Glimt feide over VIF med festfotball: – Mektig imponerende

Bodø/Glimt 5-1 Vålerenga

Saken oppdateres med høydepunkter og reaksjoner fra Aspmyra!

Påskegule Glimt vartet opp med skikkelig sjampanjefotball da Vålerenga kom på besøk 2. påskedag.

Ola Solbakken dundret inn 1-0 på volley før Ulrik Saltnes på Zidane-vis skaffet seg rom og satte inn 2-0. Etter pause fortsatte målshowet. Runar Espejord headet inn Glimts tredje før Hugo Vetlesens to mål sørget for 5-0. Henrik Bjørdal reduserte for VIF på straffe like før slutt.

– En ny standard for oss i år, i hvert fall. Det var deilig å komme opp på det trøkket der, sier Ulrik Saltnes til TV 2.

TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen roser Glimts prestasjon:

– Bodø/Glimt latterliggjør Vålerenga, og det er mektig imponerende at Bodø/Glimt slår tilbake med en slik prestasjon etter tapet i Roma, sier TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen, og legger til:

– Det er ingen andre i Eliteserien som er i nærheten av nivået til Kjetil Knutsen sine menn når de er på sitt beste, og i kveld er de tilbake der vi har blitt vant til å se de.

Med 5-1-seier inntar Glimt tabelltoppen i Eliteserien, foran Lillestrøm, på målforskjell.

HERJET: Ulrik Saltnes og Ola Solbakken scoret i førsteomgang på Aspmyra. Foto: Mats Torbergsen

Målfest

Enda det ble en skuffelse i Roma sist uke, så var det et Glimt-lag full av selvtillit som gikk til verks mot de blå fra Oslo.

Ola Solbakken dunket inn 1-0 på volley etter et flott Glimt-angrep før et enda finere angrep fem minutter før pause førte til mer hjemmejubel. Brice Wembangomo fant Ulrik Saltnes i feltet, som med et lekent piruett-mottak skaffet seg rom før han satte inn 2-0, som sto seg til pause.

Da måtte Vålerenga virkelig dra noe spesielt opp av hatten om det skulle bli poeng, men noe påskemirakel ble det ikke på Aspmyra.

Glimt fortsatte å pøse på. Innbytter Sondre Sørli fant Runar Espejord helt ledig i boksen etter en drøy tiime. Spissen headet enkelt inn 3-0.

Så skulle helten fra Roma-møtet på Aspmyra vise seg frem. Hugo Vetlesen hamret inn 4-0 etter et mønsterangrep hvor flere spillere nærmest sto i kø for å score. Glimts nummer ti dunket sørget så for 5-0 før Bjørdal reduserte for VIF.