seieren i Molde. Status etter tre serierunder er sju poeng for LSK. Foto: Marit Hommedal

Samlet byen i korona-perioden

Dessuten tror han at klubben gjorde en del riktige grep under pandemien som samlet Romerike rundt byens fotballstolthet.

− Da vi gikk inn i perioden med korona, så ble folk veldig samlet rundt det fyrtårnet som LSK er i Lillestrøm. Vi var en av klubbene som faktisk økte sponsorinntektene. Vi var en klubb som folk omfavnet. Vi og Bodø/Glimt var de eneste som slapp å permittere noen som helst, og det gjorde nok at folk samlet seg litt rundt klubben. Det sier litt om hvor sterkt LSK står på Romerike. Så jeg tror det er summen av mange ting som gjør at Lillestrøm har klart å reise seg, sier Geir Bakke.

Samtidig er han ikke en mann som tar av. Sju poeng hittil, blant annet etter to tøffe bortekamper, er ikke nok til at Geir Bakke friskmelder Lillestrøm som klubb helt enda.

− Er vi tilbake der at LSK er en stabilisert toppklubb i Norge?

− Nei, vi er ikke det. Vi er ydmyke og tenker at vi har mye mer å jobbe med fortsatt før vi er der, sier LSK-treneren.