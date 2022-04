Fikk lykketruse i påskeegget: – Den var god og våt etter kampen

Jerv-keeper Øystein Øvretveit (27) avslørte konas uvanlige gave etter at han nok en gang ble straffehelt.

Se TV 2s intervju med Øvretveit øverst!

I kampen mellom Jerv og Kristiansund ble keeper Øystein Øvretveit nok en gang en avgjørende mann for de gule.

På stillingen 1-0 fikk KBK straffe, og den reddet Øvretveit i kjent stil. Keeperen reddet nemlig hele fire(!) straffer i den elleville kvalikkampen mot Brann i fjor.

Øvretveit vil ikke rose seg selv etter den avgjørende redningen, men sender heller en takk til kjæresten. Hun hadde gitt ham en helt spesiell gave før kampen:

– Jeg var så heldig i år at det lå en bokser i påskeegget. Jeg får en smultring hver gang jeg holder nullen, så etter Aalesund-kampen synes kona at jeg trengte ekstra hjelp. Da fikk jeg en bokser mer smultringer på, sier Øvretveit til TV 2.

– Så madammen lager smultringer til deg om du holder nullen?

– Nei, det er maitrialforvalteren som har kjørt ned til Meny og kjøpt en smultring om jeg har holdt nullen, forklarer keeperen.

Viste frem konas spesielle gave

– Jeg er kjempesvetter

Basketlegenden Michael Jordan var kjent for å spille med samme bokser i flere kamper. Øvretveit vil ikke putte seg selv i samme kategori som amerikaneren.

– Nei, det vil jeg ikke si. Men jeg har gitt beskjed til materialforvalteren vår at bokseren skal vaskes alene og med godt med skyllemiddel slik at den er klar til neste kamp, sier han med et smil.

Øvretveit hadde en hektisk kamp i buret til Jerv mot Kristiansund. På spørsmål om lykkebokseren ble ekstra svett, svarer han:

– Ja. Nå er jeg en kjempesvetter i utgangspunktet så den bokseren var god og våt etter kampen.

– En sånn ufyselig smultringtruse høres jo ikke særlig innbydende ut, men det driter du kanskje i?

– Det er ikke så nøye. Så lenge jeg fortsetter å holde nullen skal den brukes til det bare er en tråd igjen.

Her blir Øvretveit straffehelt igjen