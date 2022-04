Tror Vetlesen er tapt for Glimt: – Forsvinner snart

Se Hugo Vetlesens to mål mot Vålerenga i videoen øverst!

Hugo Vetlesen vartet opp med to mål da Bodø/Glimt feide over Vålerenga i 5-1-seieren 2. påskedag.

Glimts nummer ti har virkelig imponert siden overgangen til nord, og scoret også mot Roma i Conference League-kvartfinalen på Aspmyra.

Nå tror TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen at Vetlesen snart er en tapt mann for Glimt.

– Bodø/Glimt har solgt spillere for titalls millioner og virkelig fylt opp bankkontoen de siste årene, og når Hugo Vetlesen leverer på dette nivået er han nok et hett salgsobjekt som snart forsvinner fra Eliteserien, sier Mathisen, og legger til:

– Han er 22 år og har nå virkelig fått sitt store gjennombrudd. Han storkoste seg på Aspmyra mot Vålerenga!

Knutsens svar: – Det er timing for Hugo å være i Glimt

Glimt-trener Kjetil Knutsen roser sin indreløper. Bergenseren mener 22-åringen bare blir bedre og bedre.

– Hugo har vært i vanvittig utvikling siden han kom hit. Den kampen han leverer i dag er kanskje den beste prestasjonen jeg har sett av Hugo. Utrolig gøy for ham, sier Glimt-treneren til TV 2 om Vetlesens formtopp.

Samtidig er Knutsen usikker på om det nødvendigvis er lurt av Vetlesen å eventuelt forlate seiersmaskinen fra Nordland.

– Så ser vi på noen spillere som har vært ute og kommer tilbake igjen... Er det alltid grønnere ute? Er det alltid det beste? Jeg tenker at jeg sier det jeg har sagt mange ganger nå, og det er at det er en timing på alt. Det er timing nå for at Hugo skal være i Glimt.

– Og den som skal sikre seg Hugo må grave dypt i lommeboken?

– Ja. Jeg er veldig fornøyd med den gruppen jeg har hatt nå. Det er gått tre serierunder, og jeg vet ikke hvor lenge det er siden det vinduet stengte... Jeg føler ikke timingen er nå for å begynne å snakke om lere overganger nå. Det må vi legge bak oss i noen måneder.

Det internasjonale overgangsvinduet åpner 1. juli. Vetlesen har kontrakt med Glimt ut 2023.