Avgjorde over sju minutter på overtid

Molde - Lillestrøm 1-2 (0-1)

Tolv minutter før slutt trodde nok de fleste Lillestrøm-supporterne at seieren glapp da Molde utlignet til 1-1, men langt på overtid fikk Lillestrøm en dødball.

Den ble slått inn i feltet til Holmbert Fridjonsson, mannen som nettopp hadde entret banen som innbytter: Han gjorde ingen feil og stusset den videre i mål med kampens siste touch på ballen da det var spilt 97 minutter og ti sekunder.

Det sørget naturligvis for elleville jubelscener i Molde.

– Det er ingen god følelse, men vi er ikke klok i dag mot slutten, sier Molde-trener Erling Moe til Discovery etter kampen.

Noen minutter før full tid ble Ola Brynhildsen tatt av Lillestrøms Vetle Dragsnes på vei gjennom. Dommeren vinket spillet videre etter en takling som ble gjort helt på grensen av 16-meteren.

Moe er ikke imponert.

– Det er rart at de ikke ser dette, sier Moe til Discovery, før han understreker:

– Vi skal ikke legge skylden på sånne ting. Men den var rimelig klar, det var den.

Solbakken-elev med brøler

Gjestene fra Åråsen tok ledelsen etter 19 minutter i det som ble en dødballthriller i Molde.

Et langt innkast endte nemlig med at Gjermund Åsen vant den første duellen i feltet. I duell nummer to steg midtstopper Igoh Ogbu til vers i en duell med nevnte Jacob Karlstrøm som var på halvdistanse. LSK-stopperen vant duellen og headet ballen inn til 1-0-ledelse i det åpne målet.

– Jeg prøver å gå ut å plukke den, men feilberegner. Den får jeg ta på min kappe, var den nådeløse dommen fra Moldes-keeper i pause-intervjuet med rettighetshaver Discovery.

– Jacob Karlstrøm vet veldig godt at hans involvering på 0-1 er altfor dårlig. En keeper på hans størrelse skal ha full kontroll i den type situasjoner, og han blir jo rett og slett knust av Ogbu i den duellen, er konklusjonen fra TV 2-ekspert Jesper Mathisen.

Til pause ledet Lillestrøm 1-0 etter å ha vært det farligste laget i førsteomgang. Etter pause holdt LSK lenge unna et balltrillende Molde-lag, men tolv minutter før slutt glapp det på en dødball. På en corner raget målfarlige Kristoffer Haugen høyest og stanget inn 1-1.

Men så tok altså Lillestrøm føringen igjen langt på overtid.

Hver sin omgang

Lillestrøm-seieren i Molde skjedde etter et oppgjør der lagene var farligst i hver sin omgang.

For faktisk var det gjestene som kom til de største sjansene i førsteomgang i Molde. Gjestene satset offensivt, og Lillestrøm kunne med litt større presisjon på kontringene lett skapt store sjanser.



For Molde hadde Eirik Ulland Andersen den største sjansen etter en halvtime, men en feberredning av Mads Hedenstad forhindret utligning.

For hjemmefansen ble den største gleden i førsteomgang da speaker på overtid informerte om at Sarpsborg 08 hadde tatt ledelsen over Rosenborg – en kamp som for øvrig endte uavgjort.

Etter hvilen tok naturlig nok Molde over store deler av spillet, men Lillestrøm forsvarte seg godt og holdt vertene unna de aller største sjansene.

Tolv minutter før slutt var det like før Magnus Grødem leverte en skikkelig lekkerbisken etter et godt nedtak, men avslutningen gikk via et LSK-bryst og til corner.

På den påfølgende corneren steg Kristoffer Haugen til vers og stanget inn utligningen.

Etter dette steg temperaturen i Molde og begge lag ville angripe. Helt på tampen var det altså Lillestrøm som fikk uttelling for det etter kampens tredje dødballscoring.