Cristiano Ronaldo og kona mistet sønn

– Det er med den dypeste sorg at vi offentliggjør at vår lille gutt har gått bort, skriver paret på Instagram.

Rodríguez var gravid med tvillinger.

– Det er den største smerten foreldre kan oppleve. Bare fødselen til vår lille jente gir oss styrke til å leve med håp og glede, skriver paret.

– Vi ønsker å takke doktorene og sykepleierne for all deres omsorg og støtte. Vi er alle knust over dette tapet og ber om at privatlivet vårt respekteres i denne veldig vanskelige perioden. Vår lille gutt, du er vår engel. Vi vil elske deg for alltid, fortsetter de.

Paret kunngjorde i oktober at de ventet tvillinger.

Fra før har Ronaldo fire barn. Ett av dem, Alana Martina, fikk han sammen med Rodriguez. Sine tre første barn, Cristiano jr., og tvillingene Eva og Mateo, fikk han ved hjelp av surrogatmor.

I SORG: Cristiano Ronaldo og kona Georgina Rodríguez. Her er de på en tenniskamp med Ronaldos eldste sønn, Cristiano jr. (11). Foto: Adam Davy

Lørdag scoret Ronaldo hat trick da Manchester United slo Norwich 3-2. Tirsdag møter hans lag erkerival Liverpool på Anfield.