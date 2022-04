Ble varslet om snøscooterspor som gikk inn i snøskred – politiet advarer

Nødetatene rykket ut til en melding om snøscooterspor som gikk inn i et snøskred i området Heggvollbotten i Oppdal i Trøndelag.

Like etter klokken 18 konkluderte politiet med at skredet ikke er dagsferskt.

– Luftambulansen har gjort søk i området og det er ingenting som tilsier at det går scooterspor inn i noen av skredene som har gått i området. Vi er nå i ferd med å avslutte søket, sier operasjonsleder Anne Birgitte Arras i Trøndelag politidistrikt til TV 2.

Forbipasserende varslet

Det var en forbipasserende i bil som varslet nødetatene.

– Melder har kjørt på E6 og sett et snøskred i området. Personen som meldte fra til politiet skal ha sett flere scooterspor, hvorav ett gikk inn i skredet, sa Arras kort tid etter hendelsen.

Operasjonslederen fortalte at skredet har gått i bratt terreng og at det ikke er uvanlig at det går skred der.

Advarer

Selv om snøscootersporene viste seg å være falsk alarm, benytter politiet anledningen til å komme med en advarsel.

– Det har gått flere skred i området og det er stor skredfare, sier Arras.

Hun forventer at det vil gå flere skred i dagene som kommer grunnet snøsmelting.

Nødetatene samt redningshelikopter rykket til stedet etter meldingen. Politiet samarbeidet også med Røde Kors for å finne ut om noen hadde kjennskap til skredet.