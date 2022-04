Et angrep på politiet, er et angrep på demokratiet, sier den svenske statsministeren Magdalena Andersson.

– De seneste dagene har vi sett grusomme scener fra flere av Sveriges byer. Politiansatte, som så frem mot en rolig påskefeiring med familien, ble tvunget til å forsvare svensk lov og ytringsfrihet med livet som innsats, sier Andersson til Aftonbladet.

Sverige har de siste dagene vært rystet av en rekke voldelige opptøyer i flere byer.

Andersson tar sterk avstand fra opptøyene og sier at de ansvarlige vil bli straffeforfulgt.

FORDØMMER: Sveriges statsminister Magdalena Andersson fordømmer angrepene. Her fotografert i en annen sammenheng. Foto: Paul Wennerholm / TT News Agency / Reuters

44 personer pågrepet

Bakgrunnen for opptøyene er at den omstridte danske politikeren Rasmus Paludan under flere såkalte valgmøter brant Koranen på åpen gate.

Andersson tar sterk avstand fra det Paludan står for, men sier samtidig at det er helt uakseptabelt, uforståelig og ulovlig å reagere med vold. Hun viser til at politiet mistenker at kriminelle gjenger står bak.

– Jeg vil være veldig tydelig: Den som angriper svensk politi, angriper det svenske demokratiske samfunnet. De ansvarlige skal pågripes, dømmes og sone sin straff, sier hun til Aftonbladet.

Statsministeren opplyser at 44 personer er pågrepet så langt.

BRANN: Folk tenkte på grener og sperret en vei under opptøyene i Norrköping søndag. Foto: Stefan Jerrevång / TT / NTB

Mange skadde

Da politiet under en pressekonferanse mandag formiddag summerte opp helgens opptøyer var tallene 26 skadde politifolk og 20 ødelagte biler. I tillegg er 14 sivile skadd.

Politiet understreket også at de tror kriminelle gjengmedlemmer har utnyttet situasjonen i helgen og at de voldelige opptøyene har vært mer rettet mot politiet enn mot Paludan.