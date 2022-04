Har levert EU-søknad: – Først må krigen ta slutt

Ukrainas president Zelenskyj har levert inn «søknadsskjema» til EU. Ifølge ekspertene må landet vente lenge på et eventuelt medlemskap.

Mandag møtte Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj EU-utsending Matti Maasikas. Zelenskyj overleverte to bind med svar på spørsmål om EU-medlemskap.

Spørreskjemaet ble overlevert den ukrainske presidenten da EU-kommisjonens leder, Ursula von der Leyen, besøkte Kyiv tidligere i April. Hun lovet en raskere prosess mot EU-medlemskap.

STARTET PROSESSEN: Da EU-topp Ursula von der Leyen besøkte Kyiv før påske, fikk president Volodymyr Zelenskyj et spørreskjema for å starte prosessen med å søke om EU-medlemskap. Mandag overleverte han svarene. Foto: Adam Schreck

– Vi tror vi vil få støtte for dette arbeidet og bli en kandidat for innmelding, og at det neste og endelige stadiet i prosessen kan begynne. Vi tror fullt og fast på at dette vil skje i løpet av de kommende ukene, sa Zelenskyj til Maasikas, ifølge en video fra møtet som er delt i sosiale medier.

Tror ikke det vil bli gjort unntak

Til tross for at søknaden er levert og EU har lovet fortgang i sakene, er likevel veien mot å bli et fullverdig EU-medlem lang.

Det sier Marianne Riddervold, forsker i sikkerhet og forsvar ved NUPI.

LANG VEI Å GÅ: Marianne Riddervold, forsker i sikkerhet og forsvar ved NUPI, mener Ukraina har en lang vei å gå før et eventuelt EU-medlemskap Foto: NUPI

– Nå som søknaden er levert, har prosessen startet. Etter hvert kan man begynne å forhandle, men det er en lang vei å gå for Ukraina før de potensielt kan kalle seg for et medlemsland. Jeg tror ikke det kommer til å bli gjort noen unntak selv om Ukraina står i den situasjonen de nå står i, sier Riddervold til TV 2.

Riddervold påpeker at det vanligvis tar 10-15 år, noen ganger mye lenger, fra en søknad blir sendt inn til landet eventuelt kan bli tatt opp som medlem av EU.

– For å bli medlem av EU må man ha et stabilt demokrati og respekt for menneskerettigheter, en velfungerende markedsøkonomi og man må kunne oppfylle forpliktelsene som medlem. Det vil si at landet må kunne implementere EU-regelverket.

– Når EU forhandler med et kandidatland deles disse reglene inn i 35 kapitler som må opp til vurdering. Disse omhandler ulike politikkområder som landbruk, transport, miljø, finans, fri bevegelse, menneskerettigheter osv. Alle kapitlene må vurderes og forhandles om før et land blir tatt opp som medlem slik at landet kan delta på lik linje med de de andre landene, sier Riddervold.

Et land i krig vil ikke møte disse kriteriene, og selv uten krig ville Ukraina hatt et langt stykke å gå før man var klar for EU-medlemskap, påpeker Riddervold.

Men EU har uttrykt at de ønsker å hjelpe Ukraina i prosessen fremover.

– Ukraina kommer til å motta støtte fra EU i denne prosessen, også økonomisk. EU har uttrykt sin vilje til å bistå, men krigen må ta slutt og landet må bygges opp før landet eventuelt kan få bli medlem.

– EU har vært tydelig på at de formelle prosessene skal følges, selv om man vil hjelpe Ukraina med å oppfylle kravene. Med unntak av Øst-Tyskland, som ble med i EU da Tyskland ble samlet i 1990, har ingen land blitt tatt opp som medlemmer før de har oppfylt kravene, Jeg tror det er et ønske om å få det til, men EU kommer nok ikke til å vike fra sine prosedyrer her sier Riddervold.

– Har endret situasjonen betydelig

Professor for europeisk samtidshistorie ved NTNU, Hans Otto Frøland, utelukker derimot ikke et unntak.

– Det som har skjedd i Europa etter at Russland gikk til en angrepskrig mot Ukraina har endret situasjonen betydelig, også for EU. Vi kan ikke utelukke et unntak, men mest sannsynlig tror jeg EU kommer til å følge sine prinsipper når det gjelder utvidelse, sier Frøland.

Han legger til at Ukraina har noen store hull når det kommer til å kvalifisere som EU-meldem.

– Det har tidligere vært mye korrupsjon, mangel på ytringsfrihet og demokrati. De siste årene har landet vist stor vilje til å bevege seg mot EU og vestlige moralske prinsipper, så det kan absolutt være at det etter hvert vil bli mulig for dem å bli medlem, men mest sannsynlig vil det ta mange år, sier Frøland.