Grufullt drap ryster New York - kvinne funnet død i bag

Tobarnsmor Orolya Gaal (51) ble funnet drept inni en bag noen hundre meter fra hjemmet sitt i Queens, New York. Politiet har ingen mistenkte i saken.

Et rolig nabolag i Queens blir mer og mer rystet over detaljene som kommer fram etter at en kvinne ble funnet drept påskeaften.

– Det er så tragisk. Jeg blir dårlig helt inn i beinmargen av å høre dette, sier nabo Nicola Blankson til CBS.

Lørdag morgen fikk politiet i New York en telefon. En mann som var ute med hunden sin hadde funnet en bag i veikanten ved Forest park. Inni lå liket av en kvinne.

Her bodde Orolya Gaal sammen med ektemann og to sønner. Det skal ha vært blodspor fra huset til der bagen ble funnet. Foto: CBS

Politiet fulgte et blodspor som gikk fra funnstedet, helt til en bolig en liten kilometer unna.

Kvinnen ble senere identifisert som Orolya Gaal. En hjemmeværende tobarnsmor som bodde i huset sammen med ektemannen og to tenåringssønner på 13 og 17 år.

Ifølge naboer var dette en rolig familie som hadde bodd på stedet i ti år.

– Jeg kommer til å savne henne. Jeg er i sjokk, sier Blankson.

Hun beskriver naboen som en kvinne som var glad i livet, og elsket barna sine. Hun likte å reise, gå på teater og sosialisere.

INGEN PÅGREPET: Politiet har ingen siktede personer i drapssaken. Foto: Privat via CBS

– Det er ubegripelig. Hvordan kan slikt skje? Det er trist trist trist for henne, offeret og for familien. Det er en tragedie, sier naboen.

– Livet blir ikke det samme heretter. Hun var en lykkelig kvinne som alltid smilte og spøkte. Hun elsket livet, sier hun videre.

En annen nabo, som ikke ønsker å bli navngitt, sier at Orolua opprinnelig var fra Ungarn.

Kvinnen skal ikke ha blitt partert, men liket var presset ned i bagen som var lukket da den ble funnet. Onduksjonen viser at hun ble drept av stump vold mot hodet.

Politiet opplyser til CBS at de fant blodspor fra funnstedet og hjem til familieboligen.

Den yngste sønnen og faren har vært inne til avhør, men er siden løslatt. Ektemannen skal ikke være mistenkt i saken.