Johnny Depps lege vitnet om avkuttet finger

Superstjernen Johnny Depp er atter en gang i en rettssal med ekskona Amber Heard over anklager om vold under ekteskapet, etter å ha saksøkt eksen for ærekrenkelse.

Der er blant annet en rekke kjendiser på vitnelisten.

FULL KRANGEL: Johnny Depp er igjen i rettsalen med ekskona Amber Heard over anklager om vold under ekteskapet. Foto: AP / NTB

Rettssaken, som mandag er på sin fjerde dag, baserer seg på en kronikk Heard selv skrev i Washington Post om det å være kvinne og voldsoffer, og kritikken hun selv fikk etter å ha anklaget eksmannen for vold under parets kaotiske skilsmissestrid i 2016.

Heard nevnte ikke eksmannen med navn i den omtalte kronikken.

Siden den gang har de to vært involvert i en bitter strid om omdømme, og har flere ganger måtte møte i retten.

RETTSAK: Skuespiller Johnny Depp under mandagens rettssak i Fairfax i Viriginia. Foto: Steve Helber / Reuters / NTB

Der har det kommet flere sjokkerende påstander om parets turbulente forhold, deriblant anklager om avføring i senga og voldelige kasting av vodkaflasker.

Likevel er mandagens vitneforklaring fra Depps egen kokk fra parets mye omtalte Australia-besøk i 2015, blant de mest sjokkerende.

Turbulent Australia-besøk

Stjerneparets Queensland-visitt i mars 2015 var ment som en kjærlighetstur og avbrekk fra Depps travle timeplan da skuespilleren var i Australia for å filme den femte filmen for Pirates of the Caribbean, ifølge Daily Mail.

Men turen fikk en brå vending da Depp ble fraktet til sykehus med en avkuttet finger, uten forklaring på hva som hadde skjedd.

Heard har senere omtalt turen som en «tre-dagers gisselsituasjon», mens Depp på sin side hever ekskona slukket tente sigaretter på kinnet hans og kuttet av fingertuppen ved å kaste en vodkaflaske i glass etter han.

Mandag vitnet Depps egen lege, Dr Kipper, som ga stjernen helsehjelp og tok han med til sykehuset.

EKSKONE: Skuespiller Amber Heard under rettssaken mot eksmannen Johnny Depp mandag. Foto: Steve Helber / Reuters / NTB

Kokken fant fingeren

Han forklarte at Heard var synlig opprørt etter hendelsen, men at hun ikke hadde noen synlige skader selv, ifølge Sky News.

Videre vitnet legen at han så både blod og glass i parets leide villa i Australia, men at det ikke nødvendigvis var blod «rundt glasset».

FINGER: Kokken til Johnny Depp fant stjernens fingertupp på kjøkkenet etter en krangel med kona Amer Heard i Australia i 2015, da paret enda var gift. Depp her under rettssaken 14. april. Foto: Shan Thew / Reuters / NTB

Heard på sin side har hevdet Depp skadet fingeren sin selv etter å ha knust en telefon i en vegg.

Ifølge Sky News var det Depps kokk som fant superstjernens fingertupp på kjøkkenet etter hendelsen, som førte til at innspillingen av Pirates of the Caribbean ble forsinket.

Gjensidig misbruk

Kjendisparet var i parterapi før ekteskapet brøt sammen i 2016, etter 15 måneder som mann og kone. Skilsmissen endte med forlik i 2017, tross turbulente rettsrunder.

Under den nye rettssaken torsdag vitnet deres tidligere parterapeut Dr. Laurel Anderson om deres turbulente ekteskap.

Ifølge henne var både Depp og Heard engasjert i «gjensidig vold og misbruk» gjennom de siste månedene av ekteskapet.

Kjendisparet gikk til parterapi mellom oktober og desember 2015, hvor begge truet med å forlate øktene ved flere anledninger.

Anderson vitnet videre at Heard hadde fortalt henne om vold fra ektemannen, og at hun ved en anledning møtte opp til kontoret hennes med flere små blåmerker i ansiktet.

Parterapeuten la til at Heard selv hadde blitt voldelig mot Depp under terapitimene, og at hun ofte avbrøt skuespilleren når det var hans tur å snakke.

Saksøker for millioner

Depp saksøker Heard for 50 millioner dollar, nærmere 442 millioner kroner, for æreskrenkelse, mens Heard har saksøkt tilbake for 100 millioner dollar, nærmere 885 millioner kroner.

MILLIONER: Depp saksøker ekskona Amber Heard for 50 millioner dollar for æreskrenkelse etter at hun skrev en kronikk om vold i Washington Post. Foto: Elizabeth Frantz / Reuters / NTB

Johnny Depp og Amber Heard møttes under innspillingen av komedien «The Rum Diary» fra 2011. I 2015 giftet de seg i Los Angeles, før Heard søkte om skilsmisse året etter. Skilsmissen ble ikke offisiell før i 2017, etter en lang rettssak.

Tidligere har Depp vært i et 14 år langt forhold med den franske sangeren og modellen Vanessa Paradis (49). Sammen har de to barn, Lily-Rose (22) og Jack (19). Depp og Paradis har beholdt vennskapet etter at de gikk fra hverandre, og Paradis har også vist støtte til eksen under de tidligere rettssakene.