Vecchia straffet sin gamle sjef – sikret Rosenborg uavgjort

Sarpsborg 08 - Rosenborg 1-1

Svensken fikk sjansen som følge av Victor Jansens sykdom, og fjorårets toppscorer i Rosenborg viste seg tilliten verdig da han midtveis i annenomgangen utlignet Tobias Heintz ledermål.

Kampen på Sarpsborg Stadion endte 1-1.

– Det ble et riktig resultat til slutt. Det så ikke sånn ut til pause, da var Sarpsborg klart bedre enn oss. Et bra Sarpsborg-lag, men også en svak omgang av Rosenborg. Etter pause, så snur det om. Da kjører vi nesten hele andreomgang. Vi utligner fortjent, sier Kjetil Rekdal til TV 2.

Rosenborgs massive sluttspurt førte ikke fram. Dermed fikk Stefan Bilborns Sarpsborg med seg ett hardt tilkjempet poeng. Vecchia og Bilborn har et nært forhold fra tidligere av, og var blant annet sammen i svenske Brommapojkarna.

– Det er veldig, veldig kult å se en spiller som man har fulgt siden dem var bittesmå. Jeg er glad for at det går bra for ham, sier Sarpsborg-trener Bilborn om RBKs målscorer.

Kjetil Rekdals Rosenborg unngikk sitt første tap som sjef for trønderne, og ligger på 7.-plass med én seier og to uavgjort etter tre kamper. Sarpsborg ligger på 10.-plass med ett poeng mindre.

Stort Sarpsborg-trykk

Midtbanedirigenten Anton Salétros skapte kampens første ordentlige sjanse da han fyrte løs med venstreslegga midtveis i førsteomgangen, men ballen snek seg så vidt utenfor stolpen.

SLET: Stjerneskuddet Noah Holm og Rosenborg fikk det ikke til å stemme i førsteomgangen. Foto: Christoffer Andersen / NTB

Trønderne ble presset lavt og skapte fint lite første halvtimen. Tidligere Rosenborg-spiss Guillermo Molins fikk en kjempesjanse til å sette vertene i føringen fra kloss hold fem minutter før pause, men slurvet i avslutningsøyeblikket.

Enda nærmere kom RBK-backen Erlend Dahl Reitan da han ble spilt fri i Sarpsborgs sekstenmeter like etter, men keeper Anders Kristiansen parerte skuddforsøket.

Hjemvendt sønn

Selv om Rosenborg jobbet seg inn i kampen, var det likevel Sarpsborg som tok ledelsen på overtid i førsteomgangen.

TOK LEDELSEN: Anders Kristiansen jublet etter ledermålet. Foto: Christoffer Andersen / NTB

Tobias Heintz, som er på lån fra svenske Häcken og inne i sitt tredje opphold i Sarpsborg, fikk ballen etter at Saletros' skuddforsøk ble klarert. Alene med André Hansen gjorde den hjemvendte sønnen ingen feil og satte inn 1-0 for de blåhvite.

– Vi må heve oss ganske mye. Vi blir skubbet vekk i duellene, og slår vekk ballen nesten hele tiden, sa Rosenborg-trener Kjetil Rekdal til Discovery i pausen.

Rosenborg svarte

Rekdal fikk svar på tiltale. Et heltent Rosenborg gikk ut og dominerte fra start i annenomgangen.

Midtveis i annenomgangen kom uttellingen. Carlo Holse mottok ballen sentralt i banen, før han fant Vecchia. En skuddfinte senere hadde svensken limt ballen i nettet fra skrå vinkel.

Selv om både Tobias Børkeeiet og Carlo Holse var svært nære å fullbyrde Rosenborgs snuoperasjon, ble det ikke flere mål i Sarpsborg.

Rosenborg møter Molde i neste runde, mens Sarpsborg reiser til Tromsø.