Går under jorden for å redde mennesker

Anastasia nyter den friske luften og vårsolen. Vi står sammen med henne utenfor en undergrunnsstasjon nord i Kharkiv. Hun peker mot noen bygninger som ligger et stykke unna.

– Der er er leiligheten min. Ikke i det store grå bygget, men det ved som ligger rett ved siden av det, sier hun og peker.

Vi tar kameraet opp og zoomer inn på bygningen, Anastasia peker og viser slik at vi kan se leiligheten hennes tydelig.

– Jeg kan se at leiligheten fortsatt er i orden.

Det er lenge siden hun kunne gå dit, for krigen har sørget for at det er for farlig.

– Jeg går opp hit for å se på leiligheten hver dag, forteller hun oss.

Området stasjonen ligger i bombes hver dag. Så snart det er stille går Anastasia og Jevgjenij opp for å trekke litt frisk luft. Foto: Bent Skjærstad / TV 2

Mannen Jevgenij kommer bort til henne. De to setter seg ned og nyter solstrålene sammen.

Men det varer ikke lenge.

Stillheten blir brutt av et kraftig smell, og de to hopper inn det utbombede vinduet og løper ned trappene på undergrunnsstasjonen. Den har blitt deres nye hjem etter at de for to måneder siden flyktet i all hast hjemmefra.

Det er nå 55 dager siden.

– Vi kom ned hit 15 minutter etter den første eksplosjonen. Det var veldig nært blokken vår. Alt ristet, det var veldig skremmende. Eksplosjoner foran huset og bak huset, forteller hun.

Hundrevis av mennesker som kommer fra dette området, har valgt å gjøre det samme som Anstasia og Jevgenij.

– Det er vi bor, sier Anastasia, og peker rett til høyre for billettautomatene.

Mannen Jevgenij koser med den ene katten. De er godt selskap i en tung tid. Foto: Bent Skjærstad / TV 2

På gulvet ligger det en madrass. Rundt den ligger det de klarte å få med seg fra leiligheten. De to kattene deres ligger og slapper av på sengen.

– Vi tok med flere tepper og kom hit ved billettautomatene. Nå tenker jeg at det var den beste avgjørelsen, sier Anastasia.

Tusenvis av mennesker som bor i Kharkiv har søkt tilflukt under jorden. De bruker undergrunns tunnelene for å komme seg rundt i byen og bor på stasjonene.

TETT I TETT: På mange stasjoner bor mennesker nesten oppå hverandre. Foto: Bent Skjærstad / TV 2

Den vi besøker er full. Telt er slått opp på perrongen. De som ikke har telt sover på madrasser på perrongen og rundt omkring i gangene. Mennesker bort nesten oppå hverandre.

– Dette er ikke et liv, livet er satt på vent. Vi venter bare på hva som skal skje. Og når denne djevelskapen vil ta slutt, sier Anastasia.

Frivillige kommer hver dag med mat og drikke til dem som bor her. Men det å bo under bakken, i den rå luften som er her nede, uten sollys i nesten to måneder koster.

Mange av dem som bor her er godt oppe i årene. Og det å få tak i lege er ikke lett når du er fanget her nede. Derfor har Morten Rostrup, som jobber for Leger Uten Grenser reist hit til Kharkiv.

Det er 30 undergrunnsstasjoner i byen. Leger Uten Grenser flytter seg mellom dem. Foto: Simen Askjer / TV 2

Den norske legen og kollegaene hans reiser fra stasjon til stasjon for å hjelpe de som har søkt tilflukt her nede.

Leger uten grenser tar i mot pasienter på mobile legekontor på undergrunnsstasjonene i Kharkiv. Foto: Bent Skjærstad / TV 2

– Jeg har aldri vært med på et sånt oppdrag før, hvor alle pasientene våre er nede i undergrunnsstasjoner.

Rostrup har vært i Ukraina i 5 uker. Lit over 2 av de har blitt tilbrakt her på undergrunnen i Kharkiv. Han og kollegene går skift, og flere dager i uken må de overnatte undergrunnen på grunn av portforbudet.

- Døgnet er jo helt udefinerbart her inne, sier Rostrup.

For her nede skrus aldri lyset av. Og mange mister oversikt på hvilken tid det er på døgnet.

Rostrup og kollegene kan ikke gå hjem etter klokken 20. Da starter portforbudet. Derfor overnatter de på stasjonene. Foto: Privat

Han kommer svært tett på pasientene.

– Det er mange med kroniske sykdommer. Høyt blodtrykk ser vi veldig mye av.Folk med lungesykdommer og sukkersyke, det er ganske utbredt i dette området.

Men det er ikke bare fysiske plager mennesker kommer med.

–Nesten alle pasientene har psykiske problemer fra stresset de opplever her. Mange føler en frykt, og en redsel. Det er mange som nærmest knekker sammen når de hører drønnene, forteller den norske legen.

For når det bombes på overflaten, runger lyden av eksplosjonene gjennom tunnelene.

– Vi kan høre det til og med her nede. Alle har frynsete nerver. Selv kattene mine er redde for høye lyder, sier Anastasia.

Mange har tatt med seg katter og hunder under jorden. Også dyrene preges av bombingen. Foto: Bent Skjærstad

Men i krisen finner disse menneskene sammen. Ingen som bor her vet hvor lenge de må leve sammen på denne måten.

– Vi forsøker å støtte hverandre i dette mikrosamfunnet. Mennesker hjelper hverandre, og lar være å tenke så mye på seg selv.