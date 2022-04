Oilers herjet med Storhamar i første finale: – En maktdemonstrasjon

Stavanger Oilers - Storhamar 6-0

Det har gått tre år siden Frisk Asker løftet pokalen hjemme i Askerhallen og jublet for NM-gull.

Tre år med mye frustrasjon, mimring og venting.

Mandag var endelig en ny finaleserie i gang. I DNB Arena tok Stavanger Oilers imot Storhamar.

Til Stavanger kom Storhamar uten seks viktige spillere. Andreas Øksnes, Sander Vold Engebråten, Martin Rønnild, Jacob Lundell Noer, Mikael Zettergren og Jonas Djupvik Løvlie måtte bli igjen hjemme på Hamar.

– Ryktene sier at de har fått Stavanger-borte-sykdommen. Jeg skjønner det godt. Vi er klare, sa Oilers-profil Tommy Kristiansen til TV 2 før kampen.

Det gjorde Oilers til klar favoritt før pucken ble droppet.

– Stakkars Storhamar når vi begynner å skate. I dag skal vi gå på skøyter, sa Kristiansen.

Den rappkjeftede sarpingen kunne også etter kampslutt stå med hevet hode. Oilers lekte til tider med Storhamar og tok enkelt første stikk i finaleserien.

– En perfekt vrikke-match

– Jeg synes vi hadde en perfekt vrikke-match i dag. Vi vrikket mye på rumpene og da ble det fart på oss. Det er karakter i laget i dag, sier Kristiansen og sikter til Sparta-trener Sjur Robert Nilsen og Storhamar-spiller Patrick Thoresen sine uttalelser om at "Oilers er gode til å stå i midtsonen og vrikke på ræva".

Han tar ikke av etter å ha tatt første stikk.

– Vi skal ta neste kamp på Hamar. I kveld skal vi suge på karamellen, så skal vi vrikke på Hamar også. Jeg håper det blir stappfullt på Hamar, så skal vi få de til å holde kjeft, sier Kristiansen.

Oilers-profilen sendte også stikk til sine rivaler.

– Det ble ampert i tredje periode. Storhamar ville bare ut og takle og spille stygt. Det fungerte dårlig det også, sier han.

Oilers-dominans

Oilers var det førende laget de første minuttene. Vertene fikk løsnet flere skudd.

Etter 06.12 spilt satt den for hjemmelaget. Etter en god mulighet hvor Dan Kissel avsluttet angrepet, holdt de trykket oppe og få sekunder senere kunne Jarrett Burton slippe jubelen løs. På en retur var kanadieren på rett plass og gjorde som han skulle. 1-0:

De neste minuttene var også Storhamar farlig frempå. Simen André Edvardsen prøvde seg med et skudd. Kaptein Patrick Thoresen var ikke langt unna utligning da han kom alene med Oilers-målvakt Henrik Holm og prøvde lykken. Holm gikk seirende ut av den duellen, og like etterpå måtte Thoresen sette seg i to minutter for det dommerne mente var en interference.

I overtall var Oilers naturlig nok det angripende laget. Gjestene forsvarte seg godt og Buitenhuis reddet da han måtte.

Minuttet etter Thoresen sin utvisning var ferdig sonet, var det Mats Larsen Mostue sin tur til å sone. Han fikk to minutter for charging. Mostue fyrte seg opp etter å ha sett lagkamerat Patrick Elvsveen bli hardt taklet. Den utvisningen vil bli diskutert. Igjen måtte Storhamar spille to minutter i undertall.

Denne gang klarte de ikke å stå imot vertenes press. Dan Kissel sitt forarbeid var godt og Ludvig Hoff gjorde som han skulle foran målet. 2-0:

Jan Brejcak prøvde seg med et skudd og Andreas Dahl fikk styrt pucken videre, men Holm var igjen på rett plass til rett tid.

Like etterpå fikk Oilers en kjempesjanse. Pucken endte med å sakte gli mot målet. Storhamar-supporterne holdt pusten og Buithenhuis lå på isen og kavet, men de kunne puste lettet ut da pucken stoppet akkurat før den passerte mållinja.

Første periode endte 2-0. Ut ifra spill og sjanser var det en fortjent ledelse Oilers gikk til pause med.

– En mer enn godkjent første periode, konkluderte målscorer Hoff til TV 2 i pausen.

Mareritt-involvering

Tidlig i andre periode var det fullstendig kaos foran gjestenes mål. Kristiansen plukket opp pucken og kunne enkelt sende den inn i det nesten åpne målet, men målvakten som lå og sprellet på isen var heldig da han ble truffet i ryggen. En enorm mulighet som burde vært utnyttet bedre av Kristiansen.

Begge lag hadde sine skudd de neste minuttene, men målvaktene sto godt.

BLE TRUFFET: Evan Buitenhuis ble truffet i ryggen av Tommy Kristiansen. Han hadde mange svært kvalifiserte redninger i andre periode. Foto: Carina Johansen

Markus Søberg satte fart inn mot mål og forsøkte å lirke pucken inn mellom beina til Buitenhuis, men kanadieren forsto hva som foregikk og reddet skuddet. Han tok også returen.

Ikke lenge etter var Oilers igjen centimeter unna å øke ledelsen da de traff tverrliggeren.

Oilers fortsatte det massive presset mot Storhamars mål. På en dobbeltsjanse var Søberg først på en retur, før Hoff var nær å bli tomålsscorer, men det ville seg ikke. Buitenhuis holdt Storhamar inne i kampen.

Minutter senere skulle Sondre Bjerke upresset slå en pasning, men han traff ikke skikkelig og serverte med det Greg Mauldin en kjempesjanse. En mareritt-involvering av Bjerke! Mauldin var sikker foran målet. 3-0.

Så kokte det over for Brejcak. Han fikk 2 + 2 minutter utvisning, etter å ha dyttet en Oilers-spiller overende. Til full pipekonsert måtte han sette seg:

19 sekunder senere traff Oilers igjen nettmaskene. Rob Bordson satte inn en retur. 4-0.

Så var det Storhamar sin tur til å prøve ut overtallsspillet. Steven Whitney fikk 2 + 2 minutter for high-sticking. Thoresen hadde en god mulighet i periodens sluttsekunder, men fikk ikke reduseringen de så virkelig trengte.

HODEBRY: Storhamar-trener Anders Gjøse hadde mye å tenke på før siste periode. Foto: Carina Johansen

Full kontroll

Storhamar måtte score fire mål i siste periode og stenge igjen. En nærmest umulig oppgave ble enda tøffere da Kristiansen økte til 5-0.

Det var klasseforskjell på lagene. Storhamar kom til noen muligheter, men Oilers hadde stort sett full kontroll og seieren var aldri truet.

Mostue fikk to minutter utvisning for å dytte en Oilers-spiller inn i målet.

To sekunder etter at han hadde sonet ferdig, økte hjemmelaget ledelsen. Whitney sto klar foran målet og styrte enkelt inn scoringen.

FØRSTE STIKK: Oilers-spillerne kunne juble for seier mandag. Foto: Carina Johansen

De siste minuttene ble en transportetappe for Oilers.

Det endte 6-0. En drømmestart på NM-finalene for Oilers!

– En maktdemonstrasjon, men vi skal ikke glemme forutsetningene, sier TV 2s kommentator Espen Ween.