Daniel (29) og familien ble ofre for opptøyene: – Forstår ikke hva som skjer

– Det er utrolig kjedelig. Vi skulle egentlig kjørt hjem til Eidsvoll i den der i dag, sier Daniel og peker på restene av en BMW 3-serie.

Det er 15 år siden han flyttet fra Navestad i den svenske byen Norrköping til Norge, der han traff kona Rebecca (28).

Han forbinder Navestad med fotballsparking, trygghet, og gode naboer.

– Jeg ser i mediene at det liksom ikke bor svensker her, og at det er en «no go»-zone. Det kjenner jeg meg ikke igjen i. Før var det kanskje litt epleslang og guttestreker, så det som skjer her nå, forstår jeg ikke, sier Daniel.

Skremmende videoer

Daniel hadde ikke vært hjemme hos familien sin på tre år da han, Rebecca og deres to døtre på fem og syv år la årets påskeferie til Norrköping.

Søndag leste han om opptøyene i flere svenske byer da han plutselig så sin egen bil i en nyhetsartikkel.

LITE IGJEN: Daniel og familien har sett gjennom bilvraket etter spor av sine peronlige eiendeler – uten å finne noe som helst. Foto: Per Haugen / TV 2

– Jeg ringte politiet, og de sa jeg bare måtte holde meg innendørs. Hvis bilen allerede brant, var det for sent å gjøre noe uansett, sier Daniel.

Bildene og videoene som 29-åringen har sett det siste døgnet, etter at omkring 200 demonstranter gikk til angrep på politiet søndag ettermiddag, opplever han som skremmende.

Videoer viser hvordan flere demonstranter kaster steiner og molotov-cocktails, en type hjemmelagde brannbomber, mot politiet.

– Det kommer til å gå galt

Lignende opptøyer har de siste dagene funnet sted også i Linköping, Jönköping, Malmö og Stockholm.

Ifølge politiet er 16 sivile skadd under opptøyene – tre av dem ble truffet av politiets varselskudd i Norrköping. Ingen av dem skal være alvorlig skadd.

Politisjef: – Frykter for livet

Samtidig er tallet på skadde politifolk hele 26 personer, og 20 politibiler er ødelagt.

Mandag holdt rikspolitisjef Anders Thornberg en pressekonferanse der han fortalte at politiet mener kriminelle gjenger står bak angrepene mot politiet.

Selv om påskens opptøyer har blitt utløst av et raseri mot den høyreradikale politikeren Rasmus Paludan, er Thornberg tydelig på at det Sverige opplever nå, ikke er vanlige motdemonstranter.

Den oppfatningen støtter Jan Hofvenstam, assisterende innsatsleder for de pågående opptøyene i Polisregion Öst, som er åpen om at hans kolleger synes det har vært tøft å gå på jobb i påsken.

– Det er lokale, unge kriminelle menn som utsetter oss for dette. For oss er det pressende og tøft. Når kollegene sier at de frykter for sitt eget liv, er det utrolig alvorlig.

NY HVERDAG: Etter over 30 år i Politregion Öst mener Jan Hofvenstam at den alvorlige kriminaliteten dessverre har skutt i været de siste årene. Foto: Per Haugen / TV 2

– Er det enkelte som sier at de ikke vil gå på jobb?

– Det kan jeg tenke meg at det er, men samtidig er det sånn at vi tar vare på hverandre og har en organisasjon som hjelper til. Vi må ut og forsvare demokratiet.

– Må stoppe ny rekruttering

Hofvenstam har jobbet i Polisregion Öst i over 30 år. Han mener politiet har en tøff jobb foran seg.

– Vi har sosioøkonomiske problemer, og vi har mye grov kriminalitet med skytinger, narkotika og andre grove lovbrudd i disse områdene.

– Hvor utfordrende er det å få bukt med problemene?

– Vi må tenke langsiktig. Vi har jobbet hardt og tatt mange, men vi må også stoppe ny rekruttering inn i kriminelle gjenger, sier han.

Imidlertid mener Hofvenstam at politiet på kort sikt har kontroll på situasjonen. Han tror ikke det vil bli lignende opptøyer i Sverige de neste dagene.

– Vi følger utviklingen hele tiden og patruljerer området og er beredt om det skulle eskalere. Etterretningsinformasjonen vi har nå, tilsier at det ikke kommer til å komme ut av kontroll.

EN AV FLERE: Bare på parkeringsplassen der Daniel og familien fikk bilen sin ødelagt, står det tre lignende vrak mandag kveld. Foto: Per Haugen / TV 2

For Daniel, som mandag har leid en leiebil og satt kursen mot hjemlandet Norge, er det trist å lese om negative nyheter fra byen der han vokste opp.

– For meg er det viktig å få sagt at dette ikke er Navestad. Jeg vil ikke prøve å gjette meg frem til hva som har skjedd eller hvorfor dette skjedde, men det jeg vet, er at det bor masse fine folk her.